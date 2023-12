Od provozovatelů dobíjecích stanic se odvrací investoři. Dál prodělávají miliardy, může být ještě hůř včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to další obor, do kterého mířily miliardy soukromých i institucionálních investorů, které nafoukly hodnoty některých firem až do absurdních výšin. Teď ale přichází velké vystřízlivění, také na dobíjení elektromobilů je těžké něco vydělat.

Kdo je typickým majitelem elektromobilu? Podle průzkumů jde o muže středního věku s vysokými příjmy. Takoví lidé obvykle mají svůj dům, často s garáží nebo příjezdovou cestou, kde si mohou snadno instalovat domácí nabíječku. Tak svá auta dobíjí nejčastěji, potřebují ale i veřejné dobíječky, když vyrazí na delší cestu.

Infrastruktura je tak pro rozšíření elektromobility klíčová, neboť dojezd bateriových aut je ve srovnání s těmi spalovacími malý a doba doplňování energie skoro nekonečná. I oni majitelé domů tedy potřebují veřejné stojany, o těch ostatních ani nemluvě. Pokud chybí, elektro-touhy potenciálních kupců jen klesají.

Pokud tedy politici tak vehementně touží po elektrifikaci celého světa, rozhodně by se o rozšíření infrastruktury měli zasadit. Jenže na to už chybí peníze, velké naděje tak byly vkládány do soukromých subjektů. Slibovány jim byly hory doly, jenže omezené rozšíření elektromobility, vysoké ceny elektřiny a poruchovost veřejných stojanů vedoucí k častým a drahým opravám znamená, že nic nevydělávají.

Tyto firmy tak jedna po druhé hlásí miliardové ztráty a avizují, že v nejbližších letech se do zisku nemají jak dostat. Něco takového ale pochopitelně odrazuje investory, kteří posílají hodnotu jejich akcií dolů, což je pro tyto společnosti další nepříjemností. Akcie společnosti ChargePoint Holdings tak jen za letošek poklesly o 74 procent v situaci, kdy firma jen za třetí kvartál prodělala přes 3,5 miliardy Kč (skoro dvojnásobek oproti loňsku) při obratu necelých 2,5 miliardy Kč (pokles o 12 % oproti loňsku). Firma má tedy větší ztráty než obrat. O mnoho lépe na tom nejsou společnosti Blink Charging nebo EVgo, které jsou s hodnotou akcií dole o 67 resp. 21 procent. Žádná z nich přitom nesplnila ani předpokládaného obratové cíle, zisk je utopií.

ChargePoint a Blink doufají v to, že situace se změní v závěru příštího roku. Jenže to je vize, na jejíž realizaci nemusí dojít, a to i kvůli Tesle. Americká automobilka totiž tak moc toužila po domácím federálním kreditu, až se vzdala své největší výhody, a to sítě Superchargerů. Ta bude od příštího roku přístupná téměř komukoli, nejen majitelům Tesel. Počet veřejných bodů tak rázem naroste a jakkoli stále nebude dostačující, zmíněné firmy dál potrápí.

Půjde tak o další negativní zářez spojený s elektromobilitou. Navíc docela zásadní, neboť - jak bylo zmíněno - bez infrastruktury nelze počítat s tím, že všichni lidé přejdou ze spalovacího pohonu na elektrický. A pokud se rozmach elektrických aut zpomalí tak moc, jak naznačuje vývoj posledních měsíců, situace bude skutečně jen horší.

Soukromým firmám budujícím veřejné dobíjecí stojany začíná téct do bot. V případě Ionity to není pro firmu takový problém, vlastní ji výrobci aut, ale pro jiné? Ilustrační foto: Ionity, tiskové materiály

Zdroj: The Wall Street Journal

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.