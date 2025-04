Nesmyslný čtyřválcový Mercedes C63 prý končí jako propadák, C43 také. Náhradou ale má být jen o kousek menší nesmysl, popř. z nouze ctnost před 5 hodinami | Petr Miler

Dva věrohodné zdroje zevnitř Mercedesu nezávisle na době tvrdí, že automobilka nakonec došla k závěru, že jeden ze svých největších přehmatů posledních let zařízne a nahradí jej něčím jiným. Jenže čím? Osmiválcové Céčko prý pořád není ve hře.

Typickou útěchou automobilového nadšence už tak od poloviny první dekády nového milénia bylo: Downsizing je nesmysl, hybridy jsou nesmysl, elektromobily mě nezajímají (a se současnými baterkami jsou nakonec také nesmysl), ale automobilky nabídnou tyhle věci v masových produktech, aby mohly dál prodávat výjimečné, typicky sportovně vozy s pořádnými motory udělané tak, jak si je přejeme. Hurá.

Dávalo to jistý smysl. Spousta lidí nemá na auto bůhvíjaké nároky a spokojí s kdečím, co obstojně funguje, takže si v jejich případě můžete dovolit víc vycházet vstříc normám a míň jejich představám. Naopak výjimečné produkty jsou tu proto, aby uspokojovaly výjimečné požadavky, navíc jsou zdrojem vysokých marží a image pro celé modelové řady, takže v jejich případě je lepší klienty moc nedráždit. A v případě flotilových emisí to prochází, ty definují statisíce a miliony prodaných tuctových aut, ne pár tisíc dodaných sportovních verzí.

Pák pikosekund to takhle fungovalo. A byť nejde říci, že by to bylo pověstné „win-win”, byl to alespoň nějak ospravedlnitelný kompromis. Problém je v tom, že pár pikosekund uběhlo tak rychle, jak to u této jednotky času bývá, a nabídka výjimečných sportovních modelů začala jen s malým zpožděním kopírovat nabídku těch obyčejných. A byl to vážně kalup.

Začalo to downsizingem (BMW M3 E90 mělo ještě motor 4,0 V8, M3 F80 už jen 3,0 R6 turbo, VW Golf V R32 byl ještě 3,2 V6, Golf VI R už jen 2,0 turbo apod.), pak s hybridizací (výjimky pořád existují, ale třeba Audi RS6 C8 je mild-hybrid, C7 byla ještě ryze spalovací, BMW M5 F90 měla ryzí osmiválec, G90 má dokonce plug-in hybrid a proboha, absurdní 2,5tunový hybrid je dnes i Lamborghini) a nakonec to došlo až k elektrifikaci, viz poslední eskapáda Hyundai. A každý soudný člověk se musí ptát: Proč?

Přesně v duchu výše zmíněného je to neobyčejně riskantní a žádné významné smysluplné pozitivum nepřinášející krok. Jako by automobilky za každou cenu chtěly „ozelenit” úplně všechno, i když z podstaty nastolených pravidel nemusí (to je výhoda flotilových průměrů, mají-li nějaké). Jako by chtěly ukázat kupcům obyčejných aut, že ten nesmyslný hybrid, který si museli koupit, není tak nesmyslný, když ho má i vrcholný sportovní model. Ze všeho nejpravděpodobněji se ale prostě jen chovají evropsky rovnostářsky a nechtějí rozmazlovat bohatou klientelu něčím lepším. Podívejte se takový koncern GM - také ten je „zelený”, až běda, Corvette C8 má ale k dispozici hned tři verze motoru V8 bez jakéhokoli downsizingu či elektrické podpory (a k tomu verzi E-Ray), protože to je to, co od něj někdo chce. V Evropě se chce to samé, automobilky vám ale ukážou dlouhý nos.

