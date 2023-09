První německá firma se otevřeně postavila proti nařizování elektromobilů, podává žalobu, aby EU zastavila před 5 hodinami | Petr Miler

Bylo zřejmě jen otázkou času, než někomu s tímto nesmyslem dojde trpělivost a obrátí se proti němu všemi myslitelnými prostředky. Lühmann Group v podstatě jen bez uzardění křičí, že císař je nahý, nic jiného.

V poslední době skoro neuběhne den, abychom nekritizovali nápad EU a některých dalších institucí zakázat k určitému datu prodej jiných než elektrických aut. Není obvykle definován přímo takto, pokud ale na jedné straně řeknete, že nové vozy prodávané od určité chvíle musí mít nulové emise CO2 a současně dodáte, že jen a pouze elektřina vzniká mávnutím kouzelného proutku bez jakýchkoli vstupů, výsledkem je výše zmíněné.

Nevidíme jediný racionální důvod, proč by toto mělo být správnou cestou, proč by ve výsledku mělo znamenat cokoli jiného než nastoupení trajektorie s koncovou stanicí „Zkáza”. Je absurdní vybírat konkrétní technologii řešení čehokoli politickou silou a naprosto uzavírat cestu k jakýmkoli alternativám, které by se mohly ukázat efektivnějšími. Lidé to vesměs chápou a protestují. A za normálních okolností by to měly být ještě více automobilové firmy, které udělají totéž. Jenže dělají to jen zřídka.

Standardem se stalo nejen tiše souhlasit, ale vesele hýkat nad tím, co skvělého EU vymyslela a jí stanovené cíle plnit aspoň na 110 %. Nejlépe za současného podepisování žádosti o dotaci v rámci „operačního programu Zelená zelené, projekt přemalování výrobních hal nazeleno”. Je to sice k ničemu, ale peníze tečou, tak proč si dělat starosti s čímkoli jiným?

Kdy přesně automobilové firmy došly k závěru, že skvělou budoucnost jim zajistí objímání se s politiky v průběhu totální ignorace technické i ekonomické reality a přání vlastních zákazníků, nemáme tušení, ale dělají to, dnes už velmi nepokrytě. Výjimky se najdou, z velkých automobilek pravidelně přichází se svými pochybovačnými poznámkami zejména BMW a Toyota, ani tyto firmy ale obvykle nejdou otevřeně proti EU. A v Německu vůbec není zvykem nedržet krok. O to více může překvapit nejnovější dění.

Německý Welt informuje, že se první významná německá automobilová firma otevřeně postavila proti záměrům EU a chce její kroky zvrátit soudní cestou. Jde o Lühmann Group, která si nepřeje, aby bylo jakoukoli cestou uzákoněno, že všechna nově registrovaná auta od roku 2035 musí být tzv. bezemisní. „Zní pěkně povolit jen auta bez emisí,“ řekl k věci Lorenz Kiene, šéf Lühmann Group, jenže to je tak všechno. Podle něj jsou tyto plány „řízeny ideologií, nikoli fakty“ a draze povedou jen k jinému než kýženému výsledku.

Lühmann Group v podstatě neříká nic převratného, překvapivé je „jen“ to, že známé argumenty překládá ze své pozice. Firma konstatuje, že plánovaný zákaz spalovacích motorů je nesmyslný hlavně tím, že EU považuje za bezemisní pouze ty vozy, které nevypouštějí žádné výfukové plyny. „Nemá smysl měřit pouze emise ve výfuku,“ říká dále Kiene. Místo toho by měly být sledovány emise CO2 „během celého životního cyklu vozidla“.

Přesně to ale EU dělat nechce, neboť se nadále tváří, že auta spotřebovávající libovolné množství libovolné elektřiny mají nulové emise, zatímco auta spotřebovávající libovolné množství libovolného paliva, čisté nejsou. Možná si nyní říkáte, že Brusel dal na jaře pod tlakem Německa zelenou použití tzv. syntetických paliv, podle agentury Reuters už ale teď spřádá plány, jak tomu fakticky zamezit. Podle EU by výrobci nových spalovacích aut prodávaných v EU po roce 2035 museli zajistit, že budou spalovat syntetická paliva nepřímo generující zcela nulové emise CO2.

Něco takového ale reálně nejde. „Stoprocentní snížení emisí je prakticky nemožné,“ uvedl v pátek v prohlášení k věci výkonný ředitel průmyslové skupiny eFuel Alliance Ralf Diemer. Současně ale správně dodal, že stejně nemožné je vyrobit se zcela nulovými emisemi CO2 elektřinu a EU se dokonce tváří, že se to děje už dnes. Nic takového ale nejde, ani v přehledu Electricity Maps nenajdete jedinou zemi světa, kde by výroba elektřiny probíhala s nulovými emisemi - neděje se to ani v Norsku, nikde. Prostě to nejde, u syntetických paliv to najednou jít má?

Přístup Unie tedy jen potvrzuje, jak si na spalovací motory „zasedla” a využívá i těch nejabsurdnějších cest, aby je zlikvidovala. Popsaný záměr je totiž mnohem přísnější než pravidla pro nízkouhlíkové energetické zdroje platící v jiných oblastech, pro která EU definuje podobná pravidla. Země mohou například používat určitá paliva ke splnění obdobným cílů, pokud dosáhnou 70% úspory emisí. A tady má jít o 100 % a nejede přes to vlak?

I proto Lühmann Group chce, aby nic takového nemohlo platit jako ryze ideologické, technicky a ekonomicky neopodstatněné rozhodnutí v žádné podobě. Novou doktrínu žaluje zatím u německých soudů, které mohou znemožnit její implementaci v Německu a tím ji fakticky zlomit vaz v celé Evropě. Počkejme si na další vývoj, už snaha dále netolerovat podobné nesmyslné snahy v jakékoli podobě si ale u firmy působící v automobilovém sektoru zaslouží respekt.

VW chce prodávat elektromobily a jen elektromobily, i když to nedává žádný smysl, EU v tom tedy podporuje. Teď se konečně našla německá automobilová firma, která chce se zákazy prodeje čehokoli jiného skoncovat klidně i soudní cestou. Foto: Volkswagen

Zdroje: Welt, Reuters, Electricity Maps

