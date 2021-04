Propadák Fiatu zkouší zaujmout novou funkcí, spíš ho ale o další příznivce připraví před 2 hodinami | Petr Miler

Záměry Italů jsou jistě ušlechtilé, jejich nový nápad ale udělá autu leda medvědí službu. Jasně totiž podtrhuje jeden z důvodů, proč jej lidé nechtějí - omezenou praktickou použitelnost.

Minulý týden jsme vás informovali o tom, jak si prodejně vede nový Fiat 500. Dá se říci, že se mu daří podle očekávání, nikoli však podle očekávání Fiatu. Ten si maloval obrázek s 80 tisíci prodanými auty za rok, později za neúplný loňský rok doufal alespoň v 15 tisíc prodaných vozů. Automobilka nicméně loni našla kupce jen pro 6 353 aut a do konce minulého měsíce jich prodala celkově pouze 10 tisíc. A to nevypadá hezky zvlášť vedle 32 tisíc vyrobených a z valné většiny tedy neprodaných kusů.

Novinka je zatím zjevně propadák a pro důvody není třeba chodit daleko. Tohle auto je elektromobil se všemi omezeními pro jeho praktickou využitelnost, která by u městského vozu nemusela být takovým problémem, pokud by ale nestál - podržte se - od 735 tisíc Kč s prvním použitelným akumulátorem. Člověk by musel být extra fanda Fiatu, pětistovky, elektromobilů a ještě k do ví čeho všeho dohromady, aby vytáhl tři čtvrtě milionu korun za první použitelnou specifikaci vozu pro dva a jejich příruční zavazadla, která má 118 koní, jede 150 km/h a dojede okolo 300 km na nabití, když se nad vámi smilují všichni svatí.

To je velmi neatraktivní nabídka, a tak se minimálnímu zájmu nelze divit. Aby jej Fiat rozdmýchal, rozhodl se nabídku vylepšit, nikoli však snížením vysoké ceny či zlepšením klíčových parametrů. Autu se rozhodl dopřát... úsporný režim známý z jiných elektrických zařízení, jako jsou notebooky či mobilní telefony.

Neděláme si legraci, sama automobilka informuje, že jakmile dojezd auta klesne pod 50 km, úsporný režim se automaticky aktivuje s cílem uspořit okolo 30 procent energie jinak potřebné na provoz vozu. Co vše se změní? Aktivuje se omezovač rychlosti na 80 km/h, deaktivuje klimatizace, vyhřívání sedadel, čelního skla a zrcátek. Jinými slovy přijdete o prakticky všechny komfortní funkce a maximální rychlost snížíte pod úroveň Velorexu (85 km/h).

Ačkoli Fiat jistě věří, že toto zvýší atraktivitu elektrické pětistovky, o čemž svědčí i slova zástupce automobilky („Doufáme, že tento úsporný režim přidá trochu komfortu navíc pro zákazníka, který by si mohl koupit své první elektrické auto,” praví), domníváme se, že se postará o pravý opak. Zcela nepokrytě totiž přiznává, jak daleko mají elektrická auta svou praktickou použitelností k tomu, na co jsme zvyklí z těch se spalovacími motory.

Příznivci elektromobility nám naše postoje rádi vyčítají, je ale nám úplně jedno, jestli je auto benzinové, dieselové, elektrické, plynové nebo jakékoli jiné. Úplně jedno. Zajímá nás jen to, jak je dobré, jak funguje a pokud nějaký druh pohonu najednou vrací evoluci v některých ohledech o dekády zpět a nedostupné dělá z dávno samozřejmého, nemůžeme být spokojeni. Současné elektromobily prostě nejdou dost dobrá auta a fakt, že vás Fiat 500 za cenu Škody Superb doveze ideálně asi 300 km daleko a posledních 50 km vám bude nutit jízdu bez klimatizace nebo vyhřívání čehokoli, to prostě jen ukazuje v plné nahotě.

Nový Fiat 500 je zvlášť za svou cenu nekonkurenceschopnou nabídkou a podle toho se i prodává. Nový úsporný režim mu pak stěží může pomoci k jakkoli lepším výsledkům. Foto: Fiat

