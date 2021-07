První automobilka motivuje zákazníky k vakcinaci proti covidu, jde na to přes výrazné slevy před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Snahy přimět k vakcinaci zaměstnance jsou obvyklé, v případě zákazníků o tom ale slyšíme poprvé. Stačí se tedy prokázat očkovacím certifikátem a můžete si nechat opravit svou Ladu o 10 procent levněji. A není to jediná motivace.

Pokud jste uplynulý rok a půl nestrávili v umělém spánku, pak zcela určitě víte, že svět zasáhla pandemie koronaviru. Udělat si názor na současné snahy o vakcinaci maxima lidí je vzhledem k desinformacím hrnoucím se ze všech stran obtížné, toto téma ale necháme na epidemiolozích a virolozích. My se budeme držet naší parkety a setrváme v automobilové branži.

Nově se totiž do snah o vakcinaci maxima populace zapojila Lada, a to nikoli ve vztahu k vlastním zaměstnancům, ale k zákazníkům. Těm nabízí, že pokud když se prokážou očkovacím certifikátem, a tedy se nechají očkovat, slevu na veškeré servisní práce i příslušenství. V prvním případě přitom dochází ke snížení oficiálních cen o 10 procent, ve druhém pak o 5 procent. A to není nezajímavé.

Lada přitom v celém Rusku pracuje s 1 500 servisními centry a 300 dealerstvími, kde si lidé mohou domluvit jak onen servis, tak pořídit originální příslušenství nebo suvenýry. V případě zájmu si ovšem musí pospíšit, neboť nabídka je časově omezena do 15. září letošního roku. O podmínkách souvisejících s typem vakcíny či s oběma dávkami se nicméně již Lada nezmiňuje. Dá se ale předpokládat, že ve druhém případě musí dojít k naplnění, v tom jistě nepůjde jen o Sputnik.

Lze jen dodat, že Lada v rámci podpory vakcinace paradoxně předběhla veškeré světové automobilky, které se do něčeho takového nepouští, pravděpodobně kvůli kontroverzím, které by to mohlo vyvolat. V případě jiných automobilek jsou pobídky spojené hlavně s očkováním zaměstnanců, větší imunitu. Třeba Škoda přišla s vlastními očkovacími centry, finančními bonusy nebo mimořádným volnem. Ovšem i tak zatím má z celkového počtu 35 tisíc zaměstnanců obě dávky vakcíny jen zlomek lidí.

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec