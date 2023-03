První automobilka zareagovala na zrušení zákazu spalovacích motorů v EU, nabídne je i po roce 2036 před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud si někdo myslel, že odvolání zákazu prodeje aut vybavených spalovacími motory plánovaného na polovinu příští dekády beztak nic nezmění na plánech automobilek, mýlil se. Nové realitě se postupně přizpůsobí naprostá většina z nich.

Spor o zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory v zemích Evropské unie po roce 2035 před pár dny vlastně překvapivě skončil. Žádný zákaz nakonec platit nebude, neboť Brusel pod tlakem Německa, Itálie, Rakouska, Polska, Česka, Slovenska a dalších zemí připustil prodej nových vozů poháněných tzv. CO2-neutrálními palivy.

Detaily dohody zatím stále nejsou jasné, a tak nevíme, které druhy paliva tímto sítem projdou. Koneckonců, kromě syntetických paliv vyrobených s pomocí elektřiny a CO2 existuje i řada dalších alternativ od vodíku až po naftu HVO. A protože EU nadále nezajímají emise CO2 a další škodliviny nepřímo generované elektromobily při výrobě elektřiny, nelze dost dobře očekávat, že by si mohla dovolit být nějak zvlášť příkrá i směrem k těmto palivům.

Racionálně uvažující lidé to vzali jako aspoň velmi parciální vítězství zdravého rozumu, které dovolí nevsadit do budoucna vše na jednu kartu a kráčet směrem, který zajistí levnější a použitelnější formy individuální dopravy i lidem, pro které se elektromobily nehodí, popř. si je nemohou dovolit. Ti dogmaticky uvažující to nepřekvapivě berou jako zradu a vidle zapíchnuté do soukolí stoprocentní (a stejně stoprocentně nesmyslné, to za nás) elektrifikace evropské dopravy. A nepřekvapivě se hned ozvali s tím, že nový přístup stejně nic nezmění, protože automobilky už se nějakým směrem vydaly.

„Automobilový sektor bezvýhradně přijal elektromobily, čímž se debata o této záležitosti stala absurdní a poškodila důvěryhodnost celého Německa,“ řekl například o víkendu Michael Bloss, německý poslanec za Zelené v Evropském parlamentu. Absurdní je jen jeho vyjádření, neboť i automobilky, které do budoucna vše vsadily na elektrický pohon, okamžitě začaly měnit směr. Možnost zachovat spalovací motory v prodeji dává řadu příležitostí, které si rozumně uvažující firmy prostě nenechají ujít.

Zdráháme se mezi ty rozumně uvažující zařadit Ferrari, které též vsadilo na elektřinu, jakkoli se k němu hodí méně než k jakékoli jiné značce. Nyní ale vítá otočení směru a okamžitě slíbilo, že spalovací motory v prodeji zachová. „Dobrou zprávou pro nás jako pro firmu je, že kromě elektromobilů budeme moci pokračovat i s motory s vnitřním spalováním. Toto rozhodnutí je pro nás velmi zajímavé, protože umožňuje prodávat spalovací motory i po roce 2036,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Ferrari Benedetto Vigna.

Neznamená to pochopitelně, že by Ferrari zanevřelo na elektrický pohon, znamená to pouze více možností volby. „Nechceme klientům říkat, jaké auto mají používat. Chceme jim dát k dispozici tři druhy pohonu - hybridní, elektrický a spalovací - a oni si vyberou,“ uvedl dále. A konstatoval, že z hlediska financí to není problém. Podle něj jsou schválené do roku 2026 „dostačující k tomu, abychom pokračovali v elektrifikaci a také se spalovacími motory, které jsou kompatibilní s e-palivy“.

Jasně, Ferrari je specifická značka, pokud se ale z nového přístupu EU nevyklube kočkopes, který podobný přístup méně prestižním výrobcům fakticky nezakáže, udělá to tak každý. Tedy každý, kdo chce přežít na trhu, na kterém pořád zákazník rozhoduje, za co dá a nedá své peníze.

Auta jako Ferrari Purosangue s motorem V12, se budou moci prodávat i v druhé polovině příští dekády. Automobilky se tomu okamžitě začaly přizpůsobovat, proč by to také nedělaly?

Zdroje: Reuters, Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.