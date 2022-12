Prodejní tabulky válcuje atraktivní vybavené čínské SUV za 325 tisíc Kč, nic takového soupeři nenabízí před 8 hodinami | Petr Miler

Nejde o žádné pochybné auto včera vzniklé značky, ale inovovaný model firmy, která dnes ovládá třeba Volvo a její majitel je největším samostatným akcionářem Mercedesu. Není divu, že při svých cenách mohutně boduje.

Čínská firma Geely kdysi vyráběla ledničky, jejího šéfa Li Shufu ale v jednu chvíli napadlo, že by se mohl pustit do výroby aut. Jako správný Číňan neměl lepší nápad, než bez uzardění kopírovat auta západní produkce a byl v tom tak dobrý, že si na začátku minulé dekády mohl dovolit za vydělané peníze ovládnout švédské Volvo.

Tím se Geely dostalo k know-how, které by samo získávalo ještě spoustu let a odstartovalo svůj raketový vzestup. Dnes je nejvýznamnější čínskou automobilkou, jejíž existenci předpověděl bývalý šéf Renaultu a která si může dovolit stále více roztahovat křídla. Vlastní mimo jiné Proton nebo Lotus a sám Li je největším samostatným akcionářem Mercedesu.

Geely ale nekouká jen po nových akvizicích, samo se snaží nabízet stále zajímavější auta a přitom nezapomínat, že musí být dostupná. Na trh tak letos poslalo inovované SUV s názvem Geely Bin Yue, které bylo prodejním hitem už dříve a v novém provedení je ještě úspěšnější. Při délce 4 380 milimetrů, šířce 1 800 mm, výšce 1 609 mm a rozvoru 2 600 mm je velké asi jako Škoda Karoq, oproti ní je ale k mání za hubičku i s mnohem lepší technikou a výbavou.

Co je podstatné, tento vůz by se mohl ihned začít nabízet také u nás. Geely se netají ambicemi proniknout z domácího trhu do zbytku světa i pod svou vlastní značkou a mezi cílové destinace počítá také Evropu, kde se bude značka snažit využít zmíněné vlastnictví Volva. To má ostatně s novým SUV mnohé společné, když částečně používá techniku vyvinutou Švédy.

Bin Yue ostatně stojí na modulární platformě BMA, která do značné míry vychází z architektury CMF, jíž Geely vyvinulo právě spolu s Volvem. Určena je však pro menší sedany, kombíky, SUV a MPV. Může tak používat jak benzinové agregáty, tak plug-in hybridní nebo mild-hybridní pohonné jednotky.

Nabídka Bin Yue je ale v tuto chvíli postavena už jenom okolo přeplňované jedna-pětky s výkonem 181 koní a točivým momentem 290 Nm, který ve spolupráci se sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou slibuje sprint na stovku za 7,6 sekundy a kombinovanou spotřebu 5,8 litru benzinu na 100 km. To je skutečně technika Volva, od něhož vůz přebírá i systém semiautonomního řízení úrovně SAE2. Počítat lze tedy s kombinací radaru a kamer, jež vozu umožňují následovat vpředu jedoucí vozy při rychlostech až do 150 km/h. Kromě toho systém zvládá autonomně akcelerovat, brzdit, zatáčet i předjíždět pomaleji jedoucí vozidla.

Kromě toho ovšem nechybí ani automatické brzdy s detekcí chodců, monitoring slepých úhlů či automatické parkování. Kabina pak má připomínat interiér stíhaček, řada prvků byla prý dokonce inspirována filmovou sérií Star Wars. Jak moc to odpovídá realitě, posuďte sami, patrné to má být hlavně u výdechů klimatizace, stejně jako u velkého centrálního displeje. Na místo přístrojovky byl pro změnu zasazen též displej, zatímco o komfort se starají elektricky ovládaná sedadla, duální klimatizace s kontrolou kvality vzduchu, kožené čalounění nebo hlasové ovládání. Dorazil i audio systém se šesti reproduktory, matricová LED světla, ambientní osvětlení se 72 volitelnými barvami, ionizátor vzduchu nebo parkovací asistent s 360° pohledem na vůz. Naprostá většina těchto prvků je navíc k dispozici už v úplném základu, vůz je navíc konstantně připojen k internetu kvůli možné online aktualizaci.

Geely tedy nabídku tohoto modelu řádně vyšperkovalo a přidalo i atraktivnější design. Ceny se zvýšily minimálně - základ se prodává od 99 800 yuanů, tedy asi 325 tisíc Kč. A pokud si říkáte, že v zajímavějších variantách bude vůz o hodně dražší, mýlíte se - nejvyšší možná specifikace se prodává za 119 800 CNY, tedy asi 390 tisíc Kč. Navíc je třeba dodat, že vyšší specifikace přidávají k základu jen málo - vždy kupříkladu dostanete střešní okno, vyšší výbavy ale mají to panoramatické. Vždy dostanete parkovací asistent s 360° pohledem na vůz, vyšší ale mají 540stupňový. Elektrická sedadla jsou k dispozici od prostřední specifikace a nejvyšší už přidává jen paměť. A tak podobně - už základ je něco, o čem se Škodám Karoq za 700 až 800 tisíc ani nezdá, nic takového v poměru hodnoty a ceny soupeři nenabízí ani v Číně.

Pokud by se podařilo nabídnout vůz ve stejné specifikaci v Evropě za alespoň trochu podobné peníze, o zájemce rozhodně nebude mít nouzi ani zde. U nás za podobné ceny nekoupíte nic, ani zdaleka. I v Číně je tohle auto hit - v novém provedení se prodává od léta, je to 17. nejžádanější auto v zemi, našlo si už 168 534 kupců a lepší časy ho podle všeho ještě čekají.

Geely Bin Yue 2022 je atraktivním čínským SUV, které se může pochlubit i solidní technikou a bohatou výbavou. Přitom zůstává levné, a tak není divu, že na trhu boduje. Foto: Geely

