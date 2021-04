První automobilka se v současné krizi vrací k analogové technice před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nečekali jsme, že takového posunu ještě někdy budeme svědky, ale stalo se. Ačkoli loni začala s velkou pompou automaticky osazovat svůj klíčový model digitální palubkou, teď se vrací zpět.

Koronavirus již není největším nepřítelem automobilek, na současné krizi ale má nemalý podíl. Kvůli loňskému uzavření továren a showroomů a následnému poklesu zájmu zákazníků výrobci zredukovali své objednávky u dodavatelů čipů. Poptávka po nových autech v druhém pololetí však byla vyšší, než se původně očekávalo, zejména pak v Číně. Problém však nastal na dodavatelské straně, která si mezitím našla nové odbytiště u výrobců spotřební elektroniky. Rázem tak nebylo kde brát stěžejní komponent, což automobilky trápí dodnes.

Není tomu dlouho, co jsme popisovali snahy Fordu co nejvíce snížit dopady současné situace. Modrý ovál se totiž nejprve rozhodl, že bude některé nadmíru ziskové modely jako pick-up F-150 montovat bez potřebných čipů, a ty následně daným vozům dodá. Zredukována by tak byla prodleva a značka by navíc nemusela uzavírat továrny. Nicméně po pár týdnech bylo zjevné, že taková strategie je neudržitelná. Ford tak nakonec musel přikročit k tomu, čemu se bránil zuby nehty, a to k dočasnému pozastavení montážních linek.

Nyní se od modrého oválu přesuneme k automobilce se lvem ve znaku. Problémy s nedostatkem čipů totiž mají prakticky všichni, i Peugeot, který momentálně vyrukoval s opravdu radikálním rozhodnutím. A musíme se ptát, kam až hodlají Francouzi zajít příště. Momentálně se totiž vrací o několik let zpátky, neboť model 308 hodlají nabízet výlučně s analogovým přístrojovým štítem. Co tedy Peugeot zákazníkům s velkou pompou loni nadělil, myslíme digitální přístrojovku pro všechny, to jim nyní zase bere.

Automobilka přitom doufá, že díky tomuto kroku nebude muset výrobu pozastavit. Čipy ušetřené na palubkách Peugeotu 308 chce pak delegovat směrem k výrobním linkám modelu 3008, který je pro ni aktuálně důležitější. Neznamená to pochopitelně, že by Třistaosmička byla nedůležitá - nicméně její životní cyklus je na konci, neboť Francouzi nedávno odhalili třetí generaci. Se zahájením jejího prodeje pak počítají na podzim, stávající provedení s analogovým štítem tak bude k mání jen pár měsíců.

Otázkou nicméně je, co se stane po mezigeneračním střídání stráží. Je totiž prakticky jasné, že s nedostatkem čipů budou výrobci bojovat celý letošní rok. A když si uvědomíme, k jakým krokům je jejich absence vede nyní, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby se stávající situace podepsala i na další „sezóně”. V té chvíli by nicméně již Peugeot musel přijít s jiným řešením, neboť u nové generace 308 již návrat k analogové technologii zařídit nepůjde, neboť vývoj s ní vůbec nepočítal.

