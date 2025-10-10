První elektrické Ferrari je nesmysl od pohledu. Jen baterie bude vážit 625 kg, na hmotnost auta se radši ani neptejte
Petr ProkopecPokud jste doufali, že když se do těchto sfér vydá Ferrari, výsledkem bude něco extra, raději nezadržujte dech. Model Elettrica nemá šanci oslovit prakticky nikoho, stačilo poznat jeho základní technické parametry. Italové tak navzdory tomuto odhalení s elektrifikací brzdí.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Teslu Model S Plaid už v Evropě nekoupíte, ve Státech ji ale pořád můžete mít za 110 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,35 milionu korun. To není zase tak velká suma s ohledem na to, co za ni dostáváte. Pod kapotou je totiž možné počítat s 1 034 koňmi, které vám zajistí sprint na stovku za 2,1 sekundy a nejvyšší rychlost 322 km/h. Dojezd dle metodiky americké agentury EPA pak byl vyčíslen na 592 km, a jakkoli reálně lze očekávat podstatně menší porci, třeba cestu z Prahy do Brna byste měli v pohodě zvládnout na jeden zátah i jinak než šnečím tempem.
Je sice pravdou, že Model S je tu již třináct let a nejmladší není ani ona vrcholná verze Plaid, ovšem Tesla i nadále představuje nastavenou laťku pro konkurenci. Mezi tu se nově tlačí i Ferrari, které na jaře příštího roku představí svůj první ryzí elektromobil. Projekt se aktuálně skrývá za názvem Elettrica a Italové odhalili jeho první technické parametry. A už po jejich prozkoumání je jasné, proč současně okamžitě odpískali plán na výraznou elektrifikaci svého portfolia do přelomu dekády.
Maranello totiž původně počítalo s tím, že v roce 2030 budou mít elektromobily na jeho celkových registracích 40procentní podíl. I proto Elettrica původně nebyla jediným želízkem v ohni, všechno ostatní ale pod tíhou nezájmu padlo. Nic dalšího „bez motoru” tedy v dohledné době nebude, Ferrari přesto zůstalo aspoň v rozjetém vlaku toho, co už chystalo. Zní to moudře a jistě je to moudřejší než trvat na původním plánu. Pořád se ale zdá, že i to, co se chystá, bude fiaskem, ze kterého Italům dobře nebude.
Elektrická prvotina Ferrari totiž skutečně nebude žádný zázrak, jakkoli v jednom ohledu se před Maranellem musíme sklonit. Automobilka se totiž rozhodla, že nebude simulovat zvuk skutečného spalovacího motoru skrze reproduktory. Místo toho má Elettrica nabídnout autentický soundtrack, o který se postaral Antonio Palermo a jeho tým. Šéf divize zvuku a vibrací, který sám sebe považuje hlavně za kytaristu, prý ale žádné nové zvuky nestvořil, jen zesiluje ty existující.
V praxi má vše fungovat tak, že senzor na invertoru bude detekovat skutečné mechanické vibrace čtyř elektromotorů, z nichž dva roztáčí přední a dva zadní nápravu. Tyto vibrace budou následně zesíleny tak, aby vytvořily originální zvuk, který má reflektovat pohyb vozu a hlavně způsob, jakým je řízeno. To by nemuselo být špatné, ale na výsledek si raději počkejme.
Jak už padlo, auto dostane čtyři motory, přičemž dvě přední jednotky dohromady produkují 286 koní, zatímco ty zadní jich přihazují 843. V režimu vrcholné akcelerace pak vůz má nabídnout více než 1 000 kobyl, se kterými zvládne stovku za 2,5 sekundy a dosáhne maximálky 310 km/h. Ani čtyři roky po svém příchodu tedy Model S Plaid nebude překonán, což platí také pro dojezd. Ten byl u Italů vyčíslen na více než 530 km, což má zajistit baterie o kapacitě 122 kWh a energetické hustotě 195 Wh/kg.
Paket tedy bude vážit zběsilých 625 kilogramů, v důsledku čehož se hmotnost celého vozu bude pohybovat okolo 2,3 tuny a stát se daleko nejtěžším Ferrari historie. Pokud pak obsadíte všechna sedadla a naplníte zavazadelník k prasknutí, lze počítat s dalšími stovkami kil. Kam pak Elettrica s tisícem koní dojede? Kapacita baterie 122 kWh, která odpovídá asi 30litrové nádrži spalovacího auta, je výsměch vedle kombinace snadno 2,5 tuny a 1 000 koní, to bude v extrému auto na pár desítek kilometrů jízdy, jak už to u těchto monster bývá. Bude-li něco takového stát víc než 10 milionů korun, kdo si to koupí?
S ohledem na zmíněné není divu, že Ferrari současně s touto premiérou znovu odpřísáhlo věrnost jak šestiválcům a osmiválcům, tak dokonce i dvanáctiválcům, které bude nabízet i po roce 2030. Být investory, pravděpodobně bouchneme šampaňské a zapálíme si doutník stodolarovkou. Jenže zjevně marné investice do elektrifikace se do roku 2030 mají zakusovat do ekonomických výsledků firmy negativněji, než čekala, a tak se hodnota jejích akcií po všech včerejších novinkách propadla o dramatických 17,5 procenta, nejvíc v historii firmy a nejvíc ze včerejších propadů na Wall Street. Ale budoucnost je elektrická, no ne?
Lze jistě ocenit, že Ferrari si prakticky veškeré komponenty svého prvního elektromobilu vyvinulo samo. Jenže k čemu to je, když chystaná Elettrica, což je pracovní název vozu, s výjimkou zvuku nepřekoná v žádném ohledu ani aktuálně čtyři roky starou Teslu Model S Plaid? Auto je už podle základních parametrů nesmysl od pohledu. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
