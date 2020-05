První automobilka dává v Evropě záruku na motor 10 let bez omezení kilometrů před 6 hodinami | Petr Prokopec

Až příliš dobrá na to, aby byla skutečná, se zdá být tato nabídka. A to pořád nevíte vše, týká se dokonce už i dříve prodaných aut. Takto sebevědomá je Honda, zatím ale jen na třech místech Evropy.

Snad každá automobilka se nyní snaží rozdmýchat zájem zákazníků. Se svou troškou do mlýna přichází i Honda, která ovšem nesklouzla ke zlevňování svých modelů či výhodnějším způsobům financování. Místo toho Japonci prodlužují záruku na své pohonné jednotky. A nikoliv pouze ty zcela nové, dané opatření se týká i motorů v již dávno prodaných vozech. Celá věc má ovšem pár háčků.

Prodloužení záruky na pohonné jednotky na 10 let se pro tuto chvíli týká pouze soukromých zákazníků z Francie, Andorry nebo Monaka. Na druhou stranu se však prodloužení záruky z pěti na deset let netýká jen spalovacích agregátů, a to jak benzinových, tak i dieselových, nýbrž rovněž i elektromotorů a hybridních jednotek. Záruka pokrývá u spalovacích jednotek všechny části motoru, jež přichází do kontaktu s mazivy a kromě práce zahrnuje i veškeré náplně. U elektromobilů a hybridů pak jde o péči o agregát a generátor.

Jak jsme již zmínili, prodloužená záruka platí rovněž pro ojetiny, ty však musí být maximálně desetileté. Kromě toho jejich majitelé museli navštěvovat pouze autorizované servisy, a to nikoliv jen po dobu původní záruční doby, ale i po jejím skončení. Pozitivní nicméně je, že nepodstatný je nájezd kilometrů, motor tedy může za 10 let najet klidně milion kilometrů a stejně bude kryt zárukou. A kromě toho je prodloužená záruka standardem navázaným na auto, ne na majitele. Počítat s ní tedy může i nový vlastník ojetiny, samozřejmě pokud je maximálně desetiletá a splňuje ostatní podmínky.

Honda tedy svým způsobem podpoří nejen prodej nových vozů, ale hlavně své autorizované servisy. Je samozřejmě otázkou, jak moc tato pobídka zákazníky zláká. Stejně tak se můžeme i ptát, jestli bude zavedena také na dalších trzích včetně toho našeho - určitě bychom se nezlobili.

Nová desetiletá záruka Hondy se týká spalovacích, hybridních i elektrických jednotek

Zdroj: Honda

