První koronavirový krach významné automobilky je na spadnutí, je v nucené správě

/ Foto: SsangYong

Její problémy nezačaly s letošním rokem, ale tak už to bývá. Potíže s nastalou situací kombinované s omezenou ochotou bank půjčovat firmám z nejvíce zasažených sektorů poslaly SsangYong do nucené správy.

Již nějakou dobu je jasné, že koronavirus změní fungování celého světa. A stejně jako dříve budou i u toho tohoto lámání chleba vítězové a poražení. Platí to bezesporu také v automobilové branži, která se momentálně smrskává jako celek. Pokles poptávky se však různí značku od značky, pročež někde prodeje či alespoň tržní podíly klidně mohou i růst, zatímco jinde výrobci padají na úplné dno. Jedním z nich je i korejský SsangYong, který aktuálně požádal o ochranu před věřiteli a ocitl se v nucené správě.

Není to přitom poprvé, co je SsangYong na pokraji bankrotu. Korejská automobilka balancovala nad propastí již po globální ekonomické krizi v roce 2008, kdy nakonec o dvě léta později odkoupila kontrolní balík akcií indická Mahindra. Ta byla zpočátku úspěšná, neboť SsangYong přicházel s novými modely a pozvolna dosahoval i zisku. Automobilka nicméně selhala v expanzi na nové trhy, pročež byla v roce 2017 zpátky ve ztrátě. Z té se již Korejci nedostali, naopak sekeru zatínali stále hlouběji.

SsangYong si kvůli tomu musel na provoz půjčovat, přičemž výše dluhu nakonec narostla na 100 miliard korejských wonů (cca 1,95 mld. Kč). Z této částky pak automobilka měla letos uhradit 60 miliard KRW (1,17 mld. Kč), nicméně jakkoliv se ještě na počátku roku chlubila rekordními prodeji, následně přišel koronavirus. A ten poslal odbyt razantně dolů, do konce listopadu tak značka měla na kontě jen prodaných 96 825 aut, tedy o 20 procent méně než loni ve stejném období. S ohledem na vzniklou situaci jim pak věřitelské banky... přestaly věřit a odmítly se spokojit s dalšími odklady úhrad. SsangYongu tak nezbylo nic jiného, než zahájit kroky, na jejichž konci může být bankrot vedoucí i k likvidaci celé firmy.

Korejci pochopitelně doufají, že se jim povede veškeré těžkosti překonat a chtějí se vydat cestou restrukturalizace. Pokud by ta byla schválena soudem, řízení automobilky by nadále zůstalo v rukou dosavadního vedení. Jednání se ale bude vést hlavně o financování úhrad onoho dluhu, k čemuž hlavní akcionář není svolný - Mahindra již dříve odmítla do SsangYongu pěchovat další peníze.

Indové by totiž raději firmu předali jinému majiteli, je ale otázkou, zda se zrovna v této době najdou nějací zájemci. Pokud se nikdo takový nenajde, může být se SsangYongem skutečně i konec.

Poslední modely SsangYongu, tedy SUV Korando a Tivoli, bez problémů lichotí i evropskému oku. Nicméně ani tak již značka klesající prodeje nezvládá rozdýchat. Foto: SsangYong

Zdroj: Reuters

