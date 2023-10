První afghánský sporťák se naplno odhalil na autosalonu a touží po účasti v Le Mans. Dělí ho od ní „drobnost”, miliarda korun před 5 hodinami | Petr Prokopec

Není to nezajímavé auto, spíše než svými technickými parametry a dynamikou ale zaujme tempem, s jakým mění svá jména. Pod kapotou zůstává nepřesvědčivá technika a tvůrci začínají mít hluboko do kapsy.

Na počátku letošního roku jsme si mohli přiblížit vůbec první afghánské sportovní auto. Stvořila ho značka Entop, za kterou stojí Mohammad Raza Ahmadi. Ten je takovým Jaromírem Soukupem automobilového světa, neboť zdaleka nezastává jen roli šéfa firmy. Zároveň je i jejím designérem a hlavním technikem. S několika vizitkami v kapse se pak objevil i na právě probíhajícím ženevském autosalonu, který se ovšem už nekoná ve švýcarské metropoli, jak by naznačoval název, nýbrž v katarském Doha. Tam Ahmadi naplno ukázal i firemní prvotinu jménem Simurgh.

Pokud se zadíváte na přiložené snímky, možná budete mít pocit, že vůz na nich zachycený už jste někde viděli. A nejde jen o zdání, jedná se o tutéž prvotinu, jaká se poprvé ukázala již na konci loňského roku. Tehdy ale nesla označení Mada9 neboli Made-9. Na počátku roku letošního pak byla přejmenována na Black Swan. Do Kataru však již dorazila s v pořadí třetím označením Simurgh. Jedná se o odkaz na perskou mytologii, ve které se objevuje okřídlené zvíře s hlavou ptáka či psa a lvími drápy.

Přestože prvotina Entopu střídá názvy častěji než lidé ponožky, po technické stránce tu máme stále stejný vůz. Tedy v podstatě supersport pro chudé, neboť Simurgh používá 1,8litrový čtyřválec 1ZZ-FE z Toyoty Corolla vyrobené v roce 2004. Podle Ahmadiho byla jednotka razantně modifikována, nic konkrétního však v této oblasti nepadlo ani nikdy dříve, ani nyní. Spekulovat tedy můžeme nejen o výkonu, ale i o samotných úpravách a s tím souvisejícím objemem.

Tvůrci zatím prozradili jen to, že motor byl uložen napříč za sedadly a roztáčí zadní kola. Jde tedy o zcela odlišnou koncepci než u dárcovského vozu, s tím by ovšem problém být nemusel. Pokud však Afghánci z jednotky neponechali pouze blok a vše ostatní nevyměnili za závodní komponenty, asi jen stěží mohou pomýšlet na realizaci svého snu. Také v Doha totiž Ahmadi zopakoval, že Simurgh se má zúčastnit 24 hodin v Le Mans. K tomu je ale třeba vybrat od investorů 43,2 mil. USD (cca 1 mld. Kč).

Tato částka nemá pokrýt jen startovné a veškeré se závodem spojené náklady, ale padne i na dokončení vývoje. Vůz totiž stále ještě nemá hotový interiér a otázku je i podvozek, neboť i když tu máme tlumiče typu pushrod, vše ostatní je obestřeno tajemstvím. Když ovšem firma chtěla demonstrovat schopnosti prototypu, nabourala jej. Příčina nehody je dodnes neznámá.

Ahmadi si přesto evidentně hodně věří, že vše dotáhne do úspěšného konce. Jinak by nezaplatil 130 tisíc dolarů (asi 3 miliony Kč) za stánek na autosalonu. Máme ovšem tak trochu pocit, že tyto peníze jen vylétly komínem a podobné to bude s jakoukoli případnou investicí do Entopu. Jakkoli je sice hezké, že na rozdíl od řady start-upů tu máme skutečný vůz a nikoli jen počítačové vizualizace, zase o tolik dál ve výsledku nejsme.

Afghánský supersport se ukázal na autosalonu v Doha pod jiným názvem, než jaký nesl na počátku roku. Jeho technika se ovšem nezměnila, interiér nadále zůstává nedokončený. Opravdu lze tedy věřit snům o Le Mans? Foto: GIMS, tiskové materiály

