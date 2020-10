První firma nabízí odstranění drastických omezovačů rychlosti Volv, možná by neměla před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Téměř s jakýmkoli jiným novým autem můžete od letoška jet rychleji než s novým Volvem, ty mají maximálku omezenou na 180 km/h. Úpravce umožňuje návrat na 250 km/h, otázkou je, zda je to stejně bezpečné jako předtím.

Pro řadu kupců nových aut Volva v letošním roce vypadla z hledáčku. Švédská automobilka totiž realizovala kontroverzní, už dříve ohlášený krok a začala nejvyšší rychlost svých vozů limitovat na 180 km/h. Možná se to nezdá jako takový problém, legálně si tak rychle sjedete krom Autobahnu snad jen na letištích či některých okruzích, ale lidem jde o princip. Málokdo chce být omezován, zvláště když se tak děje v jediném případě.

Ona stoosmdesátka přitom jednou může být metou, na kterou jednou budeme vzpomínat ještě v dobrém, neboť limity pohonných ústrojí většiny elektromobilů tlačí omezení nejvyšších rychlostí ještě níže. Stačí se podívat třeba na dynamiku nové Škody Enyaq, v jejímž případě je Volvo dorovnáno pouze provedením RS. Cokoliv jiného však končí na 160 km/h, nejnovější Dacia vás pak nepustí přes 125 km/h. Ale dnes je realita jiná a přes 200 km/h můžete jet bezpečně klidně se Škodou Scala.

Řada lidí tak na krok Volva reaguje podobně jako na nutnost nošení roušek, nechtějí žádná omezení. Roušky tu s námi ještě chvíli budou, v případě omezené maximálky ale aktuálně existuje východisko. Tuningová firma Heico Sportiv, která se specializuje na úpravy Volv, totiž oznámila, že omezovač nejvyšší rychlosti dokáže přenastavit.

Úpravce uvádí, že maximálku může navýšit o 30 až 70 km/h, vrcholné Volvo S90 T6 osazené plug-in hybridním ústrojím o výkonu 405 koní tak může nadále uhánět obligátní dvěstěpadesátkou, jako před daným omezením. V případě této verze si přitom tuningová firma řekne o 1 543,10 Eur (cca 42 tisíc Kč), to je však nejvyšší suma spojená s posunutím maximálky. Mimo to Heico Sportiv dodává, že jako první přijdou na řadu silnější verze, na slabších se stále pracuje.

Daný krok již přivítalo množství fanoušků švédské značky i proto, že tuner na tuto modifikaci nabízí záruku. Otázkou nicméně je, zda se jedná o dobrý nápad. Nikdo totiž neví, zda Volvo skutečně pouze elektronicky omezilo nejvyšší rychlost, či zda souběžně s tím nedošlo na technické změny. K vývoji a výrobě auta, které má jet 180 nebo 250 km/h, budete postupovat úplně jinak a předpokládáme, že Volvo po omezovačích sáhlo hlavně s vidinou redukcí nákladů.

Tím samozřejmě netvrdíme, že se tak u Švédů skutečně stalo, minimálně v první fázi to tak být nemusí. Nicméně náklady na elektrifikaci jsou enormní, mimo to výrobcům zasadil opravdu hlubokou ránu koronavirus. O škrtech se tedy mluví naprosto všude od rána do večera. Posunutí omezovače směrem dolů je pak jedna z ideálních příležitostí, jak třeba nahradit dosud používané brzdy jinými. Tím by se ale odstranění omezovače mohlo stát nebezpečným a ne tak vítaným krokem, jak se nyní zdá.

Firma Heico Sportiv oznámila, že s Volvy půjde jezdit stejně rychle jako dříve, model S90 se tak snadno rozjede až na 250 km/h. Otázkou je, zda je to stále bezpečné. Foto: Volvo

Zdroj: Heico Sportiv@Facebook

Petr Prokopec