Dělají to postupně téměř všechny, nejdál s tím ale zašel Mercedes-Benz. Image řady jeho modelů byla postavena kolem objemných víceválcových jednotek, u verzí jako C63 AMG se pak stalo zvykem, že mají pod kapotou motor V8. Udělat Mercedes současné ostré Céčko znovu takové - a že mohl, proč by ne -, sklízí zisky kosou. On se ale naprosto nepochopitelně rozhodl z něj udělat jeden z největších technických nesmyslů moderního automobilismu, dvoulitrový čyřválcový hybrid s dočasným vysokým výkonem a permanentně vysokou hmotností okolo 2,2 tuny v závislosti na specifikaci. Kdo by si něco takového koupil?

To není řečnická otázka, odpověď zní: Nikdo. Tedy skoro nikdo, jak ukazují tvrdá data. Mercedes to musel od začátku vědět, místo plnění přání klientů se je ale rozhodl „poučovat” a novinku označil za „velmi progresivní” s tím, že se jí nevzdá. Prodejní data jsou ale tak tragická, že mu asi nic jiného nezbude.

Už nějakou chvíli se tedy mluví o tom, že se již v rámci faceliftu, kdy se obvykle technika auta zásadně nemění, „něco stane”. Nejkloudnější by bylo vrátit autu motor V8, což jde, i když automobilka tvrdí opak. To ale Mercedes znovu odmítl, a byť může mlžit, máme tendenci mu to věřit, prý je to technicky moc komplikované. Takže jak z toho ven? Pokud znáte píseň (no, píseň...) Pen-Pineapple-Apple-Pen od Daimaoua Kosaky alias Pikotara, která by mohla dostat českou verzi jménem Půl vola-půl včely, berte to jako náznak, jakou cestu se ubíraly myšlenky Mercedesu.

Mercedes má v jedné ruce neprodejný C63 AMG s hybridním čtyřválcem, v druhé dostupnou techniku, kterou může použít. A v hlavě pořád morální dilema. Obvykle dobře informovaný Mercedes-Benz Passion Blog k tomu říká, že se automobilka rozhodla zabít obě současné čtyřválcové verze, tedy C63 i C43, a místo nich přijít s jakýmsi kompromisem v podobě šestiválcového provedení C53. Pro takové techniku má z vyšších modelů. A byť by to byla trochu z nouze ctnost, protože osmiválec je jen jeden, tušíme, že tohle auto by řada fandů vzala na milost. Bylo by podstatně lehčí než dnešní hybrid, mělo by stabilně snadno 500 až 600 koní výkonu, to by fungovalo.

No jo, jenže obvykle též dobře informovaný Autocar to s odvoláním na své zdroje na jednu stranu potvrzuje, na tu druhou ale říká, že tohle auto bude znovu plug-in hybrid. Tedy znovu ten těžký, pro sportovní verzi zcela nevhodný pohon, který s šestiválcem bude jen o fous menším nesmyslem. Skutečně to připomíná PPAP - v jedné ruce šestiválec, v druhé ruce problematický plug-in hybrid, tak to stačí splácnout dohromady a na světě je šestiválcový plug-in hybrid, který stěží kdy bude spásou.

Pravdou jistě může být cokoli z toho nebo také nic, ale napadá nás ještě jedna možnost: Co takhle obojí? Automobilka by se podržela v zásadě stejného výchozího řešení a nabídla něco jako verze C53 a C53 S, z nichž plug-in hybridní by byla jen ta druhá. Ne snad, že by to mnoho řešilo, ale pro některé by šestiválec bez hybridní podpory snadno mohl být podstatně akceptovatelnější než současná paleta absurdit. Uvidíme, co se reálně stane, už vývoj v této kauze ale jasně ukazuje, jak snadno se věci kazí. A jak složitě se zase dávají do pořádku...

Zazvoní zvonec a tomuto nesmyslu bude nakonec? Vypadá to jako možnost, nezadržujte ale dech, pokud jde o reálně možné náhrady. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz Passion Blog, Autocar

Petr Miler

