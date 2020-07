První automobilka reaguje v interiérech na koronavirus, nezdá se to ale úplně šťastné před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar Land Rover

Už dříve se začalo mluvit o tom, že současná pandemie do budoucna změní i pojetí aut a už je to tady. Značky Jaguar a Land Rover přišly s řešením, které dotykové obrazovky činí... bezdotykovými.

S příchodem koronaviru přestaly být roušky výsadou asijských turistů, místo toho je začal nosit skoro celý svět. Není to však jediná novinka, zároveň došlo také na zpřísnění hygienických pravidel, všudypřítomnost dezinfekce a sociální distanc. De facto nám tak skončila doba potřásání rukou i jakýchkoliv dalších tělesných kontaktů, tedy vyjma rodinu a známé. To ovšem představuje problém, neboť svět se v posledních letech přesunul hlavně k dotykové technologii, díky níž je onen kontakt vlastně nutností, byť přes obrazovku.

Přesně to mají evidentně na paměti Jaguar a Land Rover. Britské automobilky totiž začínají koketovat s inovativní technologií dotykových obrazovek, jenž se obejdou bez dotyku. Systém dostal do vínku detektor doteků, který vychází z kamerových či radiových senzorů. Ty sledují pohyb posádky a snaží se prediktivně určit, co zrovna hodláte udělat. Podle Britů tím dojde nejen k redukci rizika přenosu bakterií a virů, ale zároveň také ke snížení času potřebného k ovládání rozličných funkcí o 50 procent.

Zajímavé přitom je, že automobilky zmiňují také zvýšení bezpečnosti. Dle jejich názoru totiž horší silniční povrch může vést ke vzniku vibrací, díky nimž je dotykové ovládání či ovládání pomocí klasických tlačítek náročné a vyžaduje, aby řidič spíše než vozovku sledoval multimediální systém. To vše by ale s novou bezkontaktní technologií mělo být minulostí, čemuž se ovšem dá jen stěží věřit. Oči ze silnice totiž dle nás budete sundávat spíše u toho systému, který logicky postrádá jakoukoli haptickou odezvu.

Britové v tiskové zprávě zmiňují, že dotykové obrazovky jsou dnes neskutečně rozšířené a osazeny jimi jsou bankomaty, platební terminály a další. V těchto případech přitom nové řešení dává smysl, koncentrací na svůj pohyb totiž nikoho neohrozíte. V interiérech aut nicméně působí opravdu spíše nesmyslně. Je totiž třeba si uvědomit, že chránit vás bude primárně před vámi samými, nanejvýš pak lidmi, se kterými stejně sdílíte velmi omezený prostor.

Lze samozřejmě namítnout, že daná technologie by mohla dobře posloužit autopůjčovnám. Nicméně ty tak jako tak musí každé auto mezi jednotlivými zápůjčkami důkladně vydesinfikovat. Uplatnění ve světě aut je tak vlastně minimalizováno jen na nezodpovědné uživatele carsharingu, zrovna ten ale velkého rozšíření nedosáhl. A když, tak ne s auty od Jaguaru nebo Land Roveru.

Britové vyrukovali s novou bezkontaktní dotykovou obrazovkou, smysl v autech ale příliš nedává. Foto: Jaguar Land Rover

Zdroj: Jaguar Land Rover

Petr Prokopec