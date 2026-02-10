První elektrické Ferrari odhalilo své jméno i interiér, působí jako kus laciné herní konzole
Petr ProkopecBylo velkou neznámou, jak Italové svou elektrickou prvotinu pojmou. Teď už víme, že angažovali bývalého designéra Applu. A nemůžeme říci, že by v něčem selhal, to Ferrari ho nechalo udělat vnitřek jako iPhone, což se k autům se vzpínajícím koníkem ve znaku prostě nehodí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
První elektrické Ferrari odhalilo své jméno i interiér, působí jako kus laciné herní konzole
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Bylo velkou neznámou, jak Italové svou elektrickou prvotinu pojmou. Teď už víme, že angažovali bývalého designéra Applu. A nemůžeme říci, že by v něčem selhal, to Ferrari ho nechalo udělat vnitřek jako iPhone, což se k autům se vzpínajícím koníkem ve znaku prostě nehodí.
Interiéry nových Ferrari z posledních let sice nepůsobí, že by byly navrženy přes kopírák, je však evidentní, že ušité byly podle stejného vzoru. Soustředí se tedy na řidiče, který má hned po usednutí za volant posázený dnes opět fyzickými tlačítky pocit, že své peníze nevyhodil z okna. A nechybí jim noblesa, kterou od aut snadno za 10 milionů korun tak nějak automaticky čekáte. Jde tedy o místo, kam se opakovaně těšíte, neboť máte pocit, že jste v centru dění a je o vás patřičně postaráno.
Na letošek přitom Italové chystají jednu ze svých klíčových novinek, a sice svůj vůbec první ryze elektrický vůz. Ten bude nakonec pojmenován Luce, což v překladu znamená „Světlo“, Italové tak ale nezřídka říkají elektřině, podobně jako my říkáme třeba proud. Automobilka nám už dříve poodhalila jeho techniku, nyní ukázala interiér. Dědic Fiatu a šéf představenstva značky John Elkann pak novinku popisuje jako „zcela odlišnou, ve všech možných ohledech, oproti tomu, co jsme kdy dřív vyrobili“. S tím rozhodně lze souhlasit. Je to ale dobře? Tím už si moc jistí nejsme.
Ferrari se totiž rozhodlo, že kabinu své elektrické prvotiny nechá navrhnout člověkem zvenčí. Oslovilo proto Jonyho Iveho, autora designu iPhonu nebo iMacu. A jakkoli produkty Applu jsou všeobecně vnímány jako přitažlivé, auta jsou zkrátka něčím trochu jiným než spotřební elektronika. Hlavně pokud jde o vozy sportovních značek - od takových se zkrátka vyžaduje, aby měly něco jako duši. Jen tak se vlastně stanou dalším členem rodiny, za nějž neváháte utratit majlant.
Nicméně se podívejte na to, s čím Ive a tedy i Ferrari přichází. Neříkáme, že to je obecně špatné nebo nepovedené, ale k Ferrari se to podle nás nehodí. Na první dobrou budete mít pocit, že se nejedná o kabinu luxusního vozu, nýbrž o příslušenství k hernímu simulátoru. Navíc takové, jaké se nabízelo před pár lety v supermarketech pár tisíc korun, už tehdy se daly koupit kvalitnější volanty či řadičky. A soudobá produkce značek jako Logitech či Thrustmaster je o mílové kroky dál. Jakmile ji srovnáte s kabinou elektrického Luce, Ferrari rázem chybí argumenty, jak ospravedlnit vysokou cenu.
Ive přístrojový štít a obrazovku multimediálního systému navrhl přesně dle iPhonu, zaoblil tedy jejich hrany a displejům dodal hliníkový rámeček. Ani to by samo o sobě asi nebylo na škodu a v nakonec odpískaném iCaru nebo třeba VW ID.3 by to vypadalo dobře. Možná i v něčem jako Lancii. Ale ve Ferrari? V kombinaci s až příliš jednoduchým volantem zkrátka máte pocit jistého nepovedeného retra. Záleží pochopitelně i na tom, jak bude vypadat zbytek vozu. Exteriér, do jehož designu byl taktéž zapojen Ive, nám Ferrari ale zatím ještě neukázalo, takže je těžké udělat si celistvý obrázek.
