Promarněná šance Renaultu na levné SUV-kupé dostala facelift, neřeší vůbec nic

Chvíli se zdálo, že Renault trefil hřebík na hlavičku, když stvořil stylové SUV, kterým se mainstreamoví konkurenti vyhýbali, zabalením starší a levné techniky do lákavého hávu. To ale bylo v Rusku, v EU vsadil na nesmyslnou a drahou techniku a z hitu není nic. Inovace to stěží změní.

„Býval dobrým policistou, ale spáchal ten největší hřích, protože svědčil proti zkorumpovaným kolegům.“ Úvod kdysi slavného televizního seriálu lze vztáhnout i na stylové SUV Renaultu, které vlétlo na trh jako smysluplný a ve výsledku prodejně úspěšný vůz. Věštili jsme mu proto zářnou budoucnost, kdekoli se objeví, v zemích EU se ale nesmyslnou volbou jiné techniky stal odpadlíkem, kterým zůstává dodnes.

Abychom tento vývoj pochopili, musíme se vrátit do roku 2019, kdy model Arkana vznikl jako primárně ruská záležitost. Na tamním trhu startoval v přepočtu na 365 tisících korunách, což na 4 545 milimetrů dlouhé SUV-kupé, dnes tak populární koncepci aut prémiových značek, nebylo vůbec špatné. Vůz osazený atmosférickou jedna-šestkou naladěnou na 115 koní tak okamžitě skóroval, však tou dobou jste museli za menší a tuctověji vyhlížející Škodu Karoq zaplatit minimálně 489 900 Kč.

Renault nízké ceny dosáhl mimo jiné využitím platformy B0, kterou Arkana sdílela s dalším tamním SUV Kaptur nebo s Dacií Duster. Kdyby to samé udělal v zemích EU, strhne lavinu, jenže když se po úspěchu v Rusku Arkana v roce 2020 objevila v Evropě, šlo o docela jiný vůz. Navzdory prakticky identické karoserii Renault vsadil na modernější, ovšem také dražší architekturu CMF-B, kterou místo dostupných motorů spojil s mild-hybridním a plug-in hybridním pohonem. První zmíněné startovalo na 620 tisících korunách, nepovedený plug-in hybrid s čtyřstupňovou (sic) převodovkou byl ještě o statisíce dražší.

Při pohledu na tyto sumu u nás většina lidí pouze zalapala po dechu, v letech 2021 a 2022 se tak prodalo jen 551 a 677 kusů. Nakolik to lze považovat za úspěch, necháme na vás, v Evropě se autu dařilo lépe. Bylo to ale jen dílo atraktivní výchozí koncepce, která s rozumnější a dostupnější technikou mohla oslovovat statisíce lidí za rok. Takto se Arkana nikdy nepřehoupla přes desítky tisíc registrací a letos tomu Renaultu už začíná docházet dech - dosavadních 31 434 prodejů nelze považovat za nic, co by automobilku postavilo na nohy.

Francouzi jsou si toho zjevně vědomi, a tak se pokusili stylové SUV pokrytou živou vodou, máme ale pocit, že jen přilili více té mrtvé. V rámci zevnějšku mnoho nezměnili, neboť nová je pouze čelní maska a do ní zasazené logo. Dále lze počítat se zrevidovanými zadními světlomety, lehce pozměněnou paletou barev a nahrazení chromových detailů černými. To je ale víceméně vše, největší venkovní novinkou je tak příchod nové úrovně výbavy Esprit Alpine lišící se zadním spoilerem a 19palcovými litými koly.

Nový stupeň nahrazuje dosavadní úrovně R.S. Line a E-Tech Engineered. Uvnitř pak do hry přináší čalounění sedadel vyrobené z 10 procent z biologických materiálů a doplněné logem Alpine. Dále lze zmínit modré proužky na bezpečnostních pásech či vyšitou francouzskou trikoloru. Automobilka zasáhla i u zbytku nabídky, se základním stupněm Evolution je tak nově již standardně spárován navigační systém, zatímco druhá úroveň Techno počítá s osmnáctkami.

Pod kapotou se již nic nemění, mild-hybridní jedna-trojka tedy produkuje 140 či 160 koní a plug-in hybridní jedna-šestka 145 koní. Toto provedení je přitom nejpomalejší, nejtěžší a také nejméně praktické, neboť baterie, elektromotor a startér-generátor snížily objem zavazadelníku z 513 na 480 litrů. Odměnou vám nicméně má být příslib Renaultu, že vůz zvládne 80 procent jízdě ve městě čistě na elektřinu. Při pohledu na kapacitu baterií pouhých 1,2 kWh to nezní příliš reálně.

Co skutečné naopak bude stoprocentně, to je cenový posun vozu směrem vzhůru. Ostatně nízko Arkana nestojí už nyní, základ je totiž k dispozici od d 711 000 Kč. Nedá se ale svítit, nová auta jsou dražší a dražší. Že to logicky povede k nižším prodejům, asi nemusíme nikomu se zdravým rozumem vysvětlovat. Takových lidí je ale ve vedení automobilek stále méně.

Arkana prošla lehčí modernizací, která spočívá hlavně v příchodu nového výbavového stupně Esprit Alpine. Ten zvenčí počítá se zadním spoilerem či 19palcovými koly, uvnitř pak hlavně s modrými dekory. Levně pak k mání rozhodně nebude, co to s ohledem na hlavní limity vozu řeší? Foto: Renault

