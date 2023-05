Propouštění kvůli přechodu na elektromobily nekončí, po dělnících došlo i na lidi z vývoje před 9 hodinami | Petr Miler

Nejdříve se říkalo, že umělý tlak na rozmach elektromobility nebude stát místo nikoho, pokud dokonce nová místa nepřinese. Pak se říkalo, že dopadne jen o dělníky. Teď je jasné, že půjde o kohokoli - problémem je ekonomická neefektivita elektrických aut jako takových.

Pokud chcete uspět na trhu, musíte nabízet co nejlepší řešení za co možná nejmenší peníze. A je celkem jedno, co ono „nejlepší” znamená - může jít o cokoli od kvality po prestiž. Čím více tohle zvládáte, tím víc se vám daří. Co ale když vám někdo začne do vašeho podnikání „hrabat” a nařizovat vám nabízet řešení horší nebo dražší, popř. obojí najednou? To se pak logicky musíte smířit s opačným trendem.

Přesně tohle se v posledních letech děje v automobilovém průmyslu, kde jsou výrobci bez vazby na poptávku nuceni nabízet stále více elektrických aut. Takové vozy jsou pro většinu lidí horší a dražší než ty spalovací, takže nevyhnutelně přinesou snížení prodejů. To stejně nevyhnutelně znamená snížení objemu výroby, a tedy i nepotřebnost některých zaměstnanců, zvláště když jsou elektromobily konstrukčně jednodušší. Nejde ale jen o to - negativně to zasahuje hospodaření automobilek jako takové, což logicky vede k nutnosti šetřit. A zaměstnanci jsou v případě škrtů jedněmi z prvních na ráně.

Bylo tak skutečně naivní věřit těm, kteří tvrdili, že tlak na rozmach elektromobility nepřinese propouštění, pokud dokonce nezaměstná nové lidi. Nemohlo se to stát, a tak se to ani neděje, o propouštění kvůli elektromobilům jsme psali už mnohokrát. Obvykle šlo o dělnické profese, jak se ale nyní potvrzuje, vyhazovy v těchto sférách neskončí.

Dle informací Detroit Free Press koncern General Motors přistoupil k propuštění řádově stovek vývojářů především ze svého globálního technického centra v městě Warren. Jde tak o další kolo vyhazovů poté, co asi 5 000 zaměstnanců GM z výroby souhlasilo s „dobrovolným” odchodem. Před dvěma měsíci pak firma propustila dalších 500 lidí převážně z administrativy.

Podle Marie Raynal, mluvčí GM, jde v nejnovějším kole o zaměstnance z různých koutů firmy. „Jsou v oblasti globálního vývoje produktů ve všech možných oblastech,“ řekla Raynal Detroit Free Press (DFP). Mluvčí nechtěla situaci dále komentovat, profesor ekonomie Marick Master z Wayne State University ale k věci řekl, že vyhazovy budou pokračovat. Proč? Protože společnost utrácí příliš mnoho peněz na financování svého přechodu na elektrická vozidla, který jednoduše není efektivní.

„GM, stejně jako jeho konkurenti z detroitské trojky, se neustále snaží změnit svou nákladovou strukturu tak, aby přešli od vnitřního spalování k elektrifikaci. To si žádá škrty v platové oblasti,“ řekl dále pro DFP Marick Master z Wayne State. Elektromobilita prostě není výhra ani v tomto ohledu, nemůže jí být - efektivní řešení jsou obvykle tažena technickým vývojem nebo poptávkou, přechod na elektrický pohon nevznikl z žádného z těchto popudů. Je to primárně politický, ideologický výmysl, nic jiného.

