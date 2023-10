První automobilky zastavily stávku odborů, ale za jakou cenu? Mzdy dělníků až 980 Kč na hodinu budou smyčkou na jejich krku před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAW, tiskové materiály

Jeden z výrobců říká, že nová dohoda zdraží každé vyrobené auto o 20 až 21 tisíc Kč. To je po všem dosavadním zdražování další spousta peněz a až čas ukáže, zda se vše automobilkám nevrátí jako bumerang.

Pro současné stávky odborů v automobilových firmách upřímně řečeno nemáme moc velké pochopení. Respektujeme stávku jako institut, jak vyrovnat podmínky hry v momentě, kdy je postavení zaměstnavatelů na trhu příliš silné, v posledních letech je ale situace v naprosté většině vyspělých zemí přesně opačná. Jsou to zaměstnanci, kdo drží firmy obvykle v šachu, v takové chvíli snad není těžké držet se klasického postupu - uzavřu pracovní smlouvu a podle té pracuji. Pokud s ní nejsem spokojen, pokusím se ji změnit. A pokud to nedokážu a přesto mám pocit, že si zasloužím víc, zkusím své služby nabídnout někomu jinému. Sahat po stávce s požadavky na 32hodinový pracovní týden apod. nám přijde spíš jako vydírání.

I s tímto požadavkem zahájily už 15. září tohoto roku americké automobilové odbory UAW (United Auto Workers) stávku v řadě firem, nejviditelněji u tzv. velké detroitské trojky, tedy koncernů GM, Ford a Stellantis. Vzhledem k tomu, co všechno chtěly, se u výrobců aut nesetkaly s pochopením, což stávky protáhlo na déle 6 týdnů, během nichž navíc postupně gradovaly. Nyní se ale zdá, že se na konci tunelu objevilo světlo.

Nejprve koncem minulého týdne Ford a před pár hodinami i koncern Stellantis totiž při vyjednávání položily na stůl nabídky, které UAW předběžně přijaly. Úplná akceptace podléhá jakémusi „všeodborovému” hlasování, na nějž teprve dojde, předpokládá se ale, že dosažená řešení budou schválena.

A není divu, neboť se skutečně stalo to, že „rekordní zisky vedou k rekordním mzdám“, jak praví odbory. Už tak relativně vysoké příjmy dělníků v automobilových továrnách tedy půjdou dál nahoru. V případě Fordu mzdy během následujících let vzrostou až o 68 procent na více než 40 dolarů na hodinu pro zkušené zaměstnance (přes cca 930 Kč), základní odměna pro nováčky bude začínat na více jak 28 dolarech za hodinu (přes cca 650 Kč). V případě Stellantisu došlo k podobnému nárůstu až o 76 procent, když základní gáže přesáhne 30 dolarů (cca 700 Kč) za hodinu a už během čtyř let se zaměstnanci mohou dostat až na více než 42 USD (asi 980 Kč) za hodinu.

Jak už jsme zmínili, ani dosavadní odměny nebyly malé. Po domluveném zvýšení se dělníci Fordu a Stellantisu tedy mohou těšit na víc peněz, než v Státech pobírají třeba kvalifikované zdravotní sestry, učitelé či s jakou mohou počítat začínající doktoři. Odbory tedy opravdu byly neskutečně úspěšné, pročež je vlastně jen otázkou, k čemu tato dohoda povede. Počítá totiž s dalším navyšováním mzdy, jenž bude reflektovat inflaci. Zároveň jsou zrušeny různé platové třídy a lidé získali právo jít znovu do stávky, pokud se jim nebude líbit další směřování koncernu.

Viceprezident UAW Rich Boyer dodal, že odborům se rovněž povedlo zachránit továrnu Stellantisu zvanou Belvidere Assembly, která již nějaký ten pátek jela v nouzovém režimu. Firma přitom už propustila 1 200 lidí a chystala se rozdat výpovědi dalším 5 000 zaměstnanců. Z toho ale nakonec nic nebude, místo toho se má podnik znovu otevřít. Vyrábět se zde bude jeden z koncernových pick-upů, stejně jako tu má vzniknout bateriové centrum. Najato pak má být 5 000 nových zaměstnanců, kteří se stanou členy UAW.

Propouštět se nebude ani v továrnách Trenton Engine Complex a Toledo Machining Plant, koncern Stellantis se tak v rámci předložené nabídky skutečně překonal. Otázkou nicméně je, zda nabízené podmínky zvládne dodržet. Je totiž sice pravdou, že výrobci aut v poslední době dosahovaly rekordních zisků, nyní ale také mají v souvislosti s elektromobilitou spíše rekordní ztráty. Prodeje nových navíc začínají klesat, a to bez ohledu na pohon - jejich ceny vyrostly již příliš vysoko.

Dohody s UAW povedou k dalšímu zvyšování nákladů, které budou promítnuty do koncových cen aut. V tomto ohledu byl Ford velmi konkrétní - investorům bez okolků řekl, že dohoda zvýší náklady na jedno vyrobené auto o 850 ať 900 dolarů, tedy asi o 20 až 21 tisíc Kč. To je spousta peněz, Ford ale dal přednost této vidině před dalšími ztrátami - stávky prý už způsobily nevyrobení 80 tisíc aut a finanční ztrátu ve výši 1,3 miliardy USD, tedy více jak 30 miliard Kč. Přesto je třeba se ptát, zda obě firmy nestrčily hlavu do oprátky, neboť vysoké mzdy se budou do jejich finančních výkazů zakusovat pořád dokola.

Z obav z takových dopadů vázne dohoda mezi UAW a třetím koncernem General Motors, který nadále odmítá akceptovat požadované zvýšení odměn. Nově tak došlo na uzavření továrny Spring Hill Manufacturing, kde se vyrábí mnohá SUV jako Cadillac XT5, XT6 a Lyriq či GMC Acadia. Stávky se tedy účastní dalších 1 853 lidí, z čehož je GM dle oficiálního prohlášení „zklamán“. Tomu se nedivíme, po zmíněných dohodách s Fordem a Stellantisem se zdá být nevyhnutelné, že bude muset přijít s podobnou, pomalu samolikvidační nabídkou.

Odbory si v případě koncernu Stellantis vydupaly svou, přičemž zvýšení mezd berou jako vítězství. Otázkou je, zda to nevnímat jako vítězství Pyrrhovo. Firmy budou nově nastavené podmínky bolet a stanou se přinejmenším podstatně zranitelnějšími. Foto: UAW, tiskové materiály

Zdroje: Reuters, UAW, Stellantis, Ford

Petr Prokopec

