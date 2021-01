Prodejní šéf VW se vyjádřil k posunu Škody na úroveň Dacie i jejím kolabujícím prodejům před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jsou to dvě nejožehavější témata spojovaná s českou automobilkou v uplynulých měsících. Zatímco v prvním případě může prodejní šéf VW Group příznivce Škody uklidnit, v tom druhém sám tápe.

Říci, že dění kolem Škody bylo v minulém roce turbulentní, by bylo velmi diplomatickou reflexí reality. Česká automobilka se jako většina ostatních pochopitelně musela vypořádat s koronavirovou pandemií, do toho ale v létě za dramatických okolností vyměnila šéfa a i na sklonku roku, kdy už ostatní značky zaměřené na podobné trhy začaly alespoň v globálním měřítku odrážet od dna, k němu škodovka dál padala.

V souvislosti s tím vyvstaly hlavně dvě otázky - tou první bylo, zda nový šéf automobilky po kritice vedení koncernu změní zaměření značky až tak, že z ní udělá spíše konkurenta Dacie. A v tom druhém, co se s klesajícími prodeji vůbec dá dělat. Stojí za nimi hlavně Čína, kde značka bez nadsázky ztrácí půdu pod nohama a její odbyt razantně klesá i v momentě, kdy trh jako celek roste.

V případě posunu směrem k Dacii jsme už dříve uvedli, že takovou věc nemá nový šéf za úkol, má spíše zabrzdit rozlet výš, aby Škoda nekonkurovala Volkswagenu a raději si „hleděla svého”. To nyní potvrdil v rozhovoru s analytiky na téma zacílení jednotlivých značek prodejní ředitel skupiny VW Christian Dahlheim.

Ten říká, že zákazníci Škody pochází ze středních až nižších a sociálních vrstev a tak tomu zůstane. Tito lidé sledují u aut hlavně funkční aspekty, což prý značce dává v tuto chvíli velký potenciál pro další růst. „Škoda je ideálně pozicována pro ovládnutí segmentů, kde si lidé nemohou dovolit dražší auta. Z pohledu procentního růstu objemu produkce má Škoda největší potenciál,” řekl Dahlheim.

Z toho je zjevné, že má být dále hlavně konkurentem značek, jako je Renault nebo Ford, nikoli klesat na úroveň Dacie. „Nemáme rádi toto srovnání, protože nechceme omezit Škodu jen na to, aby pronikala do rajónu tohoto konkurenta. Škoda má skvělé soupeře v podobě francouzských značek nebo samozřejmě Fordu,” uvedl dále prodejní šéf VW Group s tím, že česká automobilka by měla brát zákazníky jiným značkám, „ne té naší”. Podle Dahlheima může škodovka získat více kupců „tradičního hlavního proudu”, zatímco Volkswagen se má soustředit na jeho vrchol, kde lidé očekávají zachování maximální zůstatkové hodnoty vozu.

V tomto směru máme jasno, trochu složitější je to s propadem celkových prodejů, které jsou dány hlavně náhlým kolapsem čínského odbytu. Dahlheim připouští, že situace Škody v tomto ohledu není dobrá - zatímco v Evropě je pokles jejích prodejů menší než celého trhu a navzdory poklesu o 17 % navyšuje tedy svůj tržní podíl, v Číně je výsledkem pravý opak - meziroční propad odbytu po 11 měsících o 44 procent, který se s postupem roku nelepší, je velmi nepříjemné.

Podle analytiků za to může i nová levná značka Volkswagenu jménem Jetta, která prodává do značné míry podobná auta citelně levněji. I když vznikla teprve předloni, loni už Škodu zastínila. Dahlheim to vnímá jako problém a říká, že je třeba něco dělat, aby se pokles zastavil.

„Jetta Škodu trochu zahnala do kouta a není tajemstvím, že škodovka se v Číně trápí. Je to něco, co řešíme s našimi partnery ve společných čínských podnicích - jak Škodu pozicovat, aby byla znovu úspěšná,” řekl Dahlheim. Jak vidno, prodejní šéf ví, že česká automobilka je ve složité situaci, řešení ale ani on nemá. A je otázkou, jestli nějaké mít bude - existují i jiné, mnohem známější značky jako třeba Ford, které si se stejným problémem nedokáží poradit už roky a padají dál a dál blíže dnu. Snad to nebude i případ Škody.

Prodejní šéf Volkswagen Group Christian Dahlheim obvykle situaci české automobilky tak detailně nerozebírá, tentokrát se ji ale věnoval opradu štědře. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

