První luxusní jachta Orient Expressu je hotová. A bohaté nezklame, týdenní pobyt na ní vyjde až na 4,8 milionu
včera | Petr Prokopec
„Luxusní vlak moří” nemá k právě takovému stroji daleko, neboť na 220 metrech délky je určen pouze 110 cestujícím, na které čeká 54 luxusních kajut. Ta největší se rozprostírá na 900 metrech čtverečných, i ty menší jsou ale větší než typický český byt.
Včerejším dnem odstartoval letošní filmový festival v Cannes, na Azurové pobřeží se tak tradičně sjela spousta celebrit z celého světa. Nechybí pochopitelně ani jejich fanoušci, stejně jako smetánka jiných sfér společnosti. I proto si tuto akci jako ideální pro živý debut své poslední novinky zvolila firma Accor Group. Pod tu spadá nejen síť hotelů Fairmont, ale i legendární značka Orient Express, která již není svázána pouze s železnicí. Loni se pochlubila svou první jachtou zvanou Corinthian.
Právě tato 220 metrů dlouhá a 100 metrů vysoká plachetnice bude zakotvena u Cannes po celou dobu trvání festivalu. V červnu ji pak čeká první panenská plavba napříč Středomořím, kde se bude pohybovat po celé léto, než se v říjnu vydá na cestu napříč Atlantikem, neboť přes zimu bude jejím revírem Karibik. Pokud byste přitom měli zájem o kajutu, pak vězte, že sedmidenní pobyt startuje na 38 500 eurech, tedy zhruba na 1 milionu korun, za které poznáte krásy francouzské a italské riviéry.
Corinthian je vůbec největší výletní plachetnicí na světě, stejně jako patří mezi technologicky nejvíc vyspělé. Nízká pak má být i její emisní stopa, a to hlavně díky třem 69metrovým stěžňům, z nichž každý je ověšen 1 500 metry čtverečními plachet. Loď se tak může spoléhat pouze na větrný pohon, vedle systému zvaného SolidSail však disponuje také motorem 25DF společnosti Wartsila, který dokáže spalovat LNG. Zapojen však má být jen při nepřízni počasí.
Loď nicméně byla navržena tak, aby do budoucna mohl tuto jednotku nahradil vodíkový pohon, který je v současné době stále ještě ve vývoji. Vedle toho společnost Accor staví i druhou plachetnici zvanou Olympian, která by jí měla být předána v dubnu příštího roku. Zda pak budou následovat i další, bude záviset hlavně na zájmu movité klientely. Plachetnice jsou totiž koncipovány jako ultra luxusní, pročež se do 54 kajut vejde pouze 110 cestujících.
Nejmenší apartmány mají rozlohu okolo 70 metrů čtverečných, to prezidentské pojmenované podle Agathy Christie má ovšem rozlohu neskutečných 900 metrů čtverečních. Sedmidenní pobyt v něm ovšem vyjde na 196 tisíc Eur neboli na 4,8 milionu korun. První jachta Orient Expressu tak plně dostává pověsti ikonické značky, přičemž festival v Cannes je pro řadu lidí vzácnou příležitostí, jak si ji vychutnat naživo. Byť tedy hlavně zdálky a zvenčí.
Můžeme už jen dodat, že každá z kajut nabízí panoramatický výhled na moře. Vedle toho na jachtě nechybí ani pět (!) luxusních restaurací, bazén, lázně či divadlo pro 115 osob. Accor už nabízí plavby i na příští rok, takže pokud nevíte co s penězi a volným časem...
Orient Express moří je hotový, přičemž letošní léto bude plachetnice trávit ve Středomoří, na zimu se ovšem přesune do Karibiku. Týdenní plavba nevychází zrovna levně, ale to snad ani nikdo nečekal. Foto: Orient Express Sailing Yachts, tiskové materiály
Zdroj: Orient Express Sailing Yachts
