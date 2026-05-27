První elektrické Ferrari vzbudilo takový odpor, že poslalo hodnotu firmy dolů o 115 miliard. Tady si ho můžete sami složit
před 11 hodinami | Petr Miler
Opravdu se nestává, aby premiéra jednoho modelu zatřásla hodnotou tradiční automobilové firmy, jejíž tržní kapitalizace se počítá v bilionech korun. V případě Ferrari se ale přesně to stalo. Taková bída to je.
O autech píši skoro 20 let, dění v oboru sleduji ještě mnohem déle. To už je nějaký čas, přesto se vší vážností říkám, že jsem ještě nezažil automobilovou premiéru, která by způsobila tak mohutný a univerzální odpor jako včerejší odhalení nového Ferrari Luce. Sami jsme jej označili za „nepochopitelně odporné auto” a ani čas prvotní hodnocení nenapravuje. Dnes bychom použili snad ještě jadrnější slovník.
Je opravdu za hranicí uvěřitelnosti, že automobilka kalibru Ferrari dala dohromady něco tak ubohého a nemá problém s tím předstoupit před veřejnost. Fakt, že je auto elektrické, čehož se dlouho všichni báli, je na něm nakonec ten nejmenší problém. Za sebe dokonce řeknu, že si myslím, že pokud by firma dala dohromady něco ve stylu modelů Purosangue, GTC4Lusso nebo 812, prostě relativně klasicky stylizovaných cestovních modelů značky, a nadělila jim elektrický pohon, nic až tak hrozného se nestane.
Nebyla by to žádná bomba, autu by pořád chyběl elementární technický smysl i podstatná část jakési emotivní složky, k ničemu zvláštnímu by ale zkrátka nedošlo. A určitou sortu zájemců by vůz oslovil prostě proto, že to bude tam či onde kvůli rozličným omezením jediný model značky, který mohou rozumně používat pro kratší každodenní přesuny. Italové ale místo toho přišli s tímhle a zklamali prakticky každého.
Na Luce je v podstatě všechno špatně. Auto je vysoké a otylé, základní tvary připomenou neforemné SUV, designové detaily jsou nijaké tak moc, že by si auto mohlo říkat Honda nebo Apple a nikomu by to nepřišlo divné, interiér by udělal hezký Fiat a technika? Asi není úplně tuctová, ale pokud si v zásadě to samé můžete koupit v Číně do auta od výrobce mobilů za cenu lepší škodovky, opravdu to není cesta jak vystoupit z řady.
Téměř jednohlasný a velmi slyšitelný odpor publika je tedy snadno pochopitelný a opravdu se nedivíme ani tomu, že auto vzbudilo nulový zájem u vážených klientů značky už při loňské předpremiéře. Čemu se divíme, je, že nakonec doputovalo až do sériové výroby a celou tuhle ostudu si musí prožít. A že Ferrari aspoň teď neřekne: „Mi scusi, tohle prodávat nebudeme.” Zdá se, že by ani teď nebylo pozdě celé Luce „zapáliť s pomocou lúče”.
Že nepřeháníme ani trochu, ukazuje také reakce akciových trhů. Není to žádné zaměňování kauzality s korelací, neboť se nestalo nic jiného, co by na akcie Ferrari mělo významný vliv. A nálada na trzích jako takových je pak spíš pozitivní a řada titulů i indexů dosahuje historických maxim. Ferrari ne, to včera po odhalení vozy odepsalu na milánské burze 8,4 % své hodnoty, což je naprosto nevídaný efekt jednoho „blbého” odhalení nového modelu. Ani to historie nepamatuje, firma tak přišla za den o asi 115 miliard ze své tržní kapitalizace.
Investoři zjevně rychle pochopili, že pokud je tohle to nejlepší, co umí evropský automobilový průmysl vygenerovat na tomto poli, je to „velký špatný”. Ani takový efekt historie nepamatuje, jak ostatně poznamenal i jeden z analytiků pro CNBC. „Je to nejostřejší reakce, jakou jsme kdy v případě pojetí nového automobilu viděli,” uvedl s tím, že „trh zkrátka promluvil”. Investoři zjevně chápou, jak obrovským mrháním prostředků celý projekt musí být - Ferrari na autě pracovalo skoro pět let, vyvinulo pro něj spoustu nové techniky, tohle muselo stát hromadu peněz. Jakákoli reálná návratnost investice je ale v tuto chvíli v podstatě vyloučena.
Pokud se v reakci na to něčemu divíme, pak znovu jen tomu, že Ferrari nechalo zajít situaci takto daleko. Při odporu, který vůz vzbuzuje, se muselo negativní zpětné vazby dočkat v nespočtu případů ještě před premiérou. Přesto rozjetý vlak nezastavilo. A asi ani nezastaví, jak ukazuje spuštění online konfigurátoru, kde si vůz můžete naspecifikovat dle svého gusta.
Možností je k dispozici opravdu hromada. Konfigurátor nabízí hned 35 různých barev laků karoserie, jen o něco menší paletu pro interiér, rozličné doplňky od uhlíkových vláken až po vyražená loga tam či onde nebo dva designy kol s rozměry 23 palců vpředu a 24 palců vzadu. Což je mimochodem dobré připomenutí mohutnosti a neforemnosti auta. Zkuste si to sami, pokud ale zvolíte cokoli jiného než černo-černé provedení, které na monitoru skoro není vidět, vůz nebude vypadat dobře, i kdybyste se rozkrájeli.
Tohle Ferrari vstoupí do dějin jako jedno z největších moderních selhání automobilového průmyslu, o tom nemáme pochyb, však se postaralo už den po své premiéře o několik historických „nej”. A ani jedno není pozitivní. To pak možná má smysl si stvořit i nějakou ukázkovou konfiguraci na památku, tu naši můžete vidět níže.
I když ten tralalák padá mi, hlavně že vyhrávám barvami... To by Ferrari Luce šlo, o moc víc toho není. Foto: Ferrari
