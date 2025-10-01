První kontakt s díly k nové nejlevnější Tesle ukazuje, že firma auto oholila jako snad nikdo před ní, nezůstalo v něm skoro nic

V podstatě není automobilky, která by se nesnažila ořezat náklady na výrobu svých aut na minimum. A zvlášť u levných verzí jsou výrobci schopní zajít hodně daleko. Zdá se však, že nikdo nezašel do takového extrému jako Tesla s chystanou levnou verzí Modelu Y.

včera | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Pokud k holení používáte elektronický zastřihovač vousů, nemůžete v jeho případě nikdy počítat s úplně hladkou tváří, vždy ji jen místo delšího strniště bude zdobit to kratší. Lepších výsledků dosáhnete s klasickým strojkem s tou či onou obdobou žiletek, jakkoli také v tomto případě začnete po pár hodinách „škrábat“. Jemné pleti na delší dobu si můžete užívat až poté, co sáhnete po břitvě. V té chvíli je ale nutná maximální opatrnost, neboť i drobná chyba může vést k nepříjemným poraněním.

Tesla dnes působí jako člověk, který vzal do ruky právě onu břitvu. Americká automobilka totiž už řadu let slibuje dostupný model, dosud ale s ničím skutečně dostupným nepřišla. Jak se ale zdá, ještě před letošní silvestrovskou půlnocí by měl spatřit světlo světa. Nepůjde však o zcela nové auto, místo toho se Tesla rozhodla, že existující Model Y, který zkraje roku prošel faceliftem, oholí tak moc, že zákazníci budou rádi za ponechaný volant, sedadla a kola.

Dosud se mluvilo hlavně o plechové střeše místo prosklené, stejně jako o absenci zadního displeje určeného k ovládání klimatizace a podobných, vesměs pochopitelných úpravách. Hacker s přezdívkou GreenTheOnly pak slíděním v softwaru značky přišel na to, že oholený Model Y dostane také jen manuálně ovládaná zpětná zrcátka a jeho zadní kamera se bude muset obejít bez vyhřívání, stejně jako k zákazníkům uvnitř dorazí zjednodušená klimatizace a základní audio systém.

Nyní se ale ten samý „zelenáč“ dostal k první fyzickým dílům pro tuto novinku, a tak přišel s dalšími odhaleními. A jsou velmi nezajímavá, neboť ukazují, že aby Tesla mohla poslat cenu co nejníž, rozhodla se skutečně vůz ořezat až na kost jako snad nikdo před ní. Zašla totiž až tak daleko, ze byl i hardware palubních systémů oproštěn o všechny konektory, které nejsou potřeba. Stejně tak přes palubu zamířily také baterie hodin sledujících reálný čas i jejich přípojky. A došlo dokonce na eliminaci měděných zemnicích drátů.

S ohledem na zmíněné se dá počítat s tím, že auto nenabídne Autopilot. A je otázkou, jak budou fungovat třeba její automatické stěrače, které už nějakou dobu (též hlavně z úsporných důvodů) používají jen kamery. Automobilka by se tak na jednu stranu mohla dostat s cenou skutečně nízko, na tu druhou je ale otázkou, co z funkcí typických pro Tesly v autě ještě zbude.

Tesla nicméně potřebuje nakopnout prodeje, a protože na vývoj zcela nového dostupného vozu nemá čas a kapacity, musí si zkrátka vystačit s tím, co už má. A to řádně oholit. Proto se podobné procedury má dočkat také Model 3, se kterým ale nejspíše budeme moci počítat až v příštím roce. Jestli pak oba vozy povedou k vyšším prodejům či naopak k intenzivnější kritice značky, ukáže až čas.


Tesla Model Y bude ve snaze o snížení jeho ceny oholen až na kost. Autu tak chybí i některé konektory hardwaru palubní elektroniky, pokud nejsou třeba, to musí být díly za haléře. Model 3 se má později dostat stejné péče. Foto: Tesla

Zdroj: GreenTheOnly@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.