Provalily se parametry ostré verze nového Mercedesu třídy C, zní jako špatný vtip

Jde zatím o neoficiální informace, pokud se ale ukážou být skutečnými, zažije svět hodně ostrých polknutí. I když nový Mercedes C63 od AMG už určitě vsadí jen na čtyřválce, má být o neskutečných 243 kg těžší než současné provedení s V8.

Co tvoří podstatu sportovního vozu? Na jedné straně je to zcela nepochybně výkon, důležitá či možná ještě důležitější je ale hmotnost. Je to prosté - čím více kil musíte rozpohybovat, tím více koní potřebujete a nejde tu jen o akceleraci - hmotnost navíc poznáte v zatáčkách, při brzdění v podstatě při jakékoli změně rychlosti či směru jízdy. Platí to pochopitelně i naopak, a tak se může stát, že si třeba takové vozy Caterhamu vystačí s výkonem, brzdami či pneumatikami, které byste ve Škodě Octavia považovali za nedostačující. Ale protože jsou lehounké, umí být na okruhu rychlejší než leckteré Ferrari. Ani nejmodernější technologie tak nejsou s to popřít myšlenku Colina Chapmana, zakladatele Lotusu, že věci je třeba nejprve zjednodušit a následně ještě odlehčit.

To je ale cesta, po které se ani v nejmenším neubírá Mercedes-Benz. Na první pohled to tak nevypadá, neboť německá automobilka zbavila třídu C šestiválců a osmiválců. Tedy objemných a logicky těžších jednotek, s nimiž přední náprava dostávala více zabrat. Šéftechnik vývoje tohoto vozu pak řekl, že právě odlehčení má být jednou z výhod zmenšení motorů. Magazín Car ale nyní s odvoláním na své zdroje v Mercedesu říká, že nová ostrá verze C63 od AMG, byť bude též používat čtyřválec, bude vážit neskutečné dvě tuny. A bude tedy o podobně neskutečných 243 kg těžší než osmiválcový předchůdce.

Pokud se ptáte, co je to za nesmysl, pak rovnou říkáme, že to není jen možné, ale dokonce pravděpodobné. Auto totiž bude hybrid, a tak kromě čtyřválce dostane rovněž a integrovaného starter-generátoru dostane dozadu namontovaný elektromotor a k tomu pochopitelně i akumulátory. Samotný dvoulitr by přitom měl produkovat 420 koní, k nimiž se přidá 200 elektrických. Elektromotor nicméně pracuje nezávisle na devítistupňové automatické převodovce, jenž by měla problémy s okamžitou dodávkou točivého momentu. I proto nejsou špičky agregátů sladěné, což vede k 550 koním a 800 Nm produkovanými celou soustavou.

Ve srovnání se stávajícím osmiválcovým provedením jde pochopitelně o nárůst, díky kterému se stovka má stát realitou již za 3,5 sekundy, tedy o šest desetin dříve než nyní. Otázkou nicméně je, kolikrát za sebou budete schopni tohoto času dosáhnout. O bateriích totiž sice aktuálně nepadlo ani slovo, vystačit by však měly na zhruba 64 kilometrů normované jízdy. V praxi to bude zlomek, ať už to ale bude kolik chce, není technicky možné, aby vůz disponoval oněmi 550 koňmi pořád - z praxe víme, že u jakéhokoli podobného hybridu nastane při aktivní jízdně moment, kdy už systém nestačí doplňovat energii do akumulátorů, i když se je snaží zcela nevyčerpávat. Pak už máte k dispozici jen výkon spalovacího motoru a zbytek hybridního ústrojí vezete jako mrtvou váhu.

Je tak opravdu k ničemu, že má čtyřválec o 60 kilo méně než předchozí osmiválec, když auto jako celek má nakonec být o čtvrt tuny těžší. A zvlášť u ostré verze bude třeba na okruhu velmi frustrující, až si v určitý moment budete muset vystačit s 420 koňmi pro dvoutunové auto. Ne snad, že by pak jelo vyloženě pomalu, z předchozí dynamiky ale zbude jen odvar.

Dodat pak už jen lze, že nové C63 nejspíše dorazí jen se čtveřicí dveří, a sice jako sedan i kombík. Na dvoudveřové varianty ale velmi pravděpodobně můžeme zapomenout, neboť Mercedes zastává názor, že v portfoliu jich má příliš a je třeba spíše redukce.

Dosavadní Mercedes-AMG C 63 S používá osmiválcový čtyřlitr se dvěma turby. Foto: Mercedes-Benz



Nová třída C se zatím představila jen ve standardní formě s nanejvýš dvoulitrovým čtyřválcem. Provedení AMG větší motor nedostane, přesto má vážit neskutečné dvě tuny. Foto: Mercedes-Benz

