První automobilky přiznaly, kolik je stál odchod z Ruska, už pozastavení činnosti jde do desítek miliard

O postupu Ruska, reakci EU i vynucených či dobrovolných reakcích jednotlivých automobilek si můžete myslet kdeco, konečné dopady v případě opuštění ruského trhu s auty ale mají v každém případě svou cenu. A ta zjevně není malá.

Konflikt na Ukrajině trvá už přes pět měsíců a nezdá se, že by se chýlil ke konci. Rusko a některé další mocnosti zbytku světa, zejména pak EU a USA, se v reakci na to dostaly do ekonomického klinče, který má své následky pro obě strany. Pro kterou bude ničivější, ukáže čas, zatím můžeme sčítat jen dílčí škody.

Nedávno jsme se podívali na to, jak to teď vypadá v ruských skladech zahraničních automobilek. A byl to tristní pohled. Nastalá situace ale má pochopitelně negativní následky nejen pro Rusy, kteří prakticky přišli o možnost koupit si nový vůz většiny zahraničních značek, bolí i ony zahraniční firmy. Znovu bude chtít delší časový odstup, abychom uměli zjistit, jak velkou ránu komu zasadil, po zveřejnění výsledků většiny velkých výrobců za druhý letošní kvartál, potažmo první pololetí, máme ale aspoň částečně informace.

V posledních dnech a týdnech jsme zkoumali hospodářské výsledky řady značek a koncernů, ne všechny se ale rozhodly tímto tématem zabývat. Například Škoda, jejíž konec v Rusku se zdá být na spadnutí, se k tomuto tématu nijak specificky nevyjádřila, tedy ne nad rámec větičky o tom, že vzhledem k letošnímu začlenění společnosti Volkswagen Group Rus pod Škodu Auto nelze některé uváděné ukazatele meziročně přímo srovnávat. Též mezi výsledky mateřského Volkswagenu takovou informaci nevidíme, patrně proto, že v jeho případě zase došlo k vyčlenění...

Ne všechny značky se ale tomuto tématu vyhýbají, ať už přímo či nepřímo. Minimálně dvě zveřejnily ekonomické následky svého rozhodnutí opustit Rusko zcela jasně - Mercedes a Renault. Němci neodešli z Ruska zcela, své aktivity tam (podobně jako Škoda resp. VW) pouze pozastavili a nechali doma zaměstnance svých tamní továren s dvoutřetinovým platem. I to stačilo na to, aby to za druhý kvartál firmě přineslo ztrátu obřích 709 milionů Eur - 658 milionů za osobní vozy a 51 milionů na základní. To je 17,5 miliardy korun jen za přešlapování na místě.

Ještě horší je to v případě Renaultu, který byl jednak v Rusku zainteresovaný mnohem více, jednak tam své aktivity ukončil, třebaže cesta zpět pro něj stále existuje. V jeho případě byly ztráty ještě mnohem citelnější - společnost odepsala 2,3 miliardy Eur. Jde o 56,7 miliardy Kč, které firma ztratila „především v souvislosti s odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku společností AvtovAZ a Renault Russia“, jak uvádí ve své zprávě pro akcionáře za první pololetí roku 2022. Firmu tak tato eskapáda poslala do poněkud ďábelské ztráty 1,666 miliardy Eur (41 miliard Kč) za celé pololetí, i když loni byla za stejné období v zisku.

Na další výsledky si musíme počkat, už z těch zveřejněných je ale patrné, proč se většině automobilek (rozumějte těm, které tam byly úspěšné) z Ruska moc nechce. Úplný odchod je zjevně velmi drahý, současně ale vidíme, že i čekání na lepší příští také zdaleka není zadarmo. Udělat to či onoho může být drahou chybou - válka může trvat ještě roky a čekání na rozhodnutí může stát miliardy, také ale může za pár týdnů skončit a zbytečné miliardy bude stát exit z Ruska. Vyberte si, nechtěli bychom být v kůži těch, kteří o tom v automobilkách rozhodují.

