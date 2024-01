Průměrné emise nových aut v Německu přes rekordní podíl elektromobilů vzrostly. A to jsou jejich emise fiktivně nulové včera | Petr Miler

Nebýt to k pláči, musíme se smát. Část automobilového světa si hraje na ohledy k přírodě v situaci, kdy se prodává víc a víc SUV, nová auta jsou těžší a výkonnější. Nemůže to fungovat, a tak to ani nefunguje, i když ta nejtěžší a nejvýkonnější „elektrická hovada” považujete za fontánu čistoty.

Z automobilového světa se už před víc jak dekádou a půl začal postupně vytrácet zdravý rozum a... A podle toho to dopadá, co víc k tomu lze říci? Středem pozornosti tak postupně přestala být efektivita per se, ale úporná snaha vyhovět všemožným nařízením, která o efektivitu možná usilovat chtěla, ve výsledku ale jen stavěla chatrné vzdušné zámky. A ty se začaly rychle rozpadat v momentě, kdy začaly být konfrontovány s betonem reality.

Však si vzpomeňte na to hlavní, co lajnovalo cestu k údajně vyšší provozní efektivitě aut. Byly to věci jako systémy start-stop, které vám neušetří ani haléř, pokud nestojíte půl dne v pražských kolonách, hybridní pohony, které vám zvýší spotřebu o několik deci, když je s sebou jen marně vozíte při skutečně úsporné jízdě, či downsizing, který funguje jen tehdy, když váš skvělý nový supervýkonný motor o milionu koní v patnácti otáčkách používáte jen tak, že v tachometrových devadesáti tlačí auto vpřed silou vůle. Tato a další řešení vznikla z jediného důvodu - že v normovaném testu, kde se nějak stojí, nějak tupě zrychluje, nějak tupě zpomaluje a nějak nesmyslně pomalu jede vedly k nižší papírové spotřebě.

Ta tak klesala a klesala a klesala, až je skoro nulová. No ne, vážně, kupte si plug-in hybridní Octavii a dostanete auto se spotřebou 1,0 až 1,1 litru benzinu na 100 km. „Sranduješ, nie?” řekl by na to můj slovenský kolega. Bohužel ne, se stejnou vážností ale mohu říci, že tyto nesmysly jejich strůjcům dávno nikdo soudný nebaští. Blízko vývoje aut jsem dekády, a tak vím, že se udělala spousta věcí vedoucích k faktickému zvýšení efektivity, o tom žádná. Ani všechny tyto drobnosti dohromady ale nedokážou přebít to, když „plácnete” efektivní motor do malého a lehkého auta s nízkým odporem vzduchu. Automobilky a politici si možná myslí, že jsme hloupí, ale nejsme - nepotřebujete vysoké IQ, abyste si pamatovali, že jezdit s Octavií I 1,9 TDI za čtyři až pět litrů nafty na 100 km nebyl problém. A dnes, o čtvrtstoletí později, budete rádi, když na tom nebudete hůř. Tak jaképak zlepšení? Je to fikce, hra, divadlo.

V posledních letech jsou pak zlepšení zcela mimo hru, neboť mezi auty roste obliba neefektivních SUV a nové vozy jsou znovu těžší a těžší. Znovu není problém to empiricky vysledovat, bizarní ale je, že už to nefunguje ani na papíře, který dosud snesl vše. Když jsme se dnes probírali daty německé KBA o prodejích aut za loňský rok, všimli jsme si také statistik týkajících se emisí CO2 nově prodaných aut. A to je rovněž slušný bizár.

Jak už jsme zmínili dříve, v Německu bylo přes ohromné poklesy v závěru roku loni prodáno rekordních 524 219 elektromobilů, což znamená stejně rekordní podíl na trhu 18,4 procenta. Za takových okolností by člověk čekal, že průměrné emise CO2 nově prodaných aut půjdou dolů, ale ouha, nešly. Stal se dokonce pravý opak, a tak emise meziročně vzrostly o 4,9 procenta z průměrných 109,6 g/km v roce 2022 na 114,9 g/km v roce 2023.

Jak je o vůbec možné, když se jeden každý prodaný elektromobil prodává jako auto emitující 0 gramů CO2 na 100 km, třebaže je to jedním slovem lež? Pomineme-li faktory jako výrazný pokles prodeje dalších podobných lhářů (tedy plug-in hybridů) kvůli loňskému ukončení jejich dotací, pak je to prostě tak, že růst byť papírové spotřeby (které jsou emise CO2 přímo úměrné, to jistě víte) všech ostatních aut byl tak vysoký, že ani 524 tisíc lživých nul elektromobilů a skoro 176 tisíc neméně lživých minimálních spotřeb plug-in hybridů nestačilo na to, aby tento vývoj plně kompenzovaly, natož pak zvrátily.

Bylo totiž prodáno výrazně více vozů luxusní třídy, výrazně více sportovních vozů, dominantním segmentem zůstávají SUV (30,1 procenta na trhu) a meziročně největší nárůst prodejů zaznamenaly vozy vyšší třídy (+12,9 procenta). S ohledem na zmíněné nezbývá, než se znovu ptát, zda pokles emisí CO2 nových vozů v předchozích letech byl v konečném důsledku reálný, nebo šlo jen o uměle vytvořenou bilanci. Naši odpověď jistě tušíte, však pokud nejefektivnějším autem má být něco jako čtyřtunové SUV s tisícem koní, pak asi sami nejlépe víte, že tady něco nehraje.

Dobíjecí hybridy se staly součástí hry na snižující se spotřebu resp. emise CO2 nově prodaných aut. I jejich zkáza v Německu pak přispěla k tomu, že papírové emise nově prodaných aut vzrostly. Hlavní faktor je ale jinde - větší, těžší a výkonnější auta jsou přes všechny manipulace s jejich údajnou spotřebou i papírově užranější o tolik, že to ani statisíce prodaných aut s fiktivně nulovou nebo kvazi-nulovou spotřebou nedokáždou kompenzovat. Foto: Škoda Auto

