První kontakt s díly k nové nejlevnější Tesle ukazuje, že firma auto oholila jako snad nikdo před ní, nezůstalo v něm skoro nic
Petr ProkopecV podstatě není automobilky, která by se nesnažila ořezat náklady na výrobu svých aut na minimum. A zvlášť u levných verzí jsou výrobci schopní zajít hodně daleko. Zdá se však, že nikdo nezašel do takového extrému jako Tesla s chystanou levnou verzí Modelu Y.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
První kontakt s díly k nové nejlevnější Tesle ukazuje, že firma auto oholila jako snad nikdo před ní, nezůstalo v něm skoro nic
včera | Petr Prokopec
V podstatě není automobilky, která by se nesnažila ořezat náklady na výrobu svých aut na minimum. A zvlášť u levných verzí jsou výrobci schopní zajít hodně daleko. Zdá se však, že nikdo nezašel do takového extrému jako Tesla s chystanou levnou verzí Modelu Y.
Pokud k holení používáte elektronický zastřihovač vousů, nemůžete v jeho případě nikdy počítat s úplně hladkou tváří, vždy ji jen místo delšího strniště bude zdobit to kratší. Lepších výsledků dosáhnete s klasickým strojkem s tou či onou obdobou žiletek, jakkoli také v tomto případě začnete po pár hodinách „škrábat“. Jemné pleti na delší dobu si můžete užívat až poté, co sáhnete po břitvě. V té chvíli je ale nutná maximální opatrnost, neboť i drobná chyba může vést k nepříjemným poraněním.
Tesla dnes působí jako člověk, který vzal do ruky právě onu břitvu. Americká automobilka totiž už řadu let slibuje dostupný model, dosud ale s ničím skutečně dostupným nepřišla. Jak se ale zdá, ještě před letošní silvestrovskou půlnocí by měl spatřit světlo světa. Nepůjde však o zcela nové auto, místo toho se Tesla rozhodla, že existující Model Y, který zkraje roku prošel faceliftem, oholí tak moc, že zákazníci budou rádi za ponechaný volant, sedadla a kola.
Dosud se mluvilo hlavně o plechové střeše místo prosklené, stejně jako o absenci zadního displeje určeného k ovládání klimatizace a podobných, vesměs pochopitelných úpravách. Hacker s přezdívkou GreenTheOnly pak slíděním v softwaru značky přišel na to, že oholený Model Y dostane také jen manuálně ovládaná zpětná zrcátka a jeho zadní kamera se bude muset obejít bez vyhřívání, stejně jako k zákazníkům uvnitř dorazí zjednodušená klimatizace a základní audio systém.
Nyní se ale ten samý „zelenáč“ dostal k první fyzickým dílům pro tuto novinku, a tak přišel s dalšími odhaleními. A jsou velmi nezajímavá, neboť ukazují, že aby Tesla mohla poslat cenu co nejníž, rozhodla se skutečně vůz ořezat až na kost jako snad nikdo před ní. Zašla totiž až tak daleko, ze byl i hardware palubních systémů oproštěn o všechny konektory, které nejsou potřeba. Stejně tak přes palubu zamířily také baterie hodin sledujících reálný čas i jejich přípojky. A došlo dokonce na eliminaci měděných zemnicích drátů.
S ohledem na zmíněné se dá počítat s tím, že auto nenabídne Autopilot. A je otázkou, jak budou fungovat třeba její automatické stěrače, které už nějakou dobu (též hlavně z úsporných důvodů) používají jen kamery. Automobilka by se tak na jednu stranu mohla dostat s cenou skutečně nízko, na tu druhou je ale otázkou, co z funkcí typických pro Tesly v autě ještě zbude.
Tesla nicméně potřebuje nakopnout prodeje, a protože na vývoj zcela nového dostupného vozu nemá čas a kapacity, musí si zkrátka vystačit s tím, co už má. A to řádně oholit. Proto se podobné procedury má dočkat také Model 3, se kterým ale nejspíše budeme moci počítat až v příštím roce. Jestli pak oba vozy povedou k vyšším prodejům či naopak k intenzivnější kritice značky, ukáže až čas.
Tesla Model Y bude ve snaze o snížení jeho ceny oholen až na kost. Autu tak chybí i některé konektory hardwaru palubní elektroniky, pokud nejsou třeba, to musí být díly za haléře. Model 3 se má později dostat stejné péče. Foto: Tesla
Got to check some new HW4 car computers from model3 highland/ modelY refresh up close (the ones with the bumper cam connector) and looks like Tesla is trying to cut costs hard.— green (@greentheonly) September 27, 2025
All non-essential connectors are gone, all on-board batteries for RTC clocks (and their connectors) are…
Zdroj: GreenTheOnly@X
Bleskovky
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
před 8 hodinami
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
30.9.2025
- Vorsprung durch nesmysl: Dealer ukázal, jak u nového Audi A5 otevřete dveře, když se vám vybije baterka
29.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- V Indonésii bez Ogury 15:11
- Mandalika: Ruedův první mečbol 14:47
- Největší soupeři Valentina Rossiho, Marc Marquez mezi ně nepatří 10:00
- Kawasaki Z1100 2026: s kvalitní elektronikou včera 11:48
- Další zastávkou je Mandalika včera 10:00
Nejnovější články
- Za nejslavnějšími kreacemi Top Gearu stojí nenápadný manželský pár, který auta stlouká pomalu doma za stodolou
před 4 hodinami
- Šéf Xiaomi přiznal, jak firma dala tak rychle dohromady své vlastní auto. A není to to jediné, čím překvapil
před 5 hodinami
- Už i odboráři chápou, že nařizování elektromobilů nebude fungovat, šéf odborů v Boschi po masivním propouštění volá po změně
před 7 hodinami
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
před 8 hodinami
- Nissan v krizi prodává, co může. Zbavuje se dokonce i jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů, který před 53 roky založil
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva