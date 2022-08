První automobilka začíná přesouvat výrobu součástí svých aut mimo Čínu, může jít o zlomový okamžik před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Dlouho jsme byli svědky jen toho, jak se do Číny stěhuje výroba dalších a dalších částí aut. Pro výrobce to bylo efektivní, v posledních letech ale stále větší závislost na této zemi mnohé z nich vytrestala. Mazda to nyní chce změnit a může odstartovat lavinu.

Na podzim roku 2019 začala být ve spojitosti s Čínou zmiňována nová infekční choroba. Stačilo jen pár dalších měsíců a hrozbě jménem koronavirus čelil celý svět. Co to všechno způsobilo, nemusíme připomínat, dlouhodobě největším problémem se ale stal přístup právě Číny k řešení celé této patálie. Říše středu zavedla politiku nulové tolerance, kterou uplatňuje dodnes. Zatímco v některých zemích restrikce nikdy nebyly tak přísné a v jiných v mezičase došlo k jejich rozvolnění, Čína i letos bez milosti uzavírá celé města a oblasti, pokud v nich byla objevena ohniska nákazy.

Právě to způsobilo obří trhliny v dodavatelských řetězcích, které dodnes nebyly zaceleny. Ač totiž automobilky mají své dodavatele v Evropě, Japonsku či Americe, většina z nich své komponenty vyrábí právě v Číně, a to kvůli nižším nákladům. Již v březnu 2020 proto Mazda oznámila, že výrobu exteriérových komponentů pro modely 3 a CX-30 přesouvá z čínského Ťiang-su do mexického Guanajuato. Automobilka kvůli tomu musela přepravovat díly na delší vzdálenost, a tak ji tato změna vyšla na více než 5 milionů dolarů (cca 120 milionů Kč).

Zní to jako nemalé peníze, výrobu ale udržela v chodu. A co je podstatnější, tato suma je v podstatě směšná v porovnání se ztrátou 144,4 milionů dolarů (asi 3,5 miliardy korun), kterou automobilka vygenerovala ve druhém letošním kvartálu. Důvodem je omezení dodávek zejména elektronických komponentů pocházejících z Číny, a to právě kvůli politice nulové tolerance a zastavení výroby v tamních fabrikách.

Mazda se proto rozhodla, dva roky starý krok zopakuje, ale tentokrát ve velkém. Japonská automobilka tak instruovala své dodavatele, aby přesunuli výrobu mimo Čínu. Do jaké míry se to zrealizovat, je pochopitelně otázkou, Japonci jsou ale zjevně připraveni raději snášet průběžně vyšší náklady než čelit znovu a znovu podobným šokům. Je to nevídaný obrat dosavadní strategie výrobců aut, který se může ukázat zlomovým.

Trpělivost totiž může snadno dojít i dalším výrobcům. Holub na střeše je hezká věc, ale vrabec v hrsti má také svou hodnotu. Jistě se nestane ze dne na den, aby Čína ztratila svou dosavadní pozic, započít ale takto může nový trend, který zcela obrátí dosavadní vývoj. A nakonec jsou tu i jiné motivy - na takový Tchaj-wan připadá 60 procent veškeré globální produkce čipů, u těch nejpokročilejších jde dokonce o 95 procent. A víme co se nyní ve vztahu Číny, Tchaj-wanu a západních zemí, zejména pak USA, děje.

Mazda zavelela k obratu a chce z Číny odebírat méně a méně dílů pro svá auta. Pokud se ukáže, že je to cesta, může k podobným krokům inspirovat i další výrobce. Foto: Mazda

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

