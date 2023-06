Propadák VW, který si zamilovali jen Češi, končí. Arteon padl za oběť úsporám, v řadách Němců nebude jediný před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je anomálií, aby v Česku prodejně fungoval nějaký vůz, který je nechtěný téměř všude jinde po celém světě, v případě Arteonu ale přesně tohle platí. Bohužel pro Čechy je s ním ovšem amen, VW totiž začal šetřit všude, kde to jen jde.

Opakovaně jsme psali o tom, že se mu nedaří, naposledy v dubnu jsme vyzdvihli jeho tragickou prodejní bilanci na některých trzích. Řeč je o Volkswagenu Arteon, který byl svého času zamýšlen jako stylový nástupce Passatu a měl v rukou všechny trumfy k tomu, aby se jím stal. Je to stylovější, praktičtější, ale jinak technicky totožné auto, jenže chybělo mu slavné jméno. A ani čas mu mnoho zákazníků nepřihrál.

Pozoruhodné v tomto kontextu je, že ač se Arteon stal propadákem prakticky všude, kde se objevil, v Česku válí. I letos má na kontě už 350 prodaných aut, odbyt meziročně roste o 10 procent a za celkovými prodeji Passatu zaostává jen o 152 vozů. Být na tomu v poměru ke slavnějšímu sourozenci podobně na celém světě, má budoucnost jistou, jeho česká bilance je ale anomálií. A tak končí.

To, o čem si léta štěbetali vrabci na střeše, včera při prezentaci budoucích záměrů Volkswagenu jako značky představil její šéf Thomas Schäfer. Budovatelsky nazvaný program „Accelerate Forward | Road to 6,5”, jehož cílem je zvýšení provozní marže na (to byste neuhodli...) 6,5 procenta do roku 2025, má za cíl především zvýšit zisky VW plynoucí z prodeje spalovacích aut, které pak budou investovány do rozvoje elektrického portfolia. Co to bude znamenat pro ceny spalovacích aut, nevíme, rozhodně to ale bude znamenat šetření na mnoha úrovních.

Jedním z jeho projevů bude osekání portfolia automobilky o nákladné a dostatečné příjmy nepřinášející modely, verze, prvky výbavy apod. Pro zákazníky to tedy bude znamenat méně vozů v nabídce a méně možností konfigurace. Podle Schäfera tak skončí okrajové modely, mezi kterými specificky jmenoval právě Arteon, dále ořezány budou též možnosti volby motorizací nebo výbav. Šéf VW konkrétně řekl, že například nový elektrický liftback ID.7 nabídne o 99 procent méně možností konfigurace než Golf sedmé generace. To se pak divte, proč je Golf VII vyzdvihován do nebe jako poslední pravověrný vůz tohoto jména...

Nás podobné snahy pochopitelně netěší, odskáče je v prvé řadě zákazník. Nabídky automobilek jsou už tak po léta unifikovány způsobem, který nedává pomalu nic na výběr lidem se specifickými představami o podobě nebo fungování auta. A byť tento proces zašel podle nás už příliš daleko, zajde zjevně ještě dál. Konec Arteonu se v případě VW stává jen jeho novým nejviditelnějším symbolem.

S VW Arteon je amen, teď už oficiálně. Jeho prodeje nespasily ani verze R, ani kombík Shooting Brake, ani obliba u Čechů, a tak skončí bez nástupce. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.