Propadu „západních” značek se nelze divit, podívejte se, co dnes Číňané prodávají za pouhých 185 tisíc

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Při pohledu na vývoj cen nových aut v posledních letech se může zdát, že levné vozy vymřely. Jde ale do značné míry „západní” a zejména pak evropský problém - v Číně se nadále dá koupit hodně auta za málo peněz a tento Baojun je jedním z důkazů.

I když čínský trh s auty po propadu v roce 2020 zamířil loni o 3,8 % nahoru, většina zahraničních značek se musela smířit s dalším úpadkem. V České republice to víme dobře, Škoda loni za velkou zdí přišla skoro o 59 % kupců, a to klesala z docela nízkých předloňských čísel. Situace české automobilky je ale specifická, více varující je vývoj prodejů jiných značek, zejména pak dominantního Volkswagenu. Ten loni přišel skoro o milion zákazníků a bez robustních výsledků v Číně neměl nejmenší šanci uhájit pozici světové jedničky.

Zatímco jinde může argumentovat nedostatkem čipů a dalších komponentů, v Číně je tento problém patrný mnohem méně. A naprostá většina aut prodávaných zahraničními značkami za velkou zdí je vyráběna právě tam. Hlavním důvodem úpadku „západních” automobilek je tedy rostoucí konkurenceschopnost čínských značek, které nabízí stále atraktivnější auta, na rozdíl od svých soupeřů za ně ale nechtějí stále více peněz. A v extrému jsou schopni nabídnout i vůz na fotkách níže.

Jde o model značky Baojun nazvaný prostě 510. Nejde o novinku jako takovou, ve své druhé generaci se prodává už od roku 2018, nedávno ale prošel modernizací a přesto zlevnil. Nabídka navíc byla rozšířena o a variantu s automatickou převodovkou a vzhledem k tomu, co vše nabízí, se prodává za extrémně nízké ceny.

Oním automatem je nyní převodovka CVT, která nabízí 8 virtuálních převodových stupňů. Volit je lze i ručně, kdy podle firmy mohou řidiči „zažít sportovní výkony“. Nejsme si jisti, jak v tomto ohledu brát konsorcium SAIC-GM-Wuling vážně, neboť automat lze stejně jako klasický manuál spojit jen s 1,5litrovým motorem bez turba. Jeho výkon 100 koní asi velké sportovní výkony nezajistí, firma ale bližší údaje o dynamice do placu nedala.

Auto si ponechává už pár let známý vzhled, v interiéru ale mělo dojít na přidání zvukové izolace, pročež má kabina působit útulněji a komfortněji. O to se stará i možnost volby koženého čalounění, jímž lze potáhnout i palubní desku. Zajímavá je pak ostatně veškerá výbava, do které už ve standardu spadá rozměrné panoramatické okno, automatická klimatizace, tempomat, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka či osmipalcový centrální displej, který je spojen s multimediálním systémem a zpětnou kamerou. Kromě toho nabízí také konektivitu s mobilními telefony.

Není to velké auto, při délce 4 220 mm, šířce 1 740 mm, výšce 1 615 mm a rozvoru 2 550 mm se jedná o konkurenta Škody Kamiq, stojí ale tak málo, že je těžké tomu vůbec uvěřit. Ceny tohoto SUV začínají na 53 800 CNY při volbě manuální převodovky a 59 800 CNY při volbě automatu. To je asi 185 resp. 205 tisíc Kč, až nepochopitelné sumy pro člověka žijícího v místech, kde i nejlevnější Škoda Fabia se základní výbavou Active a motorem 1,0 MPI přijde na 340 tisíc. Však i absolutně vrcholná verze Bojunu a s veškerou dostupnou výbavou přijde na 73 800 CNY, to je jen něco málo přes 250 tisíc korun.

Tušíme, že takovému autu by tu dnes neřekl „ne” ani leckdo z těch, kteří dosud nad čínskými auty ohrnovali nos. A nad podobnými nabídkami rozhodně neohrnují nos Číňané, kteří jim stále více dávají přednost před srovnatelnými Volkswageny a dalšími auty zahraničních značek. Diví se někdo?

Baojun 510 je jedním z vrcholů toho, co jsou dnes Číňané schopni nabídnout v poměru výkonu a ceny. Moderně vyhlížející, kompaktní SUV velikosti Kamiqu se slušnou výbavou za 185 tisíc, to zní z pohledu Evropana skoro jako vtip. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

