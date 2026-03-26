Projekt elektrických aut Hondy a Sony končí fiaskem, ani jedno z hotových aut nikomu nedodají, lidem vrátí peníze

Tato auta jsme označili za marnost, která nemá šanci na trhu uspět, Japonci ale museli celý projekt dotáhnout téměř do úplného konce, aby zjistili to samé. Do reálného prodeje tedy nepošlou nic, i když vozy už začali prodávat. Radši peníze vrátí a prodělají, než aby prodělali ještě víc.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Sony Honda Mobility

„Každému z nich jsem tady na tý točně říkal: Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný,“ zaznělo v dávno kultovním českém snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. My jsme podobná slova v poslední zhruba dekádě používali poměrně často, a to v souvislosti s elektromobilitou. S tou řada výrobců spojila neuvěřitelně optimistické cíle, a proto do elektrického pohonu cpali peníze horem dolem, reálné šance na návratnost jejich investic se ale zdály být minimální. Je to úzkoprofilové řešení pro okrajové spektrum zákazníků, popřípadě pro trhy, které po volné soutěži už ani nejsou cítit.

Něco takového rozpoznala včas třeba Toyota, proto Japonci nevsadili vše na jednu kartu, nýbrž nadále pokračovali ve vývoji spalovacích a hybridních aut. A vedle elektromobilů vrazili peníze také do vodíkové technologie. Na první pohled to mohlo působit jako plýtvání zdroji, ovšem pokud se nacházíte v minovém poli, nekoukáte pouze jedním směrem, ale na všechny strany. Jen tak můžete přežít. Dnes tak Toyota prodává více aut než kdy předtím, přičemž elektromobilita se na jejích celkových registracích podílí jen zlomkově.

Honda je oproti tomu značkou, která se rozhodla do elektrického kotle skočit po hlavě. Japonci tak přistoupili ke spolupráci s koncernem General Motors, stejně jako rozjeli svůj vlastní vývoj. A aby toho nebylo málo, s technologickým gigantem Sony ještě stvořili divizi Sony Honda Mobility, která měla stát na vrcholu firemního žebříčku a nabízet prémiové elektromobily postavené v nabídce ještě výš než auta luxusní Acury. Podobně jako u Toyoty tak sice došlo na diverzifikaci investic, jenže pokaždé byl u toho jediný pohon, a to ten elektrický.

Něco takového nemohlo dopadnout dobře, a tak to ani dobře nedopadlo. Spolupráce s GM byla po utracení mnoha miliard odpískána, stejně jako nedávno Honda těsně před zahájením výroby odpískala chystané elektrické novinky. Japonce tento krok vyšel na dalších 330 miliard Kč, ovšem pokud by trvali na předchozích plánech a „nulovou sérii“ zkusili prodávat, tratili by ještě víc. Zůstal jim tak pouze společný projet se Sony, kterému jsme ale už letos v lednu věštili podobný osud.

Ten se skutečně naplnil, značka Afeela, která ze spolupráce obou japonských firem vzešla, totiž s okamžitou platností končí. Toto oznámení přitom přichází pouhý týden poté, co luxusní divize v kalifornském Torrance otevřela své první studio a předávací centrum. Elektrický sedan Afeela 1 se totiž v lednu začal vyrábět a zakrátko měl zamířit za prvními zákazníky. Ti se ale nakonec dočkají jen vrácení peněz, což platí i v případě zájemců o chystané elektrické SUV, které mělo dorazit v roce 2028.

Znovu se ale není čemu divit, neboť Afeela neměla čím zaujmout. Technika aut této značky by nedokázala okouzlit ani před pěti lety, natož pak v současné době nebo za dva roky. Opět by tak platilo, že pokud by Japonci trvali na „opakování slavnostního ceremoniálu“, ať hlášky z Jáchyma vytěžíme na maximum, vyšlo by je to ještě dráž než dosud. Přitom jen stačilo, aby k celé věci přistupovali se zdravým rozumem. Jenže zrovna ten posledních pár let v branži těžce absentoval.


Afeela 1 měla za více než dva miliony korun nabídnout dojezd 480 km a dobíjecí výkon 150 kW. Něčím takovým by však Japonci zvládli oslnit možná před dekádou, v té době ale jejich projekt ještě ani nebyl na houbách. Foto: Sony Honda Mobility

