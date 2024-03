Propuštění zaměstnanci Rivianu berou vyhazov jako vysvobození, kolabující automobilka fungovala naprosto chaoticky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Když vás vyhodí z práce, obvykle si nevýskáte. Někdy je ale práce pro tu či onu firmu takovým utrpením, že jste nakonec rádi, že už ji nemusíte dělat. Přesně to je podle několika zaměstnanců případ amerického výrobce elektromobilů.

Pokud dáte dítěti do rukou větší sumu peněz, obvykle získá pocit, že je pomalu králem světa. A rázem začne utrácet, jakoby zítřek nikdy neměl přijít. Během pár hodin je tak z onoho balíku jen pár korun, přičemž velešťastné dítko je na pár dní zabaveno novými hračkami. Protože však ty byly nakupovány bez rozmyslu, nadšení z nich dlouho nevydrží. Ratolesti tak zůstávají jen oči pro pláč, neboť vzpomíná na dobu, kdy bylo bohaté. Jenže ony finance odvál čas a jediné, co po nich zbylo, je binec v pokojíčku napěchovaném věcmi, kterých se zdaleka nejde zbavit za jejich původní ceny.

Je to k nevíře, ale vše nasvědčuje tomu, že přesně takto se léta chovala automobilka Rivian. Dnes problémy stíhaný výrobce elektromobilů byl založen v roce 2009, přičemž zpočátku chtěl zabodovat se sportovním vozem jako kdysi Tesla. Tyto plány ale vzaly rychle za své, neboť společnost se nakonec rozhodla oslovit mnohem širší skupinu zákazníků. Nakonec tedy bylo rozhodnuto, že firemními prvotinami budou pick-up a SUV, na jejichž prezentaci došlo v roce 2017. O čtyři léta později pak Rivian vstoupil na burzu, což firmě přineslo asi 13,5 miliardy dolarů „v hotovosti” (dnes cca 315 miliard Kč).

Už předtím ale společnost okouzlovala významné investory přímo a prodávala jim „kusy sebe” za miliardy, s penězi tedy problém neměla. Jenže právě kvůli tomu se bez ohledu na své ekonomické výsledky začala chovat velmi rozmařile. Nemusela tak činit úplně slepě, nejspíš stejně jako jiní výrobci, politici a právě mnozí investoři doufala, že přechod na elektrické vozy proběhne jako po másle. K něčemu takovému má ale svět velmi daleko a postupem času vlastně jen víc.

Pro značky jako Rivian je to velmi špatná zpráva, neboť žádný jiný produkt nemá. A bývá to obvykle jen první vlna zájemců, která dává šanci i neznámým výrobcům. Pro zbytek publika jsou důležité zkušenosti, jimiž se však tato firma pochlubit nemůže. Proto v podstatě od onoho vstupu na burzu dochází na její soustavný pád, přičemž akcie od listopadu 2021 ztratily již přes 91 procent své někdejší hodnoty. Nové investice nepřichází, ztráty se prohlubují a firemní kasa tak začíná vysychat. To automobilku konečně vrací nohama na zem, ale je to dost a dost brzy?

Toť otázka, podle výpovědí několika propuštěných zaměstnanců, kteří se se svými zkušenostmi svěřili Business Insideru nebo přímo promluvili na Redditu, totiž firma léta fungovala naprosto chaoticky ve stylu výše řečeného. Tedy že Rivian skutečně jednal jako malé dítě, které náhle přišlo k obrovským penězům. Poté, co uzavřel dohody s Amazonem a Fordem, na což došlo ještě před úpisem akcií, totiž bylo běžné, že zaměstnanci utráceli za oběd 40 dolarů (950 Kč) každý den. Přitom firma v daný moment ještě vůbec nic nevyráběla, víceméně fungovala jen na bázi slibů a něčí důvěry v ně.

Se vstupem na burzu se pak sice rozjely i montážní linky, ovšem v té chvíli začal Rivian pálit hotovost s ještě větší vervou. Příjmy přitom ani zdaleka nedosahovaly úrovně nákladů, značka tak prodělávala a dodnes majlant (loni šlo o 770 tisíc korun na každém autě). To pochopitelně vedlo k nervozitě investorů a onomu pádu akcií. Až v reakci na to manažeři zareagovali utahováním opasků, tedy mimo jiné i oním propouštěním.

Jeden z nyní již bývalých zaměstnanců uvedl, že přežil hned tři kola vyhazovů a stresovalo ho už to, že dál zůstává ve firmě, kde neví, co bude zítra. „V roce 2022 nám došlo, že už nemáme nekonečně mnoho peněz. A minulý rok jsem si začal říkat, zda vůbec můžu dělat nějaká zásadní životní rozhodnutí. Nevěděl jsem, zda si mohu dovolit koupit nový dům, protože dost možná již nebudu mít práci, neboť nové kolo výpovědí přicházelo každých dvanáct měsíců,“ uvádí dnes.

Nakonec byl tento člověk minulý týden ve čtvrtek skutečně propuštěn. A jak nyní dodává, cítí vlastně i úlevu, neboť už nemusí žít v nejistotě. Zároveň dodává, že si i nadále přeje úspěch Rivianu, protože je vlastníkem jeho akcií. Co je ovšem překvapivé, z pádu firmy neviní vedení, přesto je skeptický. „Nejednalo se o strategický problém. Je velmi mnoho věcí, které firma nemůže ovlivnit. Když ale uvážím současné úrokové míry, je těžké vidět před sebou nějaké pozitivní rozuzlení,“ říká člověk, jehož identitu i reálnost zaměstnání u Rivianu Business Insider ověřil.

Jeho slova potvrzuje i několik dalších lidí. „Je pravda, že náklady byly až donedávna roky mimo kontrolu. Všude jsme měli hordy přeplácených konzultantů a zbytečné lidi všude, zejména v softwarové oblasti. Mohu zopakovat totéž, moje propouštění byla skoro úleva,” uvádí a další se přidává s tím, že Rivian současně investovat peníze do hromady nesmyslů od výroby elektrokol přes renovaci starého kina v Laguna Beach až po nedomyšlené reorganizace, které způsobily akorát zmatky. A třetí se znovu přidává s tím, že za nedobrovolný ochod je vlastně rád.

„Byl jsem propuštěn ve druhém kole. Nyní pracuji na podobné pozici, ale mám skutečnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. I pro mě to byla tak trochu úleva,” říká. Při zvážení všeho řečeného je ale těžké souhlasit s tím, že by pád Rivianu nebyl problémem způsobeným vedení. Kdo jiný měl včas zavelet ke střídmosti než vrcholní manažeři? Dělníci od montážních linek? To asi sotva.

Rivian tak rozhazoval peníze na všechny strany, až zjistil, že něco takového nebude moci dělat věčně. Nyní tak začíná bojovat o přežití. Zda se mu přežít povede, je otázkou. Firma je v lepší pozici než většina podobných společností, ale krok Fordu, který nakonec svůj podíl v Rivianu z naprosté většiny prodal a elektrický pick-up si vyvinul sám, ukazuje jejich skutečnou hodnotu. Krom Tesly, která dokázala kolem své značky vytvořit jistý kult, se nové automobilky obvykle marně snaží zaujmout něčím, co by zavedené firmy nebyly schopny během pár let vyvinout v lepší podobě též.

Rivian sice loni prodal 57 232 aut, na každém však prodělal 770 tisíc korun. Když si uvědomíme, jak finančně nezodpovědně se společnost chovala, není její současná mizérie vůbec překvapením. Foto: Rivian

Zdroje: Business Insider, Rivian@Reddit

Petr Prokopec

