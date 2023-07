Prototyp dosud utajované nové Tesly byl natočen na video, vypadá jako skleník na kolech před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokud vám tato podivnost něco připomíná, pak ano, s vizualizacemi takto stylizovaných aut se značka poprvé pochlubila již v roce 2017. Od té doby se změnilo mnohé, nezdá se však, že by to bylo k lepšímu.

Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí, do konce toho třetího pak její prodeje nejspíše ještě narostou. Zahájena totiž má být výroba dlouho očekávaného pick-upu Cybertruck, jakkoli zpočátku půjde spíše o menší várky. Není to nicméně jediná novinka značky, neboť ta 1. března představila svůj Master Plan Part 3, ze kterého jasně vyplývalo, že v plánu je jak menší elektromobil než Model 3, tak elektrická dodávka či minivan.

Další podrobnosti automobilka zatím tají, ve druhém případě ale nejspíše půjde o robotické a futuristicky stylizované taxi, o kterém se Elon Musk zmiňuje již hezkých pár let. Ostatně ten vůz byl již součástí Master Planu Part 2, se kterým se Musk vytasil už v roce 2016. Rok na to pak společnost The Boring Company, kterou taktéž ovládá šéf Tesly, přišla s ilustracemi jakéhosi minibusu, který by měl v tunelech pod Las Vegas zvládat přepravovat až 12 cestujících.

Jak se zdá, této myšlenky se Musk nevzdal. V případě projektu ale zjevně došlo na zdržení, což je ostatně u Tesly standard. Zmíněný Cybertruck se totiž měl vyrábět již dva roky, přesto se ale zájemci musí dále obrňovat trpělivostí. Nejinak tomu zjevně bude v případě oné elektrické novinky, která se nově ukázala na videu pořízeném kdesi v útrobách automobilky. A z něj je patrné, že projekt je skutečně teprve v plenkách. Tedy pokud v mezičase nebyl úplně smeten ze stolu.

Ověřit si něco takového nemáme kde, své PR oddělení totiž Tesla zrušila. I kdyby ale existovalo, nejspíše by na náš dotaz přišla odpověď, že značka nehodlá své budoucí aktivity komentovat. Nezbývá nám tedy nic jiného, než zamířit na nepříliš úrodné pole spekulací. Dosud asi jedinou zajímavou informací je fakt, že onen minibus užívá platformu v podobě elektrických sání, které skrze ony tunely přepravují Model X a Y.

Tesla tuto platformu osadila prosklenou kukaní a kupodivu i koly, byť ta nejsou příliš vidět. Díky tomu by elektrické vozidlo mělo zvládat jízdu i po běžných silnicích. Ve finále by tedy nemuselo jít pouze o podzemní, ale také o nadzemní minibus. Sedadla jsou přitom usazena po obou stranách vozu, oproti sedm let staré vizualizaci tu ovšem máme jeden rozdíl - prototyp na videu je totiž osazen i sedadlem řidiče a volantem (dokonce s logem Tesly).

Právě tato skutečnost potvrzuje, že automobilka na tom s autonomním řízením opravdu není tak dobře, jak se tváří. Pokud totiž potřebuje člověka z masa a kostí i v tunelech, kde vlastně nehrozí naprosto nic, pak by na veřejných komunikacích neměl nikdo příčetný pouštět volant z rukou. Koneckonců si jen stačí uvědomit, že o plné autonomii mluví Musk ještě déle než o minibusu či Cybertrucku. Ty ale aspoň čeká sériová výroba.

S ilustracemi elektrického minibusu přišla značka již v roce 2017. Jak se zdá z nového videa, projekt pokračuje, moc daleko se ale nepohnul. Foto: Tesla

Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk's Vegas Loop, from inside The Boring Company's Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx — Jacob Orth (@JacobsVegasLife) July 10, 2023

Zdroj: Jacob Orth@Twitter

