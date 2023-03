První evropská země zkouší postavit stavidla přívalu čínských aut. Možná hloupě, ale aspoň to zkouší před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Asi jen slepý může nevidět, že čínská auta při současném vývoji dříve nebo později vezmou Evropu ztečí. EU mlčí a místní automobilový průmysl svými kroky jen potápí, Turci ho zkouší chránit. Nevíme, zda jdou zrovna ideální cestou, ale aspoň to zkouší.

O tureckém národním autě se začalo poprvé mluvit již v roce 2015, kdy země koupila práva na Saab 9-3. Sedan se přitom měl představit pod zcela novým názvem a navíc se zcela novou technikou. Nakonec však z projektu sešlo. Turci se nicméně svého snu nevzdali a v roce 2019 přišli s novou značkou Togg, pod jejíž hlavičkou mají zamířit na trh elektrická auta. Takový plán se zdá být značně odvážný, neboť země měla na konci loňského roku 2 223 dobíjecích stanic s nižším výkonem a pouze 200 s vyšším.

I přes poměrně žalostnou infrastrukturu se ovšem loni na tureckém trhu loni prodalo 7 733 elektrických aut, což je takřka trojnásobné množství vůči předloňskému roku. Letos by pak dle analytiků měly jejich registrace dokonce vzrůst na 40 tisíc exemplářů. Souběžně s tím se má navýšit také počet dobíjecích bodů, a to na 12 000. Z velké části do nich bude investovat turecká vláda, která se domácím autům obecně rozhodla umést cestičku způsobem, o kterém si evropští výrobci v jiných zemích mohou nechat jen zdát. V Turecku ale bude nadržováno jen některým.

Jak asi tušíte, tlačena do popředí je hlavně domácí značka Togg. Ta má letos odstartovat prodej svého prvního SUV, které bude k mání jako jednomotorová zadokolka či dvoumotorová čtyřkolka. V obou případech pak lze počítat s bateriemi o kapacitě 80 kWh, jenž mají zajistit dojezd až 500 kilometrů. Dobíjet pak akumulátory půjde při výkonu maximálně 150 kW. Technickými parametry tedy vlastně turecké národní auto neoslní, což by mohl být problém hlavně s ohledem na expanzi čínských aut, která do Evropy míří jedno za druhým.

EU na tomto poli navzdory volání domácích výrobců nic nedělá. My popravdě řečeno ani nechceme, aby něco dělala, ono by stačilo, kdyby něco dělat přestala - skončila se škrcením místního automobilového průmyslu nekonečným sledem nařízení a zákazů, pak by vedle Číňanů byl znovu konkurenceschopný. To se skoro jistě nestane, Turci zkouší aspoň něco jiného.

Turecká vláda se aktuálně rozhodla, že na auta z Říše středu uvalí dodatečné 40procentní clo. Stalo se tak poté, co automobilka BYD uzavřela smlouvu s místní společností ALJ Turkiye, která měla zajistit bezproblémový vstup na trh. Kromě toho politici vyrukovali také se speciální prodejní daní na luxusní zboží, která jde Toggu rovněž na ruku. Nejnižší zátěž je totiž podmíněna jak cenou, tak výkonem motoru, který nesmí překročit 218 koní. Zadokolka Toggu jich tedy nabídne „jen“ 204.

Turci by díky takto umetené cestičce velmi rádi prodávali 150 tisíc aut ročně, přičemž SUV má v příštím roce doplnit sedan se stejnou technikou. Zda však odvážné plány klapnou, je v tuto chvíli nejasné. Aby totiž alespoň zadokolka spadala do nejnižší daňové zátěže, bude muset startovat pod 700 tisíci lirami (cca 827 tisíc korun). To je ale s ohledem na kapacitu baterií prakticky nereálné. Spíše se zdá, že Togg pod milion lir (1,18 mil. Kč) Togg zamíří jen s přispěním vlády.

Nejsme příznivci ani dotací, ani cel, to všechno jen trh pokřivuje a ve výsledku přináší horší nabídku zákazníkům. A postup Turků nepovažujeme za poněkud hloupý jen proto, působí celkově krátkozrace. Je hezké, že Turci uzavřeli partnerství s čínskou společností Farasis, jenž se týká těžby lithia a výroby baterií, ovšem pokud jejich vláda bude výrobcům z Říše středu házet klacky pod nohy, pak Togg může počítat s odvetou. Klíčové materiály tedy snadno může nakupovat dráže než kdokoli jiný, tedy pokud se k nim vůbec dostane. Číňané totiž mají pod palcem 95 procent veškeré rafinace, bez nich tak elektromobilitu dělat nelze.

Auta jako Changan UNI-V, přímý konkurent Škody Octavia za zlomek její ceny, rozmáznou evropskou produkci jako nic. Turci to nechtějí dopustit, cla ale nejsou mečem s jediným ostřím a coby podpora domácího výrobce elektromobilů se mohou Turkům snadno vrátit. Foto: Changan

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.