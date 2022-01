Propadák BMW skončí, aby jej nahradila „nová” řada, která už sama dvakrát jako propadák skončila před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Cesty boží jsou nevyzpytatelné, cesty strategických plánovačů BMW... ne až tak. Ti zřejmě došli k závěru, že když budou určitý neúspěšný postup opakovat dostatečně dlouho, stane se úspěšným.

BMW je automobilka těžící z ohromné historické image a dekády budované přízně zákazníků, a tak se jí obvykle nedaří postavit prodejně neúspěšné auto, i když se o to opravdu snaží. Pár výjimek se ale přece jen najde a tou poslední je řada 8, jak jsme shodou okolností před pár týdny připomínali. A není to poprvé.

Osmička přišla poprvé na trh v roce 1990, přes ohromující design a pokročilé technologie ale u zákazníků propadla a do roku 1999 se na trhu jen trápila. Nebyla první, stala se nepřímou náhradou první iterace řady 6, která se sice zapsala do myslí mnohých svým žraločím designem, mezi léty 1976 a 1989 ale prodejně živořila též. Co na to BMW? Osmičku zařízlo a v roce 2004 vrátilo do prodeje kupé řady 6.

Ani to velkou díru do světa neudělalo, a tak si po dvou generacích znovu balilo fidlátka. Šestku tedy dnes v nabídce BMW najdete též, je to ale z prstu vycucané označení - jedná se o novější podobu někdejšího modelu 5 GT, který (aby se to nepletlo) pro změnu stojí na architektuře řady 7. Nevíme o tom, že by 6 GT byl úspěšný vůz, snad ani nemůže být. A o aktuální řadě 8 už jsme ztratili pár slov, to je prostě znovu propadák. Šance, že by se dočkala další iterace, se tedy podle nás limitně blíží nule.

Co na to BMW? Nesmějte se, ale v Mnichově se podle obvykle velmi dobře informovaného Georga Kächera rozhodli, že řadu 8 skutečně zaříznou, vezmou s ní do pekel i řadu 4 a stvoří... nové kupé řady 6. Opláchnout a opakovat, jak říkají Američané, i když vstup v podobě konce řady 4 je novinkou. A jakkoli šíleně to může znít, dává to celé docela dobrý smysl.

Pohlédněme pravdě do očí - auta s karoserií kupé jsou druhem na vymření a platí to tím spíše, čím větší nebo menší jsou. Malá i velká kupé jsou v podstatě mrtvá, solidní zásah zákazníků mají jen ve středních velikostech. Velké kupé řady 8 tak už stěží někdo prodá většímu počtu lidí a byť řada 4 se zdá být relativně úspěšnou, nabídnout kupcům přece jen větších kupé (zvláště když Mnichov drží v nabídce kupé řady 2) nanejvýš čtyřku je možná až moc odvážné. Nebudeme vás zdržovat dalšími úvahami, patláma, patláma... Řada 6 je zpět.

Je to pochopitelně spekulace, jakkoli ale naráží na někdejší neblahé dřívější zkušenosti, situace na trhu se mění a pokud BMW nechce vyrábět nesmyslné množství kupé, je šestka nejlepší kompromis mezi tím, co dříve resp. dosud nabízely řady 4, 6 a 8. Čtyřku navíc nikdo moc oplakávat nebude, nemá tradici. M4 si sice nějaké jméno udělala, ale M6 zní snad i lépe a jinak patří sláva sedanu M3, který se bude prodávat jistě dále.

Uvidíme, co se skutečně stane, nedivte se ale, až v roce 2025 nebo 2026, kdy se tato změna má odehrát, budete prožívat menší déja-vu, tahle historie prostě není úplně nová.

BMW řada 8 je propadák, opět. BMW ji tak má nahradit řadou 6, opět. A spolu s tím spláchnout do záchodu i řadu 4 a nedivili bychom se, kdyby to odnesla i řada 6 GT. Foto: BMW

Zdroj: Which? Car

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.