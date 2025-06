Průměrné emise CO2 aut v EU loni vzrostly. Navzdory nekonečnému množství přetvářek, ohnutí, manipulací, přerozdělování i ryzích lží včera | Petr Miler

Kdyby to aspoň mělo něco společného se skutečností... Ale nemá, vykazovaná čísla jsou naprostá virtuální realita, která měla ukázat, jak to EU a jí blízké státy dělají skvěle. Ani tak to nevyšlo. Jediným objektivním faktem je rostoucí hmotnost aut, která snahu o vyšší efektivitu dál zabíjí.

Z automobilového světa se už před nějakými dvěma dekádami začal postupně vytrácet zdravý rozum a... A podle toho to dopadá, nic objevnějšího k tomu říci nejde.

Středem pozornosti je od té doby stále méně reálná efektivita aut, tedy abyste si mohli koupit nový vůz, který je při intenzivnějším využití podobně úsporný jako dřív nebo při stejném využití úspornější, než býval. Místo toho se automobilky pod tlakem nových a nových regulací snaží vyhovět hlavně těmto nařízením, která o efektivitu možná usilovat chtěla, ve výsledku ale jen staví chatrné vzdušné zámky.

Mezi dvěma auty oddělenými několika roky vývoje vám to tak nemusí přijít, je to takové postupné vaření žáby. Ale srovnejte si auta nacházející se několik generací od sebe a pochopíte rychle. Anebo si stačí vzpomenout na pár klíčových bodů, které měly lajnovat cestu k údajně vyšší provozní efektivitě aut. Některé z nich fungovaly aspoň někdy, jiné ani to ne, žádný ale nemohl v celistvosti svého nasazení přinést efekt, který mu byl papírově přisouzen.

Byly to věci jako systémy start-stop, které vám neušetří ani haléř, pokud nestojíte půl dne v pražských kolonách, hybridní pohony, které vám zvýší spotřebu o několik deci, když je s sebou jen marně vozíte při skutečně úsporné jízdě, či downsizing, který funguje jen tehdy, když váš skvělý nový supervýkonný motor o milionu koní používáte jen tak, že v tachometrových devadesáti tlačí auto vpřed silou vůle. Tato a další řešení vznikla z jediného důvodu - že v normovaném testu, kde se nějak stojí, nějak zrychluje, nějak zpomaluje a nějak nesmyslně pomalu jede vedly k nižší papírové spotřebě. A to stačilo, nic dalšího jako by se nesledovalo.

Spotřeba a emise CO2 tak u některých aut klesaly a klesaly a klesaly, až jsou skoro nulové. No ne, vážně, kupte si plug-in hybridní vůz a dostanete auto klidně se spotřebou 1 litr benzinu na 100 km a odpovídajícími emisemi 23 g CO2 na 100 km. Anebo elektromobil a je to nula, nula všeho, tedy krom kWh energie, které je na samotný pohyb potřeba pořád stejně. Ta do auta podle autorů těchto nesmyslných výpočtů asi vstupuje raketoplánem jako Aštar Šeran.

Nechápejte nás špatně, blízko vývoje aut jsem dekády, a tak vím, že se udělala spousta věcí vedoucích k faktickému zvýšení efektivity, o tom žádná. Ale automobilky se na ně dávno primárně nesoustředí. Však proč byste investovali miliony do toho, abyste udělali auto lehčí, menší, s minimálním odporem vzduchu a zanedbatelnými vnitřními ztrátami a snížili tak emise CO2 třeba o 8 gramů na 100 km, když můžete vzít 2,6tunové megaSUV jako BMW iX, napálit do něj půl tuny baterek s elektrickým pohonem a máte snížení na úplnou nulu? Skutečnost přestala hrát hlavní roli, a tak se o skutečné posuny nikdo pořádně nesnaží. Udávané spotřeby a emise aut jsou fikce, hra, divadlo, nic jiného.

Bizarní ale v tomto kontextu je, že celá tahle show plná přetvářek, ohýbání reality i ryzích lží, která je dál podpořena mocnou manipulací ignorující zmíněné a opepřená přerozdělováním ve prospěch toho, co přináší onen papírový prospěch, stejně nemá kýžený efekt. Je to bizár na entou, neboť statistiky týkající se emisí CO2 nově prodaných aut v zemích EU (spolu s Norskem, které tomu všemu navíc mocně přispívá zvenčí) nevykazují ten správný trend.

Neděláme si legaci, upozorňují na to lidé z De Tijd a opravdu si to nevymysleli, jedná se o oficiální data samotné EEA. Za popsaných okolností by člověk logicky čekal, že průměrné emise CO2 nově prodaných aut půjdou dolů a dolů, až budou skoro nulové. Ale ouha, nejdou a nulové zdaleka nejsou. Stal se pravý opak, a tak průměrné emise CO2 aut v EU loni meziročně vzrostly o 0,4 gramu na 106,8 g CO2 km. A to navzdory značně uměle dosaženému 14,5% podílu elektroaut a 7,2% podílu plug-in hybridů na celkových prodejích.

Pro méně znalé podtrhněme, že se jeden každý prodaný elektromobil prodává jako auto emitující 0 gramů CO2 na 100 km, což je jedním slovem lež. A plug-in hybridy jsou další velkou lží, jak už jsme ostatně naznačili. S těmito „pomocníky” by aspoň papírové výsledky měly být krásné, ale nejsou. A jeden z důvodů připomíná jeden z mála objektivních, rozumějte nezmanipulovaných údajů v datech EEA: Průměrná hmotnost nově prodaných aut činí už 1 559 kg, což je o dalších 15 kilo alias 1 procento víc než předloni.

Je totiž prodáváno stále víc velkých, těžkých a výkonných SUV, která reálně efektivní nikdy být nemohou. S ohledem na zmíněné pak nezbývá než se zas jednou zeptat, zda pokles emisí CO2 nových vozů v předchozích letech, na který se EEA ve snaze vše neshodit odvolává, nebyl místo odrazu reality jen uměle vytvořenou bilancí, která s realitou nemá nic společného. Je nutné odpovídat? Asi ne. Ostatně pokud papírové nejefektivnějším možným autem může být něco jako čtyřtunové SUV s tisícem koní, pak asi sami nejlépe víte, že tady něco nehraje.

Je fascinující, že image efektivních aut vytvářena okolo velkých a těžkých SUV. Přitom právě ta jsou efektivní ze všeho nejméně - pro spotřebu není nic horšího než fyzická velikost auta a jeho hmotnost. Pikantní ovšem je, že ani mraky prodaných aut podobného ražení s fiktivně nulovou nebo kvazi-nulovou spotřebou dál nedokážou vytvářet dojem chůze správným směrem. Foto: Škoda Auto

Petr Miler

