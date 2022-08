První elektrický muscle car láká ponurým vzhledem, problémy elektromobilů „řeší” bizarním falešným výfukem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Vypadá skutečně zajímavě a vkusně spojuje tradici s modernou, v případě technických limitů elektromobilů ale neřeší skutečně vůbec nic. Jeho generátor umělého zvuku neexistujícího spalovacího motoru je k smíchu.

Postavit elektromobil není do jisté míry nic až tak náročného. Třeba takový Mate Rimac přepracoval BMW řady 3 generace E30 na bateriový pohon již ve svých 19 letech, kdy byl naprostým amatérem. S tímto vozem pak dokonce stanovil i několik rekordů. Podobné konverze má navíc na kontě řada lidí, z nichž některé najdeme i u nás. Žádný z nich přitom nemá k dispozici takové kapacity, ať již finanční nebo odborné, jakými disponují světové automobilky. Ty navíc pomalu dennodenně vydávají velkoústá tisková prohlášení, ve kterých se plácají po zádech.

Přes to všechno jsme se nicméně dosud nedočkali elektromobilu, který by dokázal překonat spalovací vozy ve své komplexnosti, maximálně je zastiňuje v jedné či dvou oblastech, což prostě nestačí, zvlášť při jejich ceně. Jednoznačně se tak potvrzuje, že daná technologie je značně limitovaná. A pokud nedojde na „velký třesk“, který by dovolil vměstnat mnohem více energie do mnohem menších akumulátorů s mnohem delší životností a ještě k tomu s nižší cenou, nezmění se na tom nic. Asi si dokážete představit, jak je to pravděpodobné, ani tehdy by ale nebylo vyřešeno to, že elektromobily nelze srovnatelně rychle dobíjet - i ta nejzapadlejší benzinka v Horní Dolní láduje spalovací auta ekvivalentem elektrického výkonu v řádu megawatt, něco takového nebude reálné snad nikdy.

Přesto se automobilky snaží alespoň část problémů vyřešit. A Dodge není výjimkou. Ten aktuálně přišel s konceptem Charger Daytona SRT, který si zaslouží potlesk za svůj vzhled. Stylizován je totiž přesně tak, jak by muscle car měl vypadat. Vpředu si tedy lze povšimnout tradiční boule na kapotě, se kterou jsou spárované vytažené blatníky. Vpředu pak nechybí nízko k zemi spuštěný spoiler, zatímco dozadu se nastěhoval mohutný difuzor. Jak už ale tušíte, spousta těchto věcí je falešných. A vše korunuje „výfuk” zvaný Fratzonic, který se stará o zvukový doprovod.

Americká automobilka zatím neupřesnila, jak systém funguje, k smíchu je ale tak jako tak. Produkovat prý dokáže až 126 dB, tedy stejný hluk, jaký je spojen s motorem Hellcat V8 vytočeným do maxima. Jak se ale můžete přesvědčit na níže přiložených videích, o rajskou hudbu zrovna nejde. Místo toho je ihned patrné, že jde o uměle generovaný zvuk, který pravověrné nadšence nemá šanci ohromit. Otázkou je pak navíc jeho spotřeba, která negativně ovlivní dojezd.

Jelikož jde o koncept, Dodge zatím žádná konkrétní fakta nezveřejnil. Pouze tvrdí, že elektrická verze je rychlejší než končící spalovací Hellcat. To nepřekvapí, ovšem jak je známo, rychlejší tempo se rovná většímu odběru energie. Platí to v případě jakéhokoliv pohonu, u toho elektrického je však negativem ona dlouhá doba dobití baterií. Kde jste tedy dosud mohli blbnout do úmoru a vyčerpání svého účtu, tam napříště budete hlavně čekat.

Jakkoliv se nám tedy Charger Daytona SRT líbí, stěžejní problémy spojené s elektromobilitou neřeší ani zdaleka, i když dostal do vínku 800voltový elektrický systém. A nedá se předpokládat, že by se o něco takového postarala sériová verze, která má dorazit v roce 2024. Zvědavi jsme přitom hlavně na cenu, která ale jistě neklesne pod 78 tisíc dolarů (cca 1,88 milionu korun), za než je k mání spalovací Charger Hellcat.

Ani v tomto případě tedy nemůžeme počítat s vozem, který svého benzinového předchůdce jednoznačně překonává. Ano, během prvních dvou sprintů může být rychlejší, ovšem zatímco spalovací vůz bude moci pokračovat i nadále, majitelé elektrického provedení budou muset k dobíjecí stanici, u které mohou přemítat, zda utracení nemalé sumy mělo smysl. Zvláště když ekologii to stěží pomohlo.

Lze pak už jen dodat, že Dodge pohonnému ústrojí konceptu říká Banshee a kromě něj vůz osadil také 16palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,3palcovou obrazovkou multimédií. Mezi sportovními předními sedadly pak trůní madlo vícerychlostní převodovky eRupt, která má řidiče více vtáhnout do hry. To vše je hezké, stále tu ovšem zbývá zásadní „ale“, které se ani tentokráte nemohlo podařit překonat.

Na koncept Charger Daytona SRT je radost pohledět, elektrický mucle car dokonce vyluzuje i nemalý hluk. Ten však bodá do uší i do zdravého rozumu svou umělostí. Navíc ani v tomto případě se zkrátka nepovedlo vyřešit tradiční problémy elektromobilů, ty totiž žádné aktuální řešení nemají. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.