Průzkum ukázal, jak moc automobilky riskují sázkou na nový způsob prodeje aut, lidé už ho nechtějí před 8 hodinami | Petr Prokopec

Logika za uvažováním automobilek je jednoduchá a má svůj smysl, od začátku ale říkáme, že je velmi krátkozraká a ignoruje představy podstatné části klientely o tom, jak o ni má být postaráno a kolik je ochotna za co platit. Nový britský průzkum ukázal přesně to.

Během posledních let daly mnohé automobilky opakovaně najevo svou nespokojenost s tradičním modelem prodeje nových aut. Rostoucí politické tlaky na automobilový průmysl znamenají pro výrobce stále vyšší náklady, které se firmy snaží vykompenzovat, jak to jen jde. Jedním z prvních na ráně jsou tak dealeři, ze kterých by výrobci rádi udělali jen prostředníky, kteří budou mít na starosti pouze předání vozu za pevně stanovenou odměnu. Jeho samotný prodej ovšem obstarají přímo automobilky dominantně přes internet, čímž roli dosavadních prodejců umenší a zvýší tím své marže.

Příchod koronaviru automobilkám v tomto ohledu nahrál do karet a jejich choutky vydat se tímto směrem jen posílil - najednou se ukázalo, že prodávat i bez osobního kontaktu jde také lidem, kteří to dříve odmítali. Zavedené značky tak najednou ještě jasněji viděly peníze, které dříve ulpívaly za nehty jejich vlastním dealerům, a rozhodly se po nich skočit ještě intenzivněji.

Už dříve jsme ale konstatovali, že co projde za specifických okolností, bude za těch normálních pro mnohé nepřijatelné a budou nadále vyžadovat prodej s veškerou osobní péčí. Zavedeným značkám ale jako by něco takového nedocházelo. Místo toho nadále tlačí na odříznutí dealerů hlava nehlava, přičemž u toho zmiňují hlavně výhody pro zákazníka. Takové ale neexistují - koupit si auto na dálku nikdy nikdo nikomu nezakazoval, stejně tak jako nikdo kupující nenutil hádat se s prodejci o snížení relativně flexibilní ceníkové ceny. Chcete-li dnes koupit nové auto za ceníkovou sumu na dálku, není to žádný problém, při osobním jednání s prodejcem dostanete leda více péče za méně peněz. V čem tedy bude pro klienta výhodné, když bude moci udělat jen to první?

Žádná není, navíc dnes lidé kvůli všeobecné drahotě hledí na každou korunu více než kdy dříve. Představa, že lidí zamíří na internet, kde bez mrknutí oka akceptují někdy trochu šílené částky, je tedy neskutečně naivní. Potvrzuje to i průzkum, který provedl britský magazín What Car?. Ten ve svém posledním průzkumu mezi zákazníky zjistil, že zatímco v červnu 2022 se ke koupi vozu online stavělo kladně 9,7 procenta dotázaných - což beztak nebylo mnoho -, aktuálně se jedná už jen o 4,2 procenta.

Máme tu tedy pokles o více než polovinu na skoro zanedbatelnou část klientely, který do plánů automobilek nutně zapichuje pořádné vidle. Zvláště když jej doprovází i další čísla, ze kterých výrobci jásat nebudou. Loni totiž alespoň myšlenku nákupu vozu z pohodlí domova kladně hodnotilo 49,9 procenta respondentů. Aktuálně však již jde jen o 41,1 procenta. Co naopak vzrostlo, to je počet lidí, kteří se domnívají, že u dealera dostanou lepší cenu než na internetu, a to z 29,5 na 33,4 procenta. Pouze 22,5 procenta, což je stejné číslo jako loni, pak věří, že online se jim povede lépe.

Pokud tedy automobilky skutečně hodlají dealery postavit mimo hru, pak je nejspíše čeká velmi kruté prozření při pohledu na klesající prodeje, pakliže konkurence zůstane u klasiky. Někteří se ale prostě musí spálit, aby zjistili, že strkat ruce do ohně není dobrý nápad. I když jim předtím mnozí říkali právě to...

Třícípá hvězda tlačí na konec dealerů asi úplně nejvíc. Přiznává přitom, že kvůli tomu nejspíše přijde o pár zákazníků. Realita ale zjevně může být mnohem horší. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.