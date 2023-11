První MPV od Volva je „fejk“, Švédové naplácli vlastní logo na čínské auto. Naštěstí vám ho ani nechtějí prodat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Nebudeme si nic nalhávat, spousta nových vozů už dávno vzniká tak, že výrobce použije základy jiného auta. Ale toto je přece jen jiný případ. „Západní” značky obvykle nedávají svá loga na téměř nezměněné čínské modely, Volvo udělalo přesně to.

Když v roce 2010 prodával Ford Volvo čínské automobilce Geely, řada lidí se chytala za hlavu. Jenže záhy se ukázalo, že to nebyl špatný krok. Modrý ovál měl totiž na rozdíl od asijské konkurence naprosto vyprázdněnou pokladnu, kvůli čemuž nemohlo docházet na kýžený vývoj. Švédové tak hlavně ve srovnání s Audi, BMW a Mercedesem rychle ztráceli. Čínské peníze je přece jen dokázaly někam posunout, jakkoli se můžeme ptát, zda to bylo správným směrem.

Tento posun navíc nekončí a nyní je otázkou, zda Geely nezašlo už moc daleko. Mateřská firma logicky potřebuje, aby se investice do Volva vrátily, a tak stále více sahá po modulární technice - ať už jde o komponenty vyvinuté Volvem a používané čínskými automobily, nebo naopak takové, jenž původně byly určeny čínským značkám a ve finále skončily i pod kapotou švédských aut. To by až tak nevadilo, dnes tu ale nemáme případ sdílené čínské techniky, ale celého čínského auta, které Volvo přijalo za své.

Švédská značka totiž představila své první MPV, které ale ve skutečnosti vůbec není její. Automobilka legračně uvádí, že design vozu odkazuje na model Duett z roku 1953, ovšem když se na EM90 podíváte blíže, zjistíte, že nejde o nic jiného než o lehce upravený Zeekr 009. Čínské elektrické empévéčko dostalo jen niné oogo a čelní masku, po jejíchž stranách trůní Thorova kladiva, tedy diodové světlomety. Mimo to je tato verze blyštivější, to je v podstatě všechno.

Otázkou navíc zůstává, zda o tento model vůbec někdo bude mít zájem. Je sice pravdou, že v Číně MPV pořád frčí (takřka půl milionu registrací za první letošní půlrok), ovšem EM90 bude startovat na nemalých 818 tisících CNY (cca 2,58 milionu korun). Klientela za to přitom mnoho nedostane, tedy alespoň po stránce pohonu a použitelnosti. Za relativně vysokým dojezdem totiž více než co jiného stojí laboratorní měření.

Volvo uvádí, že s bateriemi o kapacitě 116 kWh, jenž pochází od čínské firmy CATL, je spojeno až 738 km dojezdu na nabití. Jenže oficiální procedura CLTC je o dost velkorysejší než nám známý cyklus WLTP. I ten je navíc na hony vzdálen od reality, ve skutečném světě tak bude možné počítat nanejvýš s nějakými 500 km při hodně velkém sebezapření.

Za nemalé peníze přitom EM90 neoslní ani dynamikou, neboť automobilka zatím počítá pouze s jedním elektromotorem na zadní nápravě, jenž produkuje 272 koní. To stačí ke zdolání stovky za 8,3 sekundy, přičemž Švédové zatím nepotvrdili, zda přijdou také s verzí, která disponuje dvěma jednotkami. V té chvíli by vůz čekala nemalá zpruha, Zeekr 009 s výkonem 544 koní totiž na 100 km/h zrychlí již za 4,5 s.

V podstatě tak jediné, co v případě 5,2metrového Volva stojí za řeč, je interiér. Standardně se totiž počítá se šesti sedadly v konfiguraci 2+2+2, kdy důraz je kladen na prostřední řadu. U kapitánských křesel lze počítat s elektrickým ovládáním, vyhříváním i chlazením. Nechybí ani výsuvné stolky či 15,6palcová obrazovka, která se vyklápí ze stropu. Zrcadlit přitom zvládá celou řadu mobilních aplikací.

Volvo uvádí, že pouhým stiskem tlačítka či jedním povelem hlasovému ovládání lze celou kabinu vozy změnit na divadlo, konferenční místnost nebo ložnici. Zamýšlenému využití se totiž přizpůsobí sedadla, obrazovky, klimatizace i podsvícení. Zda v té chvíli na pokyn zareaguje i řidič, který má mimo jiné k dispozici 15,4palcovou obrazovku multimédií, nicméně již Švédové nezmiňují.

Aktuálně tak lze jen dodat, že EM90 se nepřekvapivě pyšní rozsáhlou bezpečnostní výbavou, stejně jako kamerami s vysokým rozlišením, ultrazvukovými radary a další technologií potřebnou pro semi-autonomní řízení. Cestující tak možná nakonec onoho řidiče potřebovat nebudou. Užít nové MPV si nicméně budou moci Asiaté, v Evropě vám tohle aut Volvo prodat ani nebude chtít. Je čeho litovat?

EM90 je třetím elektromobilem švédské značky, na tu nicméně v rámci vývojového procesu zůstalo v podstatě jen nalepení loga. O vše ostatní se postaral čínský Zeekr, který taktéž spadá pod mateřské impérium Geely. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo

Petr Prokopec

