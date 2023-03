Prodejní statistiky drtí 13 let starý čínský hatchback. Proč? Protože je levný, nástupce má být stejný před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je to nejlepší ukázka toho, jak moc se nová auta vzdalují možnostem a potřebám obyčejných lidí. Podobné auto by kdykoli dříve mělo problém se prosadit, najednou ho nemá. Dealeři si teď nepřejí nic jiného, než aby nástupce nabídl to samé a nebyl elektrický.

Prakticky pokaždé, když mluvím s dealerem aut té či oné značky, jsem předem připraven rychle vytáhnout kapesník. Na jedné straně prodejci stále bojují s nedostatkem žádaných aut, problémem ale je, že naprostou většinu prodejů jim zajišťují firmy, které modernizují vozové parky poté, co během let 2020-2022 došlo kvůli koronavirové pandemii na pozastavení obnovy. Ty pochopitelně tlačí na minimální ceny, což s ohledem na odebíraný objem nepřekvapí, marže prodejců se ale nezřídka blíží nule.

Otázkou je, co bude dál. Firemní rozpočty jsou totiž stále více utahovány, kromě toho ceny nových aut neustále rostou. Ona obnova tedy nebude nekonečná. Jakmile pak zájem správců fleetových parků poleví, stanou výrobci i prodejci na hraně propasti. Většinu soukromníků totiž z trhu s novými vozy vyštvalo neustálé zdražování. Řada lidí se tak přesunula do bazarů, ti šťastnější pak končí u značek či modelů, jimiž ještě před pár lety pohrdali. Vedle Dacie se tak i u nás poměrně rychle prosazuje MG Motor.

Tradiční britskou značku již pár let vlastní Číňané, kteří přišli s financemi potřebnými na vývoj i opětovnou expanzi. Jako jeden z prvních vlastních vozů pak již v roce 2010 představili hatchback MG3 druhé generace. Ten na rozdíl od předchůdce dostal moderní platformu, se kterou se tři roky po debutu v rámci prvního faceliftu dostal také do Evropy. Kvůli starému kontinentu přitom byla upravena i jeho 1,5litrová atmosférická jednotka, aby zvládla plnit emisní normu Euro 6.

V roce 2018 došlo na druhý facelift, který vozu dodal tvář, jakou nosí nyní. U nás ale bohužel tento hatchback nepořídíte, což je docela škoda. Když si totiž uvědomíme, že SUV ZS startuje na 444 940 Kč, dá se předpokládat, že MG3 by k mání bylo hluboko pod 300 tisíci korunami. V takové chvíli by snad i zbořilo trh, neboť za Škodu Fabia je třeba dát minimálně 369 900 Kč. Pod kapotou navíc máte jen litrový tříválec a nikoliv onu čtyřválcovou jedna-pětku.

V této konfiguraci je MG3 mimo jiné nabízeno v Austrálii, kde zcela opanovalo nižší střední třídu. V daném segmentu má takřka poloviční podíl, a to zejména kvůli ceně. Jde totiž o jedno ze dvou aut (tím druhým je menší Kia Picanto), jenž jsou k mání za méně než 20 tisíc australských dolarů (cca 296 tisíc korun Kč), a to navzdory standardně dodávané automatické převodovce. Značka pak ještě dále nabízí sedmiletou záruku, obrovský zájem tedy skutečně nepřekvapí.

Jak jsme nicméně zmínili, MG3 je na trhu již od roku 2010, třebaže s několika modernizacemi. Mluvit se tedy začíná o nástupci, nic konkrétního však dosud nezaznělo, a to dokonce ani od zástupců značky. Ti pouze doufají, že znovu dorazí hatchback poháněný spalovacím ústrojím, který by se cenově držel při zemi tak nízko, jak jen to jde. Mluví se ovšem i o nové generaci, jenž by v závislosti na trhu dostala do vínku nejen benzinový agregát, ale rovněž elektrické ústrojí. To by však byl konce láce.

„K ideálnímu poměru hodnoty a ceny se neobracíme zády, produkty jako tento potřebujeme, abychom lidem umožnili koupi zcela nového auta se sedmiletou zárukou,“ uvedl šéf australského zastoupení MG Rick Whaite. A dodal, že zvěsti o elektrické verzi jsou spojené spíše s britským trhem. Jeho kolega David Giammetta pak zmínil, že nové MG3 nemusí být zcela novým vozem - místo toho jen Australané připíchnou daný znak na jiný model značky.

„Možné je zkrátka všechno. Poptávka po MG3 stále existuje a my tento model hodláme nabízet, ať už bude v budoucnu vypadat jakkoli. Je také velmi pravděpodobné, že v určité fázi se z něj stane elektromobil, aktuálně však nic nemůžeme potvrdit,“ dodal Giammetta. Budoucnost je tedy otevřená, jakkoli jedno je jisté - na zdražování tak jako tak dojde, a to kvůli novým předpisům, jenž z autonomních brzd, které MG3, dělají povinnou záležitost.

Austrálie toto pravidlo uvede v platnost v březnu roku 2024, v Evropě se s ním nicméně počítá již od července příštího roku. Souběžně s tím budou povinné také omezovače rychlosti a detekce dopravního značení. Ve finále tak branži nečekají dva cenové skoky (první 2025 v souvislosti s normou Euro 7, další kvůli povinnému přesunu na elektromobilitu), ale hned tři. To již bude tvrdý oříšek k rozlousknutí pro řadu firem.

MG3 je nejlépe prodávaným vozem nižší střední třídy v Austrálii, pod palcem má takřka polovinu prodejů v daném segmentu. Stojí za tím hlavně jeho nízká cena, prodejci proto od nástupce požadují totéž. Zda jim bude vyhověno, je ve hvězdách. Foto: MG Motor

