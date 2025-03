První automobilka, kterou přivedl ke krachu Henrik Fisker, ukázala nový sexy sporťák. Vrací se s ním ke spalovacím motorům včera | Petr Prokopec

Už nenese jeho jméno a ani organizačně s ním nemá nic společného, což je nakonec možná jen dobře. Jako Karma žije dál a plánuje expanzi, kterou sladila se stávajícím vývojem světa aut.

Musím přiznat, že jedním z aut, která se mi líbí už víc než dekádu, je Fisker Karma. Tedy elektrický sedan, který si ovšem vystačil s relativně malým paketem baterií, neboť současně zaměstnával i benzinový dvoulitr jako generátor elektřiny. Se 409 koňmi se na stovku dostal na 5,9 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činila 201 km/h. Když k tomu přihodíme 195litrový zavazadelník, nedá se říci, že by Karma byla enormně rychlým či praktickým vozem. Jenže Henrik Fisker ji opatřil o to pohlednějším kabátem.

Dánský designér ovšem ve své podnikání příliš úspěšný nebyl, a to ani poprvé s Fiskerem Karma, ani podruhé, kdy přišel už jen s čistě elektrickým SUV Fisker Ocean. Obě automobilka používající jeho jméno tak zkrachovaly a o Fiskerovi ve spojení s auty už dost možná neuslyšíme. To samé neplatí o značce Karma Automotive, která vznikla na základech původní firmy nabízející výše popsaný sedan. Nejprve do ní napěchovali peníze Číňané, než se dočkala dalších finančních injekcí z celého světa. Fiskerem navržený vůz tak po mírných úpravách nabízí nadále, akorát pod názvem Karma Revero.

Firma nicméně nehodlá jen těžit z minulosti, a proto již ohlásila příchod řady novinek, z nichž ovšem ryze elektrické kupé Kaveya bylo aktuálně odsunuto až na rok 2027. Ve stejnou dobu pak má dorazit také Ivara GT-UV (Grand Touring Utility Vehicle), tedy jakýsi kříženec mezi kombíkem a SUV, který bude k dispozici s bateriovým nebo plug-in hybridním pohonem. Vše bude nejspíše záviset na úspěchu novinek, které dostaly přednost a které stejně jako původní Karma počítají se spalovacím motorem dobíjejícím baterie.

Jako první se ukáže Geysera, což je další evoluce někdejšího sedanu, jen osazená novou karoserií a disponující pokročilejší technikou. Na stejných základech pak bude vystavěno také kupé Amaris, tedy vůbec první firemní kupé, které se má začít vyrábět v závěru příštího roku. Vpředu i vzadu počítá se stejným designem, jaký je vlastní i čtyřdveřové verzi, unikátní jsou však boky. Nikoliv pouze kvůli 22palcovým kovaným kolům, ale hlavně s ohledem na „labutí křídla“, jak jsou pojmenována dopředu a vzhůru se vyklápějící dveře.

U kupé se rovněž rychleji svažuje střešní linie, pročež lze zadní sedadla vnímat pouze jako nouzová. Dá se ovšem předpokládat, že zákazníky to trápit nebude, ostatně pokud zatouží po vyšší praktičnosti, mohou si pořídit Karmu Geysera. Ta původně měla dorazit jako ryzí elektromobil, ovšem v důsledku rostoucího odporu k bateriovému pohonu nakonec znovu dorazí i spalovací jednotka vyrábějící elektřinu. Nemělo by nicméně jít o 1,5litrový tříválec, jakým je od roku 2020 osazeno Revero místo původního dvoulitru.

Karma dnes uvádí, že nový agregát bude přeplňovaný čtyřválec, další podrobnosti zatím chybí. Elektrické ústrojí by se ovšem mělo zasadit o 3,5sekundové zrychlení a maximálku 266 km/h. To sice znovu nejsou nijak extra oslnivé hodnoty, jenže design znovu bere bank. Jak moc s ním ale značka zaboduje, je ve hvězdách. Ostatně tak tomu bylo již kdysi, ovšem ani s pomocí celé řady celebrit, které před 18 lety upřednostňovaly Fisker před Teslou, se firmě prorazit nepodařilo.

Amaris je vůbec prvním dvoudvířkem firmy, kterou původně založil Henrik Fisker. Ten ale v mezičase zkrachoval, dokonce dvakrát. Otěže tak převzali Číňané, kteří zjevně mají daleko větší smysl pro realitu. Foto: Karma Automotive

