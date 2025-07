První elektrické Lamborghini může zemřít ještě před narozením, říká šéf, Porsche by si mělo dělat poznámky před 5 hodinami | Petr Miler

Zvlášť v těchto sférách trhu se jedinou rozumnou cestou jeví být dát od tohoto typu aut ruce pryč, což někteří navzdory předchozím investicím tím směrem udělat umí, většina ale nikoli. Zdá se, že Lambo konečně připraveno přidat se mezi ty první.

Brzy uběhne už 20 let od chvíle, kdy svět obletěla píseň „Too Little, Too Late” od JoJo. Ignorovat ji v dobách její slávy v rádiích bylo asi nemožné, a tak se její jednoduchý popěvek i základní myšlenka člověku zaryla do paměti. Přesto by mě po většinu doby mezi rokem 2006 a dneškem nenapadlo, že se zmíněná čtyři slova stanou nejlepším popisem toho, co bude jednoho dnes definovat typické selhání manažerů automobilových firem.

„Příliš málo a příliš pozdě”, to je to, co dnes většina automobilek dělá po zřetelném vystřízlivění z elektrických snů. Je celkem jedno, jestli se podíváme na Audi, Porsche nebo Ford nebo Mercedes, všechny dostaly dávno hromadu signálů o tom, že jejich pokus prodávat během pár let jen elektrická auta není rozumně uskutečnitelný bez ohledu na to, co kdo bude nařizovat. Někomu, někde, nějak... To jistě jde. Ale všem a všude? Zjevně to není možné, nikdy nebylo.

Menší automobilky jako Koenigsegg nebo nejčitelněji Pagani mají jasno, některé větší značky koncernu Stellantis se také zdají být po výměně vedení na správné cestě, jinak jsme ale jen svědky velkoústých prohlášení, které hlásají velkou změnu, ta ale fakticky nepřichází a nepřichází. Proč se proboha Porsche, které se nabilo ústa s elektrickým Taycanem, nabíjí si ústa s elektrickým Macanem a je odhodláno nabít si ústa s elektrickou 718, rozhodlo přidat si ještě pár ran po hlavě a trapně roztleskává příchod zřetelně absurdního elektrického Cayenne? Jestli něco opravdu nebude fungovat, pak to bude velké třítunové SUV s 600 koňmi a bateriemi, které jsou ekvivalentem ani ne 25litrové nádrže nafty.

Prezentace tohoto auta ze strany Porsche zkrátka jako by pomíjela všechno, co se odehrálo a odehrává i co vedení firmy co druhý den říká v reakci na své mocně upadající ekonomické výsledky. Firma jako by nevěděla kudy kam, když autu dokonce nadělila jí samotnou roky odmítaný falešný zvuk spalovacího motoru. A na konci stránek prezentujících cokoli nového od Porsche najdete heslo: „Enter Electric!” Sakra, chlapi, to první slovo máte špatně, je to: „Quit Electric!”

Dobře, to berte jako humor, i když... Roky jsme říkali, že vyhraje ten, kdo se celé té elektrické taškařice zúčastní co nejméně, nyní vyhraje ten, kdo si tento hloupý balvan v maximální možné míře sundá z krku. Jedna firma za druhou poznávají, že čím víc těchto aut prodávají, tím míň vydělávají, takže opravdu má smysl zaříznout klidně i dávno rozjeté projekty ještě před dokončením, protože to pořád přinese úsporu. Na místě Porsche bychom zařízli i už prodávaný Macan Electric, tak rozpačitý je.

Jak ostatně pravila Toyota, která se tomu všemu skutečně v maximální míře vyhnula - raději zaplatíme pokuty, než abychom cpali zákazníkům něco, co nechtějí. A to je Toyota, pro kterou je to komplikovaný přístup, Porsche to může udělat celkem jednoduše. Ale nedělá to. Tahle neudržitelná věc se přece přežene a pokud si jako rozumný manažer máte vybrat, zda budete raději pískat podle technicky i ekonomicky nesmyslných a neudržitelných regulací, nebo podle technické a ekonomické racionality a přání zákazníků, opravdu není na místě vybrat si to první. Nějaký kompromis je jistě možný, vsadit all-in na regulace a dráždit zákazníky ignorací jejich preferencí je nebetyčná tupost.

Většina automobilek to přesto dělá, výjimky ale - jak už padlo - existují. A nyní tu máme další. Také Lamborghini jednalo roky značně pomýleně a už doteď stihlo zdevastovat svou nabídku nesmyslnou hybridizací, ale to mu ještě zákazníci odpustí. Přechod na elektřinu by mu odpustit nemuseli, a tak se jej Italové zalekli. Už nedávno odpískali elektrický Urus, odložili první elektromobil a slíbili věrnost vnitřnímu spalování, teď zašli ještě dál

Šéf automobilky Stephane Winklemann v rozhovoru pro Car Expert řekl, že projekt prvního elektrického auta může být zrušen ještě dřív, než vůbec bude dokončen. To je to, co Porsche mělo dávno udělat a nedělá, Lambo je ale připraveno jít i tímto směrem.

„Jsme technologicky orientovaná firma, ale u některých věcí se musíte vždy dívat jak na emocionální stránku lidí, kteří ji obklopují, tak určitě i na druhého kupujícího,” říká realisticky Winkelmann s tím, že nikdy nejde jen o výkon a rychlost, ale také o emoce. „Zatím jsme učinili dvě rozhodnutí na základě faktu, že že míra přijetí elektromobilů se po celém světě obecně zplošťuje, což platí ještě více pro námi vyráběná auta,” uvedl dále a připomněl jak zrušení jen elektrické náhrady Urusu, tak odložení elektrického Lanzadoru. Ale tím to nemusí skončit.

Onen Lanzador totiž nakonec vůbec nemusí mít elektrický pohon, také tohle auto může být postaveno kolem vnitřního spalování. „Musíme se velmi brzy rozhodnout, zda se vydáme jedním nebo druhým směrem, ale dnes je stále možné obojí, je to něco, co je pořád otevřené,” řekl. Samozřejmě, stát se může i něco, co elektrifikaci nahraje, ale zatím to nevidíme a nevidí to ani Winkelmann: „Už jsme řekli, že tam nemusíme být hned na začátku. Musíme tam být až ve chvíli, když budou lidé připraveni si tyto věci koupit. To je pro mě naprosto zásadní pro úspěch naší společnosti,” dodal. „Strejda Wink”, když už nic jiného, byl vždy aspoň citlivý obchodník a zas jednou to dává najevo.

V oné zkraje zmiňované písni se mj. praví, že šance něco udělat prostě přišla a zase odešla. A pak už bylo pozdě. Ani v tomto případě nebude trvat věčně, každá automobilka se „jízdou” na mrtvém koni jednou dostane za bod, kdy už nepůjde udělat krok zpět bez fatálních dopadů na její fungování. Zdá se, že aspoň u Lamba takový bod nehodlají překročit, jinde si vůbec nejsme jisti.

Lamborghini Lanzador se ukázalo jako koncept, elektrický koncept. Nakonec to ale elektromobil vůbec být nemusí, Lambo - když už nic jiného - aspoň chápe míru nezájmu, která tyto vozy provází zvlášť ve sportovním segmentu. Foto: Lamborghini

