První auto čínského výrobce mobilů, které vypadá i jede jako Porsche, ale stojí jako Škoda, už po roce prodejně překonává Teslu

Vzhledem k tomu, co a za kolik nabízí, se od něj daly čekat velké věci, naznačovali jsme to od první chvíle. Ale tohle? Kdo by předem tipoval, že SU7 prodejně překoná Teslu Model 3 po pouhých 10 měsících na trhu?

Krátce zazářit v jakémkoli oboru není zase tak náročné. A ani ten automobilový nemusí být výjimkou. Dnes vám může stačit pár hodin práce s myší na to, abyste na počítači stvořili vizuálně lákavou prvotinu, která bude spojena s parametry z říše snů. Vedle vysokého výkonu a odpovídající dynamiky bude trůnit nízká spotřeba a ještě nižší cena. Ze všech stran pak přijde potlesk, který jen tu a tam protne pár nepříjemných otázek od rýpalů, jako jsme my.

Za tu dobu, co se autům věnujeme, jsme ostatně poznali už bezpočet automobilových start-upů, které se po úvodním halasném odhalení čehokoli ve výše popsaném duchu znovu ozvaly nanejvýš jen jednou - když zabalily krám. Čínské Xiaomi by snadno mohlo spadnout do stejné škatulky, to by ale muselo jít o skutečně začínající firmu. Tou ale není, jde o jednoho z největších mobilních gigantů světa. Ten se rozhodl, že vstoupí také do automobilové branže, načež loni vyrukoval se svou prvotinou, elektrickým sedanem SU7, který vypadá i jede jako Porsche Taycan, ovšem stojí zhruba tolik, co trochu lépe vybavená Škoda Octavia.

Pokud by takový popis byl spojen pouze s vizualizacemi, asi jen málokdo by věřil, že Xiaomi dokáže uspět. Jenže Číňané loni v dubnu začali svou prvotinu prodávat s přesně takovými parametry, čímž se od jiných slibných začátečníků dalece odlišila. A i když také její vůz měl zpočátku jisté dětské nemoci, výčet jeho kladů byl natolik značný, že veškeré stinné stránky byly velmi rychle zapomenuty. Klientela tak začala objednávkové knihy plnit způsobem, jaký skutečně bere dech.

Jak na X vypíchl člověk, který si říká Troy Teslike, Xiaomi SU7 v Číně podle dat tamní CAAM od dubna loňského roku, kdy se začalo prodávat, až do konce ledna toho letošního, prodejně překonalo Teslu Model 3. Americký elektromobil si totiž během těchto deseti měsíců našel v Číně 152 748 majitelů, zatímco jeho čínský soupeř dosáhl na 162 384 registrací. To je opravdu neskutečné, ostatně si jen představte, že byste třeba u nás jakožto firma bez historie přišli se soupeřem Škody Octavia, a prodejně ji během méně než roku překonali.

SU7 přitom ještě do září loňského roku tahalo za kratší kus provazu, za druhý a třetí kvartál totiž dosáhlo „jen“ na 69 790 registrací, zatímco Tesla měla na kontě 90 498 prodaných Modelů 3. Jenže poté přišla opravdu mohutná čínská ofenziva, která se přenesla i do letošního roku - Xiaomi totiž za leden předalo zákazníkům 22 897 aut, zatímco americký soupeř pouze 8 009 vozů. Bude tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem se situace bude vyvíjet nadále, a to nikoliv jen kvůli sedanu SU7.

Xiaomi totiž nedávno přišlo se svým dalším vozem, tentokrát SUV YU7, které pro změnu vypadá jako Ferrari, jinak je ale konkurencí spíš pro Teslu Model Y. Pokud by Číňané zvládli pokořit i tento vůz, byla by to pro Elona Muska velká rána, neboť nebýt tohoto modelu, prodeje značky by byly zhruba třetinové. Ale uvidíme, co se reálně bude dít. I když Xiaomi je momentálně na koni, pořád je to jen první velká výhra v bitvě po 10 měsících - automobilové války o srdce klientů trvají podstatně déle.

Xiaomi SU7 páruje vzhled a dynamiku Porsche Taycan s cenou Škody Octavia. Není tak divu, že je v Číně úspěšné, míra jejího úspěchu ale překvapivá nutně je. Foto: Xiaomi

