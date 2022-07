První značka si po 4 letech testů elektromobilů troufla říct, že nejsou řešením, zůstane u benzinů před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Současné elektromobily mají stále obrovské množství uživatelských, ekonomických a nakonec i ekologických nedostatků. Přesto jedna značka za druhou říká, jak jsou skvělé. Tato se s nimi babrala roky a dnes říká, že elektrický vůz odpovídající jejím standardům postavit nelze.

Konec spalovacích motorů k tomu či onomu datu ohlásila již slušná řádka automobilek. A popravdě řečeno to nechápeme. Dokážeme pochopit, že se elektrický vůz té či oné firmě jeví jako optimální řešení pro určitou skupinu zákazníků, tak tomu skutečně může být. Aby ale najednou šlo o dokonalé řešení pro všechny? To je naprosto absurdní.

Stačí se podívat, co předvádí Tesly na německých dálnicích, aby vám bylo jasné, jak inferiorní řešení pro určitá využití elektromobily používají. Mají jistě své výhody, ty ale nedokáží zastřít nedostatky zejména z hlediska použitelnosti a ceny. A problém mají i po stránce emocí. Sice mohou být krátkodobě rychlejší než spalovací vozy, jenže abyste nadšenému řidiči vykouzlili na tváři široký úsměv, potřebujete trochu více. Koneckonců si jen stačí uvědomit, jak velký úspěch má Porsche s manuálními převodovkami. Přitom ruční řazení je téměř vždy pomalejší než automat PDK. Jenže více vtahuje do hry a právě po tom lidé touží.

Abychom tohle zjistili, stačí nám nanejvýš pár dnů ježdění, italská automobilka Pagani na to potřebovala čtyři roky testů a dalšího zkoumání. I tak je třeba se ale zaradovat nad tím, že si troufne říci, že nahý císař žádné šaty opravdu nemá. Šéf značky totiž v roce 2018 sestavil tým, který „plně pracoval na elektrických autech“. Nicméně jeho členové za celou tu dobu „nezaznamenali v supersportovním světě zájem o bateriové vozy“. Mimo to Horacio Pagani dodává, že „v současné době se 90 procent elektřiny vyrábí z neobnovitelných zdrojů“. Dle něj tak pár supersportů se spalovacím ústrojím má na životní prostředí vlastně menší dopad.

„Klíčem je, aby vás při řízení elektromobilu zaplavili stejně pozitivní emoce jako u normálního spalovacího vozu. Pagani ale něčeho takového není schopné dosáhnout jen s pomocí vysokého výkonu, jako tomu bylo dosud,“ říká dále šéf italské značky. A poukazuje hlavně na hmotnost, která je stěžejní. „Cílem je vyvinout lehký vůz, ale to je ta největší výzva. Naším snem je 1 300 kilogramů vážící elektromobil, to ale momentálně není možné,“ uvádí mimo jiné.

Pokud by totiž značka chtěla přijít s vozem, který by disponoval opravdu působivou dynamikou a dojel dál než na první křižovatku, pak by potřebovala baterie, jenž váží nějakých 600 kilo. To je ovšem více než polovina hmotnosti celého Pagani Huyara R (1 070 kg). Automobilka proto elektrický program ukončila v podstatě ještě dříve, než s ním vůbec začala. Místo toho se hodlá nadále věnovat supersportům s se spalovacími motory, které i do budoucna chce odebírat od Mercedesu.

Neznamená to, že by Horacio Pagani elektrický pohon zcela odsoudil. Sám je ostatně majitelem Tesly, kterou považuje za studijní materiál. Americký vůz nicméně dle něj má až zbytečně vysoký výkon. V důsledku toho pochopitelně potřebuje velké baterie, které zvyšují jeho hmotnost. I proto zkrátka okouzlí jen v onom přímém směru. Řadě lidí to stačí, fajnšmekrům, jenž si Pagani nejen kupují, ale i s ním jezdí, však již nikoli. O dalších zmíněných aspektech ani nemluvě.

Pagani se bude i nadále věnovat vozům se spalovacím ústrojím, které používá i jeho poslední novinka, model Huayra Codalunga. Ten vznikne jen v pěti kusech, cena každého startuje na 7 milionech Eur (cca 171 milionů Kč). Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Autocar

