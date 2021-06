První koronavirový krach významné značky eskaluje, zaměstnanci mohou mít „2 roky prázdnin” včera | Petr Miler

/ Foto: SsangYong

Žádná jednoduchá cesta k záchraně i u nás působící značky se nerýsuje ani po měsících snah ji najít. Hlavní investor definitivně balí kufry, řešení se musí najít do října.

S vnímáním následků koronavirové pandemie je to jako na houpačce - změnila příliš mnoho věcí za příliš krátkou dobu na to, aby bylo možné říci, co z dlouhodobého hlediska přinese pro kohokoli z nás. Jedna věc je ale jistá. Firmám, které měly ekonomické potíže již před koronavirem, jsou na tom teď ještě hůř.

Platí to pochopitelně i pro ty působící v automobilové branži, je to kapitálově náročný byznys, v němž se každé drobné zaseknutí obvykle fungujících procesů okamžitě projeví na finančním zdraví firmy. Jednou z takto zasažených je SsangYong, který se už koncem loňského roku chytil do bankrotové pasti.

Slovo krach či bankrot má mnoho lidí tendenci vnímat jako konečnou, z definice jde ale „jen” o právně definovanou neschopnost dlužníka platit své splatné závazky. A tento problém SsangYong nesporně má. Konec to znamenat nemusí, výsledkem sice pořád může být i úplná likvidace firmy a rozprodej jejích aktiv, pravděpodobnější je ale restrukturalizace a pokus o nové nastartování jejího fungování. Ani to ale není nic jednoduchého.

České zastoupení SsangYongu mělo loni tendenci situaci trochu bagatelizovat, jakmile se ale jednou dostanete do podobné situace, už nejste vládci svého osudu - už je to soud, který musí rozhodnout o tom, že jakýkoli restrukturalizační plán povede k uspokojení pohledávek věřitelů spíše než likvidace, a to také nemusí. O skoro půl roku později si tedy můžeme říci, že věci nejdou zrovna hladce.

Informuje o tom indická edice The Economic Times - indická proto, že hlavním akcionářem SsangYongu je tamní koncern Mahindra & Mahindra, který právě hodil ručník do ringu. Byť možnost prodeje firmy ze strany Mahindry byla ve hře od začátku, podle The Economic Times nyní Indové SsangYong definitivně opouští a svůj balík akcií v červenci formálně nabídnou k prodeji s cílem zbavit se jej nejpozději do října. To samo o sobě ale korejskou automobilku zachránit nemusí.

Zájemci existují, sám SsangYong ale musí během té doby přijít se schůdným návrhem na svou restrukturalizaci, který stále nebyl schválen. Nezbytné je především snížení nákladů a zefektivnění fungování společnosti, ke kterému má vést řada opatření. Trochu tragikomický je návrh neplacené volno pro polovinu zaměstnanců firmy, asi 2 300 lidí. Ti by měli mít doslova dva roky prázdnin s možností vrátit se do svých pozic v létě roku 2023, pokud firma bude v zisku. Co mají dělat do té doby, aby se jí vůbec dožili, nevíme.

Už z tohoto návrhu je patrné, že situace je poněkud zoufalá, nikoli však bezvýchodná. Na dosavadní vývoj dohlíží auditorská firma Ernst & Young, která informuje o třech potenciálních zájemcích o kontrolní balík v SsangYongu, ochotných zaplatit okolo 250 milionů dolarů (asi 5,2 miliardy Kč). Jestli se to stane, nebo nikoli, ale není jasné. Sama Mahindra odmítá věc komentovat jako v tuto chvíli soudní záležitost, k níž postoje z podstaty nezaujímá.

Po dekádách nabízení podivných aut má nyní SsangYong v nabídce docela atraktivní modely jako SUV Korando a Tivoli. Přesto se právě teď dostala do potíží, které jí mohou zlomit vaz. Foto: SsangYong

Zdroj: The Economic Times

