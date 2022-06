První automobilka přiznala, že obří čelní masky aut zákazníky odrazují. Jsme na začátku velkého obratu? před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GAC Motor

Zvětšit a pak ještě přidat velikost. Tak nějak by šlo s nadsázkou shrnout přístup výrobců aut ke konstrukci masek chladiče moderních aut v posledních letech. Nám to od začátku přišlo zbytečně kontroverzní a zákazníky spíše odrazující. A Lexus teď přiznává, že realita není jiná.

V roce 2011 přišel Lexus s konceptem LF-Gh, který byl pro budoucnost japonské automobilky stěžejní. Spolu s ním se totiž objevila i obrovská čelní maska, jejíž horní a spodní rohy byly rozšklebené do stran. Koncept tak připomínal tvář filmového Predátora, možná ne náhodou. S odstupem pouhých několika měsíců ji vyfasovala druhá generace Lexusu GS, po které následoval i zbytek flotily. Jakkoli ale Japonci nejspíše doufali, že nový prvek přinese razantní zvýšení prodejů, nic takového se nestalo.

Automobilka neříká, že by sázka na Predátora nebyla vyloženě chybou, na to je příliš ješitná. Není ale zase tak ješitná, aby nepřiznala, že nešlo zrovna o trefu černého. Problémem se stalo to, co z podobných nápadů čiší od pohledu - jsou příliš rozdělující a jak sami Japonci konstatují, pro příliš mnoho lidí znamenala konec úvah o vlastnictví Lexusu. I z toho důvodu chce automobilky s designem budoucích vozů našlapovat opatrněji, než kdyby zabloudila do minového pole. Zvláště když boj o zákazníka se stává stále náročnějším a slovo „věrnost“ spíše přežitkem.

„Mnozí lidé uvádí, že jim připomíná Darth Vadera,“ poukázal na další asociaci Kojči Suga, globální designový šéf značky. A dodal, že stejně jako každý nemusí intergalaktického padoucha, tak jednoduše každý nepřišel na chuť nové masce. Automobilka proto nyní musí „tu správnou rovnováhu“, aby s čelními partiemi sladila i zbytek vozu. Pokud se totiž zadíváte hlavně na starší vozy jako již zmiňované GS či IS, zjistíte, že čelní partie skutečně nekorespondují se zbytkem auta a působí příliš naroubovaně.

Prvními náznaky nového designového směřování mají být dvě SUV, elektrické RZ a nová generace RX. V prvním případě byla maska vyhlazena, přičemž přímo navazuje na zbytek karoserie, zatímco u druhé pro změnu došlo na přesah karoserie do ní. „Samotný tvar vřetene chceme zachovat. Středobodem nového designového jazyka se nicméně stává její integrace do karoserie a spárování se světlomety, aby došlo k posílení i evoluci jedinečného vzhledu,“ říká dále Suga.

Jak moc se vám zamlouvá pátá generace SUV RX či zmíněné RZ, posuďte sami. První zmíněný vůz podle nás vypadá lépe, ovšem hlavně díky změně proporcí. Délka 4 890 milimetrů sice zůstala zachována, rozvor se však natáhl na 2 850 mm. V případě elektrického Lexusu RZ si již maskou nejsme až tak jisti. Stále zde totiž máme onen predátoří škleb, kterému nepomáhá ani to, že ve srovnání s RX je tento model užší.

Lexus na každý pád zjistil, že maska jako vstup do Macochy není to pravé ořechové a může zavelet k obratu napříč luxusním segmentem. Hypertrofovaným čelním partiím aspoň u některých modelů podlehl kde kdo - nejen slavné značky jako BMW nebo Audi, ale třeba i řada čínských noviců typu výše i níže vyobrazeného Trumpchi. Za nás řekneme, že bychom se nezlobili, přijde nám to násilné, zparchantělé a málokoho vysloveně okouzlující, aspoň v našem okolí. Těch, kteří třeba obří ledvinky BMW nemohou vystát, ale známe docela dost.

Lexus proslul obřími předními maskami, nový RX je prý začíná mírnit. Foto: Lexus



To samé má dělat elektrické SUV RZ, pozdější modely snad zajdou i dál. Foto: Lexus



Kandidátů na „napravení” je ale spousta, počínaje některými BMW... Foto: BMW



...a konče čínskými experimenty typu Trumpchi GS. Foto: GAC Motor

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

