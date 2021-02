První fotky klíčové novinky Nissanu skrývají nesmysl, kterého si zprvu nikdo nevšiml před 3 hodinami | Petr Miler

Je to jedno z těch aut, která mají chřadnoucí japonské automobilce pomoci zpět na nohy. Má-li se to ale stát, musíme doufat, že většina jejích prvků je provedena chytřeji než otáčkoměr.

Nissan nezažívá zrovna zlaté časy, to zřejmě není třeba opakovat. Firma se docela podle zbavila svého dlouholetého šéfa, který ji z obrovských ztrát dostal do vysokých zisků a příznačně se nyní vrací do situace, ve které byla před jeho příchodem. Za loňský rok Japonci vykázali obří ztrátu a chtějí-li se z ní vylízat, nezbude jim než zatopit pod kotlem zajímavých novinek.

O to se nyní snaží a v Evropě by jim měl být nápomocný hlavně nový Qashqai. V USA by na to ale nestačil, jeho tamní obdoba pojmenovaná Rogue Sport v Americe zase tak moc neznamená. Větší díru do světa by tak mohla udělat nová generace velkého pick-upu Frontier, kterou automobilky představila tento týden. My jsme se jí zprvu nevěnovali, neboť v na starém kontinentu jde o prakticky zcela neznámý model, nyní nám ale nezbývá, než se k ní vrátit.

Samotné auto je nepochybně zajímavé - dobře vypadá a s motorem 3,8 V6, který posílá výkon až 310 koní na všechna kola přes 9stupňový automat, se nejedná o žádné ořezávátko. Ani interiér nepůsobí marně, když jde o jakousi moderní interpretaci klasických vnitřků aut tohoto ražení, jedna věc v něm ale nesedí. A při prvním odhalení si toho nikdo nevšiml.

Zaznamenali to až lidé na Redditu, kteří upozornili na bizarní lemování rychloměru a otáčkoměru. Obojí má červený lem, což v případě ukazatele rychlosti nevadí, v případě ukazatele otáček motoru by to ale bylo matoucí tak či onak. Tady navíc onen červený lem končí někde u 6 tisíci ot./min a dále pokračuje vyvedený v černé či tmavě šedé. Podívejte se na to sami a pochopíte, že jsme se nepomátli - zkrátka tam, kde autům normálně začíná červené pole otáčkoměru, tady končí a začíná černé.

Má snad řidič držet otáčky nad hranicí šesti tisíc, jinak motor selže? Pochybujeme, tak ale vše působí a předpokládáme, že to je dílo designérů, kteří chtěli použít červené lemování obou „budíků”, ale pouze velmi částečné lemování vlevo nepůsobilo dobře. A tak jej otočili.

Na jednu stranu, proč ne, na tu druhou je to ale nesmysl jdoucí proti tradičním zvyklostem, který může jen mást. U auta se standardně dodávaným automatem to možná není tak důležité, ale stejně - jsou zkrátka věci, které se už kvůli své obecné srozumitelnosti nemění a není nutné a dokonce ani žádoucí je vymýšlet znovu, jinak. Schéma otáčkoměru auta je nepochybně jedním z nich a doufáme, že nové Frontiery mířící za zákazníky si podobné výstřelky odpustí.

