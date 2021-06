První automobilka nabízí záruku 10 let na všechna auta, platí hned i pro 9 let staré ojetiny před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Pár výrobců už něco podobného zkusilo, obvykle to ale bylo provázeno výjimkami, garance se týkala jen některých modelů a vždy pouze nových automobilů. Novinka Toyoty je úplně jinde.

Toyota je obecně považována za lídra v rámci spolehlivosti, ostatně mnohé její vozy si zákazníci pořizují hlavně kvůli ní. Vědoma si tohoto renomé nyní japonská automobilka přišla s nabídkou, která dokáže překvapit. Za názvem Relax se skrývá zcela nový program, který prodlužuje záruční lhůtu až na 10 let. Na rozdíl od konkurence za to ovšem nemusíte připlácet nebo cokoli zvláštního dělat, v podstatě jedinou podmínkou je vlastnictví Toyoty či Lexusu a využívání sítě autorizovaných servisů.

Jak vše funguje? Automobilka vychází z principu, že její technici jsou zkušení experti, kteří používají pouze originální díly. Pokud k nim zavítáte se svým vozem na běžnou prohlídku, budete odjíždět právě s rokem záruky navíc. Podstatné je pro Japonce pouze to, že vlastníte jejich vůz, který je alespoň dva roky starý nebo má najeto přes 85 tisíc kilometrů. Zároveň ovšem nesmí být více než desetiletý nebo mít najeto přes 160 000 km.

Znamená to, že pokud vlastníte třeba tříletou Toyotu, dochází při využití autorizovaného servisu při každoroční prohlídce k automatickému prodloužení záruční lhůty o rok. Ceny oprav a dílů se nicméně nemění, stejně jako neplatíte ani za členství v „klubu” Relax. Místo toho můžete mít onen tříletý vůz v záruce dalších sedm let, což pochopitelně vede k navýšení zůstatkové hodnoty. Program je přitom svázán s vozem, nikoliv s jeho majitelem, a proto přechází i na dalšího vlastníka. A platí i retroaktivně - pokud tedy majitel jezdil 9 let na prohlídky do servisu třeba s Aurisem a má dodnes najeto méně než 160 tisíc km, záruku má rázem též.

Toyota počítá se všemi druhy pohonu, tedy i s hybridy, plug-in hybridy, elektromobily či vodíkovým Mirai. Zároveň mohou relaxovat i majitelé taxíků a komerčních či užitkových vozů. V jejich případě pak japonská automobilka často počítá s dvouletými prohlídkami namísto ročních, což zůstává zachováno také v rámci nového programu. Jen vždy namísto jednoho roku nebo 15 tisíc najetých kilometrů je u modelů jako Proace prodloužena záruka o čtyřiadvacet měsíců.

Jak se tedy ukazuje, boj o zákazníka se začíná přiostřovat. Přičemž nejspíše jen málokdo bude moci Toyotě v tomto ohledu konkurovat, neboť kupříkladu v rámci ankety Driver Power má pouze 9,6 procenta motoristů s vozy této značky problémy. U Lexusu pak jde o 11,1 procenta, průměr branže však činí 17,34 procenta. I když tedy dostanete rok záruky u devítiletého Priusu, je zde velká pravděpodobnost, že automobilku takový krok nepřijde draho.

Navíc by nás ani nepřekvapilo, kdyby se Toyota tímto krokem připravovala na budoucnost, ve které již dealeři budou spíše mimo hru a změní se na výdejní a servisní centra. S programem Relax totiž budou moci i nadále počítat s přívalem zákazníků, jenž by jinak zamířili třeba do garáže svého známého. Nyní si ale budou moci propočítat, zda je více láká úspora při servisních prohlídkách nebo menšího riziko závad spojených s dalším používáním či vyšší zůstatková cena při pozdějším prodeji.

S programem Relax je možné spojit i vodíkovou Toyotu Mirai. Ovšem zatím jen první generaci, ta druhá, která do prodeje zamířila loni, stále ještě není dostatečně stará. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec