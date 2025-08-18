„Průlomový” a „revoluční” druhý Model T Fordu je ve skutečnosti ještě větší nic, než se zprvu mohlo zdát
Petr MilerUž nedostatek sebevědomí šéfa automobilky naznačoval mnohé, poznání kompletního pozadí celého projektu ale potvrzuje jediné - Ford nevymyslel vůbec nic, pouze „vykradl” dávno známé nápady jiných. A byť je může se svými možnostmi posunout dál, revoluci do očí zkrátka nehledíme.
včera | Petr Miler
Už nedostatek sebevědomí šéfa automobilky naznačoval mnohé, poznání kompletního pozadí celého projektu ale potvrzuje jediné - Ford nevymyslel vůbec nic, pouze „vykradl” dávno známé nápady jiných. A byť je může se svými možnostmi posunout dál, revoluci do očí zkrátka nehledíme.
Dnes uplyne přesně týden od chvíle, kdy Ford uspořádal v Louisville akci, která měla otřást automobilovým průmyslem. Aspoň tak prezentovala věc sama automobilka a tak její šéf Jim Farley, který ji dopředu mocně propagoval jako obdobu odhalení Modelu T před víc než 100 roky. Mělo jít o revoluci, průlom, ukázku dramaticky nových postupů, které přinesou zpátky dostupná nová auta, jež si bude moci dovolit každý poctivě pracující člověk.
Jsem přesvědčen, že jsme nebyli svědky ničeho ani vzdáleně takového.
Už fakt, že Ford dopředu řekl, že vše bude postaveno znovu kolem elektrického pohonu, se kterým si tak moc naběhl, byl varovný, ale kdo ví, automobilka mohla mít v záloze něco opravdu revolučního. Sama zachovala tvář a věc takto prezentovala během celého odhalení. A někteří jí to zbaštili, my ne.
Kolega, který vám novinky předestřel hned po jejich odhalení, k nim byl kritický, ale z mého pohledu pořád mírněji, než by situace zasluhovala. Ačkoli správně poukázal na to, že všechny klíčové stavební kameny oněch nových postupů jsou převzaté metody dávno používané Teslou, nevypíchl jednu podstatnou věc - ony postupy nejenže po Tesle voní, pro Ford je dokonce „vyvinuli” úplně ti samí lidé, kteří s nimi právě v Tesle pracovali.
Být Ford čínská automobilka, hovoří se teď o průmyslové špionáži, takto jsou někteří ochotni leda ztratit slovo leda o chytrém zlanaření talentů. Realitou v každém případě je, že elektromobily - i celý tento projekt - má u Fordu na starosti Doug Field, který na vás promlouvá z hlavní fotky. Tento člověk pracoval pro Teslu pět let, v roce 2021 přešel přes Apple k Fordu. A později si k sobě přetáhl další „tesláky”, mimo jiné Alana Clarka, který pro Teslu pracoval dokonce 12 roků, a dnes je výkonným ředitelem Fordu pro vývoj elektromobilů.
Jinými slovy - Ford neudělal nic jiného, než že během posledních tří let nechal pracoval lidi jako Fiedl a Clark na zopakování toho samého, co Tesla dělala už v hloubi minulé dekády. Nepochybuji o tom, že jde o schopné lidi, stejně jako předpokládám, že postupy aplikované u Tesly metodou pokus-omyl dokázali vzít, posunout dál a možná je i dál zefektivnit. Nic to ale nemění na tom, že nevymysleli v principu vůbec nic nového - revoluce Fordu jsou jen jinak pojmenované a jen v detailech upravené Gigacastingy, Unboxed Processy, EtherLoopy a další dobře známé metody Tesly s jejich dramatickými jmény. Ford ubírá na dramatech, ale přidává máloco z jiných soudků.
Fordu to může nějak fungovat, může ho to posunout dál, může to snížit jeho ztráty, které dnes na elektromobilech nadělává, to jistě. Ale revoluce na úrovni Modelu T? To je přehnané prohlášení roku. Jedno z nejdůležitějších aut historie nepřišlo na svět tak, že by někdo okopírovat roky staré postupy konkurence - žádné neexistovaly, žádnou reálnou konkurenci Ford ve své době neměl. Musel to být Ford - dokonce pan Ford -, kdo to všechno vymyslel maximálně inspirován postupy z jiných odvětví. Navíc je třeba dodat, že modrý ovál tohle staví v roce 2025 s cílem začít to používat od roku 2027. Jenže Tesla to začala používat už roky zpátky a ani Field s Clarkem nebyli u toho, co se ve firmě dělo v uplynulých několika letech. Také ona se jistě v mezičase posunula dál, to ona je tím průkopníkem.
Nejvýmluvnější jsou nakonec slova šéfa Fordu, kterému při prezentaci došla odvaha docela rychle, když celý projekt označil za „sázku, která nemusí fungovat”. Doug Field zůstává větším optimistou, když sebevědomě řekl, že podle něj „není mnoho tradičních výrobců automobilů, kteří by dokázali takový projekt zvládnout,” navíc „nevěří, že nové startupy zabývající se elektromobily budou schopny držet krok s našimi techniky”.
Může mít pravdu, jiné automobilky mohou být na takový posun málo flexibilní a malé nemusí mít know-how Fordu v jiných oblastech, na kterém současně staví. Ale stačí tohle na onen průlom, o kterém firma hovoří? Podle mého soudu ani omylem a americké automobilce přinese tento projekt jen další zklamání. V tuto chvíli jej považuji jen za plácnutí do vody a se znalostí veškerého pozadí za ještě větší nic, než se zprvu mohlo zdát. Za dva roky uvidíme víc, ale skutečně levné a široce použitelné elektrické auto pro masy bychom si od tohoto kroku opravdu neslibovali. A pokud ano, pak znovu je za cenu milionových ztrát na každém prodaném voze.
Opakování Modelu T v moderní elektrické formě? Víc přehánět už Ford snad ani nemohl, podstata projektu odhaluje docela jinou realitu. Foto: Ford
Zdroje: Ford, Autoforum.cz
