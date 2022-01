První firma nabídla řešení absurdního volantu Tesly zvaného Yoke, není ale ani dokonalé, ani levné před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Za tento nápad Tesle nezatleskali ani mnozí její velcí fandové, natož pak kdokoli jiný. Bylo tak jen otázkou času, než někdo nabídne jiné řešení a ta chvíle přišla. S cenami začínajícími na 50 tisících Kč, ač volant zůstává ve své podstatě stejný, to ale bude mít těžké.

Tesla na počátku loňského roku faceliftovala své Modely S a X a doslova tehdy šokovala pojetím jejich interiérů. Klasický kulatý volant nahradily jakési rohy z berana, které možná zajímavě vypadají, v praxi ale nikdy fungovat nemohou. Řízení by nesmělo mít mezi dorazy více než jedno otočení volantem, abyste po něm nemuseli přehmatávat. Jinak nedává smysl věnec ani nekulatý, natož pak z třetiny žádný.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat, volant strhali nejen rozumní lidé už na základě fotek, ale i slavný závodní pilot či profesionální testeři na základě pozdějších zkušeností. Jsme přesvědčeni, že takový nesmysl by měl být nelegální, ale protože nikoho nikdy nenapadlo, že by někdo mohl dostat takovou věc až do sériového auta, zrovna tvar věnce žádný předpis neurčuje. A tak se Yoke vesele vyrábí i prodává.

Chvíli to vypadalo, že Tesla sama nabídne kulatou alternativu, ale neudělala to, čímž dala prostor úpravcům tuto mezeru na trhu zaplnit. Jako první se svým dílem pochlubila firma T Sportline, která se sama tituluje jako světově první úpravce Tesel a šla na to - řekněme - zajímavě. Nenabízí prostě jiný volant, nabízí úpravu toho existujícího.

Jinými slovy vezme Yoke, doplní ho „zbytkem věnce” a voila. Zní to jednoduše, reálně jde ale o mnohem složitější proces, kdy firma volantu přidá novou horní část vyrobenou z „nejlepší kovové konstrukce 3M a překližky z baltské břízy pro tu správnou strukturu, odolnost a pevnost,” říká. Vše je prý vyrobeno tak, by bylo „zabráněno průniku vlhkosti, praskání a deformacím, stejně jako byla zajištěna dlouhodobá vysoká tepelná odolnost”.

To nezní jako laciné řešení a vskutku není. Základní provedení stojí 2 299 dolarů, tedy asi 50 tisíc Kč, pokud chcete zvolit jinou barvu čalounění, cena se šplhá na 2 499 dolarů, tedy asi 54 tisíc Kč. A pokud toužíte po provedení z uhlíkových vláken, je třeba vysázet na stůl 3 499 USD, tedy asi 75 tisíc. Výhodou je, že volantu jinak zůstává zachována veškerá funkčnost i bezpečnostní prvky včetně airbagu. Nevýhodou, že je pořád značně nekulatý, a tak stejně značně nedokonalý.

Nevíme, nakolik je taková drahá úprava použitelným řešením, ale nějaké řešení to je. Bez třetiny věnce rozumný člověk nikdy řídit nebude, je to jen čekání na situaci, kterou nepůjde zvládnout.

Neúplný volant Tesly zvaný Yoke teď může být úplný. Není ale ani tak kulatý a je pekelně drahý - alespoň na to, že firma jen upravuje existující volant. Na fotkách vidíme základní, dvoubarevné a karbonové provedení, jak jsou nabízena za výše uvedené ceny. Foto: T Sportline

Zdroj: T Sportline

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.