I pokud ale bude karoserie vyvedena ve stejném duchu jako interiér, neznamená to, že sejmeme klobouk, na jakési chladné jednoduchosti tohoto pojetí vnitřku to nic nemění. Navíc je třeba si uvědomit, že vůz budou pohánět elektromotory, což auto předem diskvalifikuje u většiny zákazníků, samo Ferrari už dříve pochopilo, že o takové auto je „nulový zájem”. I kdyby tedy interiér působil lépe a exteriér vypadal jakkoli, úspěšný vůz to stejně být nemůže.
Ferrari proto předem počítá s tím, že Luce bude nabídnuto jen ve velmi omezené edici pro hrstku předem vybraných nejlepších zákazníků, kteří jistě doufají, že tato rarita, jakkoli podivná, bude nabývat na ceně. To se možná i stane, ale není to trochu málo?
Toto odhalení asi nejlépe shrnul jeden z komentujících fanoušků a dlouholetých zákazníků značky na Ferrari Chatu: „Celkově to působí moc jednoduše. Spíše by se to hodilo do sportovního Volkswagenu ID než do něčeho, co má na sobě vzpínajícího se koníka. Drama, exotické tvary, posedlost povrchovou úpravy, ten vzrušující pocit hojnosti, kterým je Ferrari známé, tohle tu nevidím. Čekal bych něco intenzivnějšího, niternějšího, s materiály a detaily, které vám skutečně zrychlí tep. Momentálně to vypadá miň jako interiér Ferrari a víc jako Apple Car, který nikdy nepřišel. Ale tohle nemá být Apple Car. Má to být Ferrari.” Co dodat?
Že jste si nějak takhle představovali tuctové herní příslušenství pár let zpátky? Jsme na tom podobně. Jenže tady se nejedná o návrat do minulosti, nýbrž o kabinu vůbec prvního elektromobilu italské značky, který bude představen letos. Nějak nám to nesedí. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
Bleskovky
- AI videa se vymkla z rukou, fiktivní renovace fiktivně objevených vzácných aut matou i znalé
8.2.2026
- Otylé nové Lambo se chlubí extrémní akcelerací, realitu ale zastírá trikem. Na okruhu dostává kouř od 22 aut i za poloviční cenu
7.2.2026
- Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
6.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vespa 946 Horse: ve znamení Koně včera 08:00
- Jak si vedli nováčci při testech v Sepangu? 6.2.2026
- Test v Sepangu zakončil nejrychleji Alex Marquez 5.2.2026
- Honda Monkey 125, ST125 Dax a Super Cub C125 2026: ve svěžích barvách 5.2.2026
- 2. den testů v Sepangu ovlivnil déšť 4.2.2026
Nejčtenější články
- Někdo si za zlatých časů Audi koupil jeho superkombík v unikátní vrcholné verzi. Až teď ho prodává a je to rána
10.1.2026
- Zatčený pilot F1, který dával na odiv svůj drahý životní styl, pořád „sedí”. Advokát teď konečně řekl, o co tu jde
10.1.2026
- Brutální americký silniční Tank se ukázal v novém, v drsném hávu skrývá hromadu luxusu i 1000koňový motor
10.1.2026
- SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta
10.1.2026
- Zpackaná nová Honda Prelude je nepřekvapivě propadák, dealeři z pokusů o přirážky přešli rovnou ke slevám
10.1.2026
Živá témata na fóru
- Přituhuje 02.10. 13:48 - Předseda
- Elektromobily a vse kolem nich 02.10. 13:41 - Snowman000
- VZKAZY 02.10. 13:20 - pavproch
- Koníci z Maranella obecně 02.10. 13:13 - Vrooom
- Policejní kontroly a měření 02.10. 11:33 - řidičBOB
- Rychlodotazy 02.10. 10:44 - pavproch
- Politický koutek 02.09. 19:24 - řidičBOB
- Onboard videa 02.09. 19:05 - Spectral