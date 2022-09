První SUV Ferrari je venku. Působí velmi neobvykle, navzdory luxusu se má chovat jako ryzí sporťák před 7 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říci, zda tomu lze věřit, minimálně jeho technika by si ale vysloužila potlesk i ve světě supersportů. Atmosféricky plněný motor V12, jehož 725 koní míří na kola obou náprav, dodává vozu nejlepší dynamiku mezi podobnými stroji.

Tak jsme se konečně dočkali. Ferrari po řadě předchozích avíz skutečně odhalilo své vůbec první SUV s názvem Purosangue. V historii italské automobilky jde o vůbec první oficiální čtyřdveřový model, který pochopitelně disponuje také čtyřmi sedadly. Mimo to mohou majitelé počítat se zavazadelníkem o objemu 473 litrů, standardem je i pohon všech kol. Máme tu tedy vůbec první vůz značky, který zvládne každý den pobrat celou rodinu i s jejími zavazadly. A co je také podstatné, činit tak může v každém ročním období.

Naše představení musíme bezpodmínečně začít u rozměrů. Při pohledu na fotogalerii se totiž může zdát, že Italové vyrukovali s vozem, který je sice určen čtyřem osobám, ovšem ty se uvnitř budou cítit jako sardinky. Realita je pochopitelně jiná, Purosangue totiž měří 4 973 milimetrů na délku. Je tak sice o chlup kratší než Lamborghini Urus (5 113 mm), ovšem rozvorem jej překonává (3 018 mm versus 3 002 mm). Úhlavní konkurent pak sice narostl více do výšky (1 638 mm versus 1 589 mm), právě díky tomu ale vůz působí dosti neobvykle - spíše než SUV připomíná zvýšený hatchback.

Z hlediska prostoru to nemá být problém. Ve voze jsme zatím neseděli, posloužit nicméně můžeme reakcemi našich zahraničních kolegů. Třeba Basem Wasef z Autoblogu uvádí, že měří 180 centimetrů. Když si přitom nastavil ideální pozici vpředu a následně přesedl dozadu, neměl s místem pro hlavu sebemenší problém, a to díky nízkému ukotvení sedadel. Přes nemalý rozvor nicméně cítil, že při delší jízdě by mu již začaly dřevěnět nohy. To je dáno hlavně proporcemi vozu - díky krátkému převisu a dlouhé kapotě totiž interiér nakonec není tak velkorysý.

Důvodem, proč Ferrari přední kapotu natolik natáhlo, nebyl pochopitelně pouze design. Italové totiž SUV v prvé fázi hodlají nabízet pouze se 6,5litrovým atmosférickým dvanáctiválcem, který potřeboval prostor, a to i přesto, že osmistupňová dvouspojková převodovka byla kvůli ideálnímu rozložení hmotnosti v poměru 49:51 namontována dozadu. Pohonná jednotka přitom produkuje 725 koní výkonu a 716 Nm točivého momentu, se kterými zvládá stovku za 3,3 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 310 km/h.

Právě jízdní dynamika byla při vývoji jednou z priorit, Purosangue má totiž lidem nabídnout tytéž zážitky jako kterékoli jiné Ferrari. Počítat proto lze s elektronicky ovládanými tlumiči Multimatic, které umožní přitvrdit podvozek při sportovní jízdě. Neumožňují nicméně navýšit světlou výšku, která vždy činí 183 mm. Do terénu tedy majitelé italské SUV příliš často brát nebudou, na hory s ním ovšem vyrazit mohou bez problémů, a to nikoliv jen díky systému 4x4, ale také kvůli kontrole jízdy ve svahu.

Ferrari zároveň vůz osadilo 22palcovými předními a dokonce 23palcovými zadními koly, za kterými trůní brzdové kotouče o rozměrech 398 a 380 mm. K zastavení ze stovky tak Purosangue potřebuje jen 32,8 metru, z dvoustovky pak 129 metrů. To jsou skutečně supersportovní hodnoty, což platí i o zrychlení na dvoustovku za 10,6 sekundy. Po dosažení této hodnoty se navíc SUV stává zadokolkou, neboť funkčnost systému 4x4 je omezena čtvrtým převodovým stupněm.

V krátkosti se pak už jen vrátíme do interiéru, jenž je vskutku unikátní. Na rozdíl od většiny moderních aut se totiž doprostřed nenastěhoval obrovský centrální displej, místo toho má řidič i spolujezdec svou vlastní 10,2palcovou obrazovku. Ferrari se přitom rozhodlo myslet i na přírodu, proto jako první značka na světě použilo speciální verzi Alcantary, která je z 68 procent vyrobena z recyklovatelného polyesteru.

Zákazníkům bude také umožněna dvojí volba v případě střechy, přičemž standardem jsou karbonové panely snižující těžiště. Na přání je ovšem lze zaměnit za obrovskou skleněnou střechu, u které lze volit propustnost světla. Standardní sportovní sedadla pak lze zaměnit za příplatková masážní, jenž jsou osazena 10 vzduchovými polštáři, u kterých lze volit mezi pěti druhy masáží a třemi stupni intenzity.

Lze už jen dodat, že s modelem Purosangue nabízí Ferrari opravdu velkorysou sedmiletou záruční dobu, zákazníci nicméně musí každý rok či po najetí 20 tisíc kilometrů za servisními techniky na garanční prohlídku. Auto pochopitelně není levným špásem, cena startuje na 390 tisících Eur, tedy asi 9,56 milionu korun. Přesto nepochybujeme, že o zájem nebude mít nouzi.

Ferrari Purosangue disponuje zadními „sebevražednými“ dveřmi, které se otevírají do úhlu 79 stupňů. Usnadněno je tak nastupování na zadní sedadla, což je s ohledem na méně prostoru pro nohy podstatné. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

