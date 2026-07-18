Propuštěných ve Volkswagenu bude muset být ještě víc, říkají odbory, ani 100 tisíc lidí nebude stačit
Petr MilerNebylo jasné, kdy k tomu dojde, už pěkných pár pátků ale bylo nevyhnutelné, že sázka na hluboce neefektivní řešení VW přesně takto dožene. Teď už vedení jen chytá padající dýku, ani 50 nebo 100 tisíc propuštěných najednou nic neřeší.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Propuštěných ve Volkswagenu bude muset být ještě víc, říkají odbory, ani 100 tisíc lidí nebude stačit
včera | Petr Miler
Nebylo jasné, kdy k tomu dojde, už pěkných pár pátků ale bylo nevyhnutelné, že sázka na hluboce neefektivní řešení VW přesně takto dožene. Teď už vedení jen chytá padající dýku, ani 50 nebo 100 tisíc propuštěných najednou nic neřeší.
Začneme pěkně zostra:
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.5
Volkswagen ID.6 (+Cross a X)
Volkswagen ID.7 (+Tourer)
Volkswagen ID.Buzz (+Cargo)
Volkswagen ID.Polo
Volkswagen ID.Cross Volkswagen ID.Unyx 06
Volkswagen ID.Unyx 07
Volkswagen ID.Unyx 08
Audi A6 e-tron (+A6L, Avant, Sportback a S6)
Audi Q4 e-tron (+Sportback)
Audi Q5 e-tron
Audi Q6 e-tron (+Sportback)
Audi Q8 e-tron (+Sportback)
Audi e-tron GT (+S a RS GT)
AUDI E5 Sportback
AUDI E7X
Škoda Elroq
Škoda Enyaq (+Coupe)
Škoda Epiq
Škoda Peaq
Porsche Taycan (+Sport a Cross Turismo)
Porsche Macan Electric
Porsche Cayenne Electric (+Coupe)
Cupra Born
Cupra Tavascan
Cupra Raval
Tento skoro nekonečný výčet je přehled elektrických modelů koncernu Volkswagen, které nabízel nebo aspoň uvedl na trh v první polovině roku 2026. Je to tak moc aut, z nichž některá se prodávají jen někde, že si ani nejsme stoprocentně jisti, že je úplný. Může se tedy dokonce stát, že v něm některé z aut chybí, zaručeně v něm ale žádné nepřebývá.
Když vše maximálním způsobem zkompilujeme, dojdeme ke skoro 30 jedinečným autům. Když přidáme i jejich verze, které jsou někdy hodně jiné než zbývající (co má společného Audi A6L e-tron pro Čínu s Audi A6 Avant e-tron pro Evropu?), jsme skoro na 50 modelech. To není legrace, taková Tesla dnes po konci Modelů S a X nabízí 2 typy v Evropě a 3 celosvětově, to jen pro srovnání.
Kolik asi stálo tahle auta vyvinout? Kolik asi stálo je vyrobit? Kolik asi stálo je propagovat? Kolik asi stálo obstarat jejich prodej, zajistit logistiku kolem... Musí to být neskutečné peníze. A víte, ke kolika prodejům tato nabídka vedla? Jsou to neuvěřitelně malá čísla.
Jak uvádí sám VW, jde o pouhých 438 500 aut za půl roku. I za měsíc by to bylo problematické číslo, za půl roku je to katastrofa. Ale pozor, to je celý svět, to pořád neříká vše. V Americe letos koncern VW prodal za celý půlrok pouhých 9 800 elektromobilů, v Číně jde o 30 900 aut! Jinými slovy, tahle brutální nabídka, jakkoli jistě nejsou všechny modely dostupné všude, některé jsou ale zase dostupné jen tam, se na dvou největších automobilových trzích světa postarala o 40 700 prodaných vozů za půl roku.
Ještě jednou pro srovnání: Jen současného spalovacího Pola prodal VW jen v Evropě za stejnou dobu 44 374 kusů. A je to právě tento vůz, který má skončit.
„Tak já nevím člověče, buď jsem blbej já nebo ona,” řekl by asi Felix Holzmann a dodal cosi o tom, že pokud už na základě těchto čísel automobilka nevidí, v čem tkví její problém, pak jí opravdu není pomoci. Takže ano, zamýšlené ořezání nabídky až o polovinu klidně, ale primárně o tyto zřetelně neefektivní, nepochybně brutálně ztrátové modely. Jistě ne všechny, ale aby někdo se skoro 50 variantami elektrických aut dosahoval takových prodejů... Je to na celou kapitolu v učebnici dějin enormní neefektivity automobilového průmyslu.
VW se zkrátka děje přesně, co jsme roky predikovali. Že bude tak dlouho šroubovat nabídku elektrických aut bez zájmu o ně a tak dlouho týrat nabídku všeho ostatního, až na něj za nepříznivých okolností najednou vykoukne taková neefektivita, že najednou nebude mít jak se s ní vypořádat. Včera to mohlo vypadat dobře a dneska je miliarda málo, jak by asi řekl Vlastislav Bříza. Němci ale nejdou po podstatě problému, a pokud budou řezat do nabídky modelů, odnesou to v prvé řadě i vozy, které se prodávají docela dobře. A šetřit se bude jinde.
Už nějakou chvíli kolují zvěsti o tom, kolik fabrik VW uzavře a kolik lidí propustí. Nepadala malá čísla, nejdřív to bylo 50 tisíc lidí, pak 100. Brzy asi bude zase „čas na Břízu”...
No, miliardu lidí naštěstí VW nezaměstnává, od milionu ale zase tak daleko není. A podle podnikové rady, jejíž zástupce citují Auto News, aktuálně vedení Volkswagenu uvažuje o tom, že do stavu zaměstnanců řízne ne 50 000, ani o 100 000, ale 140 000 zrušenými pracovními místy. Zda se toto číslo stane realitou, závisí podle rady na množství uzavřených továren.
Hovoří se o Hanoveru, Cvikově, Emdenu a Neckarsulmu, pokud padnou všechny, 140 tisíc lidí jde spolu s dalšími padáky ve zbylých fabrikách od válu. Další postup bude záviset na výsledcích jednání vedení s radou, ale pozice vedení bude nakonec jednoduchá - buď odejde 140 tisíc lidí, nebo to tady můžeme zavřít...
Výsledek necháme času, my jsme přesvědčeni, že VW potřebuje docela jinou medicínu. Celosvětově se aut prodává pořád víc, to jen Němci nezvládají konkurovat se svou nabídkou postiženou záplavou nejen výše zmíněných nesmyslů. Potřebují se vrátit k rýsovacím prknům, nabízet znovu atraktivní vozy pro celý svět a využít lépe své výrobní a další kapacity. Začít propouštěním a úpravami nabídky leda v tom smyslu, že zní odstraníte další žádané vozy, je dopředu kapitulací a sebedestrukcí v jednom. Ale zrovna to VW v posledních letech jde dobře, že?
Vedení VW zaplevelilo nabídku nechtěnými nesmysly a teď to chce řešit propouštěním těch, kteří nechtěná auta vyrábí? Skvělý plán od A do Z... Foto: Volkswagen
Zdroje: Volkswagen, Auto News
Bleskovky
- Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
včera
- Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu
17.7.2026
- 172 km/h a 21 předjetí přes plnou v Gotthardském tunelu? Tohle jsou pak následky
15.7.2026
Nejčtenější články
- Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání
18.6.2026
- Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách
18.6.2026
- Mechanikovi se dostalo do rukou čínské auto s nájezdem 493 tisíc km. Popsal, v jakém je po takovém zápřahu stavu, co se na něm pokazilo
19.6.2026
- Šéf FIA potvrzuje: F1 dostanou zpět motory V8 bez turba, ostře se opřel do absurdní složitosti dnešních pohonů aut
19.6.2026
- Tohle auto mělo během pár let přejít jen na elektropohon, teď místo toho dostalo dva nové motory V8, diesel, benzin 2,7 a dál nic
19.6.